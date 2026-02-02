Prev
Parliament Budget Session: ભારતમાં ઘૂસી રહી છે ચીની સેના? રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર સંસદમાં હંગામો, રાજનાથ સિંહે વિરોધ કર્યો

Parliament Budget Session: 1 ફેબ્રુઆરીએ દેશની સંસદમાં બજેટ રજૂ થયું અને આજે સંસદના નીચલા ગૃહ લોકસભામાં બજેટ પર ચર્ચા થઈ રહી છે. આ દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર રાહુલ ગાંધી એવું તે શું બોલ્યા કે સદનમાં હંગામો થયો, રાજનાથ સિંહે વિરોધ નોંધાવ્યો... જાણો તમામ વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 02, 2026, 02:37 PM IST

લોકસભામાં હાલ બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. આજે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થઈ રહી છે. આ દરમિયાન લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી બોલવા ઉભા થયા અને તેમણે આ દરમિયાન કહ્યું કે ચીની સેના ભારતીય સરહદમાં ઘૂસી રહી છે. તેમના આ નિવેદન પર સંસદમાં હંગામો મચી ગયો. સંરક્ષણમંત્રી રાજનાથ સિંહે વિરોધ નોંધાવ્યો. તેમણે આ નિવેદનને પાયાવિહોણું ગણાવ્યું. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ તેમના નિવેદન પર વિરોધ નોંધાવ્યો. 

રાહુલ ગાંધીએ શું ઉલ્લેખ કર્યો?
લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક એવા પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કર્યો જે હજુ સુધી પબ્લિશ થઈ નથી. આ પુસ્તકમાં પૂર્વ આર્મી ચીફ જનરલ મનોજ મુકુંદ નરવણેનું નિવેદન છે. જો કે રાજનાથ સિંહે આ નિવેદનનો કડક શબ્દોમાં વિરોધ વ્યક્ત કર્યો. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે જે પુસ્તક પ્રકાશિત જ નથી થયું તેના નિવેદનને કેવી રીતે ટાંકી શકાય?

રાહુલ ગાંધીનો મોટો દાવો
રાહુલ ગાંધીનું જો કે કહેવું છે કે તેમનો સોર્સ ભરોસાપાત્ર છે અને તેમાં એક પૂર્વ આર્મી જનરલ (એમ એમ નરવણે)ના પબ્લિશ થયા વગરના સંસ્મરણોના કોટ્સ સામેલ છે. બીજી બાજુ રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ એક એવી મેગેઝીનની કહાનીના કોટ્સનો હવાલો આપ્યો જે સદનના નિયમો વિરુદ્ધ છે. 

શું કહ્યું રાજનાથ સિંહે
રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે હું ઈચ્છું છું કે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા જેને તેઓ કોટ કરી રહ્યા છે તે પુસ્તક બધાની સામે રજૂ કરે, કારણ કે જે પુસ્તકનો તેઓ ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે તે હજુ પબ્લિશ થઈ નથી.

અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે બોલવા તો દો
બીજીબાજુ લોકસભામાં ચીનના સંદર્ભમાં બોલી રહેલા લોકસભાના વિપક્ષના નેતાના સમર્થનમાં સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અખિલેશ યાદવે કહ્યું કે ચીન સંલગ્ન મામલો ખુબ જ સંવેદનશીલ છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતાને બોલવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ. 

મેગેઝીન-અખબારોના આર્ટિકલ સદનમાં કોટ ન કરી શકાય- કિરણ રિજિજૂ
લોકસભામાં કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજૂએ કહ્યું કે સ્પીકરે નિર્ણય આપ્યો છે કે મેગેઝીન કે અખબારોના આર્ટિકલને સદનમાં કોટ કરી શકાય નહીં. સદનમાં ચર્ચા કાયદા પ્રમાણે થવી જોઈએ. આ હંગામા બાદ લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ સદનની કાર્યવાહી 3 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરી.  

