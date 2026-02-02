Prev
Budget 2026: બજેટમાં ગુજરાત માટે શું? રાજ્યમાં આ ઉદ્યોગોને મળશે બંપર વેગ, રોકાણ-રોજગારીની વિપુલ તકો!

Budget 2026: આખરે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થઈ ગયું. આ બજેટમાં અનેક મોટી મોટી જાહેરાતો કરવામાં આવી છે. ત્યારે એમ થાય કે આ જાહેરાતોથી ગુજરાતને શું મળ્યું? ખાસ જાણો આ વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 02, 2026, 01:32 PM IST

દેશના નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત 9મી વખત કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરીને ઈતિહાસ રચ્યો. આ વખતનું બજેટ એટલા માટે પણ ખાસ હતું કારણ કે પહેલીવાર રવિવારે બજેટ રજૂ થયું. 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રવિવાર હતો. આ વખતે બજેટમાં લાંબા ગાળાની યોજનાઓ પર  વધુ ફોકસ રાખવામાં આવ્યું. ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એમ થાય કે ગુજરાતને ફાળે શું આવ્યું? આ વખતના બજેટમાં ગુજરાત માટે અનેક જાહેરાતો થઈ છે. જાણો વિગતવાર માહિતી. 

કયા કયા સેક્ટરોમાં ગુજરાતને ફાયદો થશે
દેશના પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગુજરાતના, વિદેશમંત્રી એસ જયશંકર પણ ગુજરાતની સીટથી રાજ્યસભામાં ગયા...ત્યારે ગુજરાતનો વિકાસ થવો સ્વાભાવિક છે. બજેટમાં જે જાહેરાતો થઈ તે મુજબ ગુજરાતને ફાર્મા, મેન્યુફેક્ચરિંગ, સોલર, ચિપ, ટેક્સટાઈલ, ટુરિઝમ, ડિફેન્સ, MSME જેવા સેક્ટરોમાં લાભ મળશે. જે ગુજરાતના વિકાસની ગાડીની ઝડપ વધારશે. સરકારનું ફોકસ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ટેક્નોલોજી અને ગ્રીન એનર્જી દ્વારા આત્મનિર્ભર બનવાનું છે અને ગુજરાતનો તેમાં સિંહ ફાળો હશે. હવે જોઈએ કે બજેટમાં કરવામાં આવેલી જાહેરાતોથી ગુજરાતને શું મળશે. 

બજેટની જાહેરાતોથી ગુજરાતને શું ફાયદો

1. મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં બંપર ફાયદો
ગુજરાતમાં નાના મોટા થઈને આશરે 7 લાખ જેટલા મેન્યુફેક્ટરિંગ યુનિટ છે અને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનેલું છે એટલે આ અંગેની જાહેરાતથી સ્વાભાવિક રીતે ગુજરાતને ફાયદો થાય. બજેટમાં  200 MSME ક્લસ્ટર પાર્કની રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને તેના માટે 10,000 કરોડનું ગ્રોથ ફંડ ફાળવવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતને વધુ ક્લસ્ટર પાર્ક મળે તેવી સંભાવના છે.

2. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી ઉદ્યોગ
ગુજરાતમાં સુરતમાં જ્વેલરી ઉદ્યોગ ફૂલ્યોફાલ્યો છે. બજેટમાં SEZથી ઘરેલું વેચાણને મંજૂરી, ઈ કોમર્સ નિકાસ સરળ બનશે. આ જાહેરાત બાદ સુરત-અમદાવાદ જ્વેલરી નિકાસને કેશ ફ્લો અને વૈશ્વિક સ્તરે પહોંચ મળશે. 

3. ફાર્મા અને બાયોફાર્મા
ગુજરાત પહેલેથી જ ફાર્માનું હબ છે. બજેટમાં બાયોફાર્મા શક્તિની જાહેરાત કરાઈ છે અને 5 વર્ષમાં 10000 કરોડની ફાળવણી  કરવામાં આવી છે. આ સેક્ટરમાં પણ ગુજરાતને વધુ ફાયદો થાય તેવી શક્યતા છે. હજારો કરોડનું રોકાણ ગુજરાત આવશે. 

4. ચિપ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર 
બજેટમાં ઈન્ડિયા સેમી કન્ડક્ટર મિશન 2.0ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં પહેલેથી જ ભારતનો પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સાણંદ ખાતે સ્થાપવામાં આવ્યો છે. કરોડોના રોકાણથી આ પ્લાન્ટ બની રહ્યો છે. માઈક્રોનનો આ પ્લાન્ટ આવતા મહિનેથી ચાલું થાય તેવી શક્યતા છે.

5. ટેક્સટાઈલ સેક્ટર
ગુજરાતમાં ટેક્સટાઈલ સેક્ટર ખુબ વિકાસ પામેલું છે. બજેટમાં ટેક્સટાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે 1500 કરોડના ઈન્ટિગ્રેટેડ ટેક્સટાઈલ પ્રોગ્રામની જાહેરાત કરાઈ છે. આ જાહેરાતથી ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોને ફાયદો થઈ શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે સુરતએ દેશના મેનમેડ ફેબ્રિક, સાડી, પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે. 

આ ઉપરાંત ડિફેન્સ બજેટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે જેનાથી સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની MSME ડિફેન્સ પાર્ટ્સ કંપનીઓને ફાયદો થઈ શકે છે. જ્યારે રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાં બજેટમાં કાચા માલ-BESS પર ડ્યૂટી રાહત અપાઈ છે જેનાથી સુરતમાં 55 ટકા સોલાર મેન્યુફેક્ચરિંગ તથા તેનો ખર્ચ ઘટશે અને ઉત્પાદન સસ્તું થઈ શકશે. જ્યારે ટુરિઝમની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં અનેક ટુરિઝમની રીતે આકર્ષક,ઐતિહાસિક સ્થળો છે. લોથલ-ધોળાવીરા ડેવલપમેન્ટ માટે જાહેરાત કરાઈ છે જેનાથી રોજગારની તકો સર્જાશે, હોટલ, ટ્રાવેલ મેડિકલ ટુરિઝમને પ્રોત્સાહન મળશે. આ ઉપરાંત જામનગરમાં આયુર્વેદિક મેડિકલ સેન્ટરની પણ બજેટમાં જાહેરાત કરાઈ છે. 

આ ઉપરાંત અન્ય કેટલીક મહત્વની જાહેરાતો

- ગુજરાતના 34 જિલ્લામાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલ બનશે. 

- જામનગરમાં નેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ એજ્યુકેશન અને રિસર્ચ પણ જામનગરમાં શરૂ થશે. 

- 15 ઐતિહાસિક સાઈટોના વિકાસ પર ભાર જેમાં લોથલ અને ધોળાવીરા સામેલ. 

-  સુરતના માર્કેટને ભારતના પૂર્વોત્તર રાજ્યો સાથે જોડવા માટે બંગાળના દાનકુની સાથે જોડતા કાર્ગો ફ્રેઇટ કોરિડોરની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

