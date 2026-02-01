Prev
Union Budget 2026: સોના-ચાંદી, ટેક્સ, NPS...બજેટમાં નાણામંત્રી દ્વારા થઈ શકે છે આ મહત્વની જાહેરાતો

Budget 2026:  નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં સવારે 11 વાગે દેશનું સામાન્ય  બજેટ રજૂ કરશે. જેમાં કઈ કઈ મહત્વની જાહેરાતો થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો. 

Feb 01, 2026, 08:48 AM IST

પહેલીવાર એવું બનશે કે નાણામંત્રી રવિવારે બજેટ રજૂ કરશે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે બજેટ રજૂ કરતાની સાથે જ રેકોર્ડ બનાવશે. સતત 9મી વખત તેઓ દેશનું સામાન્ય બજેટ રજૂ કરશે. કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહેલી મોંઘવારીના સમયમાં દરેકની  નજર બજેટની રજૂઆતો પર છે કે અમારા માટે બજેટમાં શું હશે. નાણામંત્રી કઈ કઈ જાહેરાતો કરી શકે તેવી સંભાવના છે તે ખાસ જાણો. 

1. ઓલ્ડ ટેક્સ રીજીમ
ગત વખતે બજેટમાં નવા ટેક્સ રીજીમમાં 12 લાખની છૂટ અપાઈ પરંતુ હજુ કરદાતાઓ કે જે જૂના ટેક્સ રીજીમ હેઠળ વેરો ભરે છે તેમની કેટલીક અપેક્ષાઓ છે અને વધુ છૂટ ઈચ્છે છે. જૂના ટેક્સ રીજીમમાં હાલ કર છૂટ મર્યાદા 2.5 લાખ રૂપિયા છે પરંતુ Section 87A હેઠળ રિબેટ અપાય છે ત્યારબાદ વાર્ષિક કમાણી પર ટેક્સ છૂટની મર્યાદા વધારીને 5 લાખ રૂપિયા થાય છે. હવે તે વધારીને 8 લાખ કરવાની માંગણી છે. 

2. આવકવેરો
ગત વર્ષે 12 લાખની વાર્ષિક આવક પર કોઈ ટેક્સ નહીં એવી મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત થઈ હતી. અને પગારદારોને વધારાની 75000 રૂપિયાની સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શનની છૂટ પણ મળી હતી એટલે કે બધુ મળીને પગારદારોને 1275000 રૂપિયાની આવક પર કોઈ કર નહીં એવું સામે આવ્યું. પરંતુ હજુ પણ અનેક કરદાતાઓ કે જે ઓલ્ડ ટેક્સ રીજીમ વાપરે છે તેઓ આ છૂટને 14 લાખ કરવાની માંગણી કરે છે. 

3. TDS કાપ
ગત વર્ષે બજેટમાં સરકારે સીનિયર સિટીઝન માટે ટીડીએસ કપાતની મર્યાદા 50 હજારથી વધારીને એક લાખ રૂપિયા કરી હતી. જ્યારે ભાડાથી કમાણી પર 2.40 લાખની લીમિટ વધારીને 6 લાખ પ્રતિ વર્ષ કરી હતી. હવે તેને વધારીને 10 લાખ રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ કરવાની માંગણી છે. આ ઉપરાંત સીનિયર સિટીઝનો માટે આ કાપની મર્યાદાને એક લાખથી વધારી 2 લાખ કરવાની પણ માંગણી છે. 

4. NPS નિવૃત્તિ ફંડ પર છૂટ
સરકારે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ હેઠળ હવે નોન ગવર્મેન્ટ સેક્ટરના કર્મચારીઓ માટે 80 ટકા ફંડ રિટાયરમેન્ટના સમયે જ કાઢવાની મંજૂરી આપી છે. જ્યારે 20 ટકા એન્યુટી માટે રાખ્યું છે. ત્યારે એવી આશા છે કે એનપીએસ છૂટને નવા ટેક્સ રીજીમમાં સમેલ કરીને 80 ટકા ફંડ ઉપાડ પર શૂન્ય ટેક્સની જાહેરાત ક રવામાં આવે. જેથી કરીને લોકોને એક મોટો આર્થિક સપોર્ટ મળે. 

5. જીએસટી રિફોર્મ
થોડા સમય પહેલા સરકારે જીએસટી રિફોર્મ કર્યા હતા. જે હેઠળ 250થી વધુ વસ્તુઓના ભાવ ઘટ્યા હતા. હવે આ રિફોર્મ બાદ શિક્ષણ, એમએસએમઈ, રિયલ એસ્ટેટમાં છૂટની માંગણી થઈ રહી છે. આ સાથે પેટ્રોલ અને ડીઝલને પણ જીએસટીના દાયરામાં સમાવેશ કરવાની માંગણી છે. તો શું આ માંગણી આ વખતે પૂરી થશે ખરી?

6. વીમા અંગે
વીમાને ઝીરો જીએસટી કેટેગરીમાં રાખવાની અને 100 ટકા એફડીઆઈ મંજૂરી મળ્યા બાદ હવે આશા છે કે તેને ગામડે ગામડે પહોંચાડવામાં આવે. 

7. સોનું ચાંદી
છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોનું અને ચાંદી એકદમ ચડી રહ્યા છે અને એકદમ પછડાઈ રહ્યા છે. જે રીતે બંપર તેજી જોવા મળે છે તેના કારણે ખરીદીમાં લોકો મૂંઝવણ અનુભવી રહ્યા છે. આવામાં એવી પણ માંગણી છે કે સોના અને ચાંદી પર લગાવનારી ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી ઘટાડવામાં આવે, જીએસટી ઘટાડવામાં આવે, ઈન્વેન્ટરી ટેક્સ અને ટેક્સ ટાઈમિંગ રાહત અંગે કોઈ જાહેરાત થાય. 

8. ખેડૂતો માટે 
ખેડૂતોને આ વખતે એવી આશા છે કે સરકાર પીએમ કિસાન સન્માન નિધિની રકમમાં વધારો કરે. હાલ સરકાર 6000 રૂપિયા ત્રણ હપ્તામાં આપે છે. ખેડૂતોની માંગણી છે કે સરકારે તે 12000 રૂપિયા કરે. જેથી કરીને ખેતી માટે વધુ સપોર્ટ મળે. 

9. શેર બજારને શું છે આશા
શેરબજારમાં પણ વૈશ્વિક પરિબળોને પરિણમે ભારે દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે તો આવામાં એવી માંગણી છે કે LTCG, STCG અને STT માં છૂટ આપવામાં આવે. જેથી કરીને રોકાણકારોને રાહત મળે. વિદેશી રોકાણકારોને પણ બજારમાં પાછા લાવવામાં આવે. કમાણી પર બમણું ટેક્સ કલ્ચર ખતમ થાય. 

10. વરિષ્ઠ નાગરિકો
કોવિડ-19 પહેલા દેશમાં વરિષ્ઠ નાગરિકોને રેલવે ટિકિટ બુકિંગ સમયે છૂટ મળતી હતી પરંતુ હવે આ સગવડ મળતી નથી. ત્યારે આ સેવા ફરીથી શરૂ કરવાની પણ માંગણી છે. 

