ભારતનું 7,800,000,000,000 સંરક્ષણ બજેટ જોઈને પાકિસ્તાન-ચીનમાં હડકંપ, જાણો શેના પર છે ફોકસ
Defence Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આ વખતે કેન્દ્રીય બજેટમાં સંરક્ષણ મંત્રાલય માટે સારી એવી રકમ ફાળવી છે. પાડોશી દેશોના દાનત અને જિયોપોલિટિલ તણાવ વચ્ચે આ વધેલી ફાળવણી વધુ મહત્વની બને છે.
Indian Defence Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે રવિવારના દિવસે સતત નવમી વખત દેશનું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. બજેટ 2026માં તેમણે અનેક સેક્ટરો માટે જાહેરાત કરી. જેમાં સંરક્ષણ મંત્રાલય માટે પણ મહત્વની જાહેરાતો થઈ. વર્તમાન જિયોપોલિટિકલ અને પાડોશી દેશો સાથેના તણાવની સ્થિતિના પગલે આ જાહેરાતો અત્યંત મહત્વની છે. જેમાં સંરક્ષણ મંત્રાલયને કુલ 7.8 લાખ કરોડ ફાળવવામાં આવ્યા છે. જે ગત વર્ષના 6.81 લાખ કરોડ કરતા ઘણા વધુ છે. આ એ વાતનો સંકેત આપે છે કે ભારત નાગરિકોના રક્ષણ માટે સંરક્ષણ ક્ષેત્રને કેટલું મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. ફાળવેલી રકમમાંથી રક્ષા દળોના મોર્ડનાઈઝેશન માટે 2.19 લાખ કરોડ આપવામાં આવશે જે ગત વર્ષના 1.80 લાખ કરોડથી વધુ છે.
બજેટમાં 14 થી 15 ટકાનો વધારો
ગઈ વખતે જ્યારે બજેટ રજૂ કરાયું હતું ત્યારે તેમાં આ સેક્ટરમાં 9.5 ટકાનો વધારો નોંધાયો હતો. જેની સરખામણીમાં આવ વખતે 7.8 લાખ કરોડ સંરક્ષણ સેક્ટર માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. જે લગભગ 14-15 ટકાનો વધારો સૂચવે છે. આ ફાળવણીમાંથી 2.19 લાખ કરોડ નવી ખરીદી, હથિયારો, ઉપકરણો, ટેક્નોલોજી પાછળ ખર્ચ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત ઘરેલુ ઉત્પાદનો (આત્મનિર્ભર ભારત), સ્વદેશી હથિયારો અને નિકાસ વધારવા ઉપર પણ ફોકસ રહેશે. રક્ષા ઉત્પાદન પહેલા કરતા ઘણું વધ્યું છે.
દુશ્મન દેશોમાં હડકંપ
ભારતના સંરક્ષણ બજેટમાં તોતિંગ વધારો એ પાડોશી દેશો ખાસ કરીને પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ચીન વગેરે માટે મોટો સંકેત પણ છે કારણ કે ગત વર્ષે પહેલગામ હુમલા બાદ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. દુનિયામાં પણ અનેક યુદ્ધ ચાલી રહ્યા છે. વિશ્વસ્તરે પણ યુક્રેન-રશિયા, અમેરિકા-ઈરાન, ઈઝરાયેલ-પેલેસ્ટાઈન, ભારત-ચીન, ભારત-પાકિસ્તાન જેવા અનેક પડકારો હજુ પણ ઊભા જ છે. ત્યારે આવા સમયે ભારતે પોતાની સેનાઓને વધુ મજબૂત કરવાની જરૂર છે. ડ્રોન, મિસાઈલો, ફાઈટર જેટો અને સાઈબર સુરક્ષા મહત્વના બને છે.
કેટલાક મહત્વના સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટ્સ
રક્ષા મંત્રાલયના કેટલાક એવા પ્રોજેક્ટ્સ છે જે પાઈપલાઈનમાં છે અથવા તો જલદી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. આ પ્રોજેક્ટ્સને હવે મદદ મળી શકે છે.
- નેવી માટે વધારાના રાફેલ -એમ (26 કે વધુ)ની ડીલ. અત્રે જણાવવાનું કે વાયુસેના પાસે પહેલેથી જ 36 રાફેલ છે. હવે વધુ ખરીદીની પણ યોજના છે.
- સબમરીન- પ્રોજેક્ટ 75I હેઠળ 6 નવી સ્ટીલ્થ સબમરીન ખરીદવાનું પ્લાનિંગ જેમાં AIP ટેક્નોલોજી હશે જે ખુબ મોટી ડીલ હશે.
- MQ-9B જેવા હાઈ-એલ્ટીટ્યૂડ ડ્રોન, સ્વદેશી ડ્રોન, અને કાઉન્ટર ડ્રોન સિસ્ટમ. હાલના જે સંઘર્ષો જોવા મળ્યા તેમાં આવા ડ્રોનનું મહત્વ વધ્યું હતું.
આ ઉપરાંત LCA Mk1A/Mk2 તેજસ ફાઈટર, LCH પ્રચંડ હેલિકોપ્ટર, બ્રહ્મોસ મિસાઈલ, S-400 એર ડિફેન્સ અને નવી મિસાઈલ તથા રડાર સિસ્ટમો પણ મહત્વની છે. આ એવા પ્રોજેક્ટ્સ છે જે સેનાની તાકાત વધારશે. બજેટમાં ઘરેલુ કંપનીઓને વધુ ભાગ મળશે.
આટલું મોટું બજેટ શાં માટે?
હાલની વૈશ્વિક સ્થિતિ જોઈએ તો વૈશ્વિક સ્તરે જોખમ વધ્યું છે. રક્ષા વિશેષજ્ઞોએ 20 ટકા વધારાની માંગણી કરી હતી જે પૂરી કરવામાં આવી. 2029 સુધી ₹50,000 કરોડનો રક્ષા નિકાસનો લક્ષ્યાંક પણ છે. 2026ના બજેટમાં રક્ષા ક્ષેત્ર માટે વધુ જાહેરાતો છે. રો મટિરિયલ્સ પર બેઝિક કસ્ટમ ડ્યૂટી માફ કરાઈ છે. જેનાથી એરક્રાફ્ટ પાર્ટ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે જે ચીજો આયાત થાય છે તે દેશમાં બનશે. મેન્ટેનન્સ, રિપેર કે ઓવરહોલની સુવિધા વધશે. આ છૂટ ડિફેન્સ સેક્ટરના યુનિટ્સને મળશે. જેનાથી ઘરેલુ ઉત્પાદન વધશે અને ખર્ચ ઘટશે.
