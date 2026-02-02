Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝ

Video: રાહુલ ગાંધી એવું તે શું બોલ્યા? સરકારને શું હતી આપત્તિ... એક સાથે ત્રણ મંત્રીએ મોરચો સંભાળ્યો, જાણો સમગ્ર મામલો

Rahul Gandhi Vs Rajnath Singh: સંસદમાં ગઈ કાલે બજેટ રજૂ થયું અને આજે બજેટ સત્ર દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આવેલા ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થઈ રહી હતી. એવામાં રાહુલ ગાંધીએ બોલવાનું શરૂ કર્યું અને સંસદમાં હંગામો મચી ગયો. ત્રણ મંત્રીઓ તેમના વિરોધમાં મેદાને આવ્યા. જાણો આખરે આખો મામલો શું છે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Feb 02, 2026, 04:04 PM IST

સંસદનું બજેટ સત્ર ચાલુ છે. આજે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા ચાલુ છે. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ જેવો ચીની સેના અને ડોકલામ પર નિવેદન આપવાનું શરૂ કર્યું કે હંગામો મચવા લાગ્યો. રાહુલ ગાંધીએ પૂર્વ સેના પ્રમુખ નરવણેના એવા પુસ્તકનો હવાલો આપ્યો જે હજુ પબ્લિશ થયું નથી. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી જે પુસ્તક છપાયું નથી તેનો હવાલો આપે છે. આ ઉપરાંત ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને સંસદીય કાર્યમંત્રી કિરેન રિજિજૂએ પણ રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર વિરોધ જતાવ્યો. જાણો એવું તે શું થયું કે આ હંગામો મચી ગયો. રાહુલ ગાંધી વારંવાર તેજસ્વી સૂર્યાનું નામ લેતા હતા આખરે એવું તે શું  બોલ્યા હતા તેજસ્વી સૂર્યા એ પણ જાણો. 

રાહુલ ગાંધીના ભાષણ પર ખુબ હંગામો
રાહુલ ગાંધી આજે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા તરીકે જેવા બોલવા ઉભા થયા કે હંગામો મચવા લાગ્યો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂના અભિભાષણ પર ચર્ચા કરતા રાહુલ ગાંધીએ ડોકલામનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો. તેમણે ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યાના સંબોધન પર આપત્તિ જતાવતા કહ્યું કે કોણ દેશભક્ત છે અને કોણ નથી, તેના પર કોઈ ચર્ચા થવી જોઈએ નહીં. અમારી દેશભક્તિ ખતમ નથી થઈ. ત્યારે એ જાણવું જરૂરી છે કે આખરે તેજસ્વી સૂર્યા એવું તે શું બોલ્યા હતા. 

શું બોલ્યા હતા ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યા?
ભાજપના સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યાએ સોમવારે લોકસભામાં યુપીએ સરકારની ભારે ટીકા કરી. તેમણે યુપીએ સરકારના દસ વર્ષના શાસનકાળને ગુમાવેલી તકોનો દાયકો અને અનેક મોરચા પર નિષ્ફળ રહેવા માટે બહાનાબાજીનો વૃત્તાંત ગણાવ્યો. રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવનું સમર્થન કર્યું. ત્યારબાદ તેમણે કહ્યું કે નબળું નેતૃત્વ અને મહાન નેતૃત્વ વચ્ચેનું અંતર જ કોંગ્રેસ અને ભાજપને અલગ કરે છે. તેમણે દાવો કર્યો કે યુપીએના સમય દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિના ભાષણમાં સરકારની અનેક મોરચાઓ પર નિષ્ફળતાઓ માટે બહાનાબાજી છલકાઈ આવતી હતી. તેમણે કહ્યું કે નબળું નેતૃત્વ બહાના બનાવે છે. જ્યારે મહાન નેતૃત્વ પડકારો છતાં પરિણામ આપે છે. તેમણે  કહ્યું કે આ જ કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે મુખ્ય અંતર છે. પોતાના ભાષણ દરમિયાન બેંગલુરુ (દક્ષિણ)ના સાંસદે કહ્યું કે દુનિયાના વિવિધ સમૃદ્ધ લોકતંત્રોમાં નેતાઓ આવ્યા અને ગયા. જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ભારે બહુમત સાથે રેકોર્ડ ત્રીજીવાર સત્તામાં પાછા ફર્યા. 

સૂર્યાએ આતંકવાદ અને નક્સલવાદ ઉપર પણ યુપીએ સરકારના વલણની ટીકા કરી હતી. જેનાથી વિપક્ષ અને સત્તા પક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર દલીલો થવા લાગી. તેમણે કહ્યું કે યુપીએ સરકારે આતંકવાદને પહોંચી વળવા માટે કશું કર્યું નહીં. જ્યારે મોદી સરકારે સૈન્ય હુમલાઓથી જવાબી કાર્યવાહી કરી. 

પૂર્વ સેના પ્રમુખ છે નરવણે
જનરલ નરવણે ડિસેમ્બર 2019થી એપ્રિલ 2022 સુધી દેશના સેના પ્રમુખ હતા. 2020માં ચીન સાથે થયેલા પૂર્વ લદાખના સંઘર્ષ સમયે તેઓ સેના પ્રમુખ હતા. લગભગ ચાર દાયકા સુધી તેઓ  ભારતીય સેનામાં કાર્યરત હતા. લાંબા સમય સુધી દેશના પૂર્વી કમાન એટલે કે ચીન સાથેની સરહદ પર કામગીરી કરી હતી.

શું કહ્યું રાહુલ ગાંધીએ
રાહુલ ગાંધીએ પોતાના ભાષણની શરૂઆતમાં કહ્યું કે ભારતમાં ચીની ટેંક ઘૂસી આવ્યા હતા હતા, ત્યારે જ રાજનાથ સિંહે આ દાવો ફગાવી દીધો. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યુંકે પૂર્વ સેના પ્રમુખ મનોજ મુકુંદ નરવણેએ એક પુસ્તક લખ્યું છે. જેમાં ચીની ઘૂસણખોરી વિશે દાવો કરાયો છે. જેના પર રક્ષામંત્રીએ કહ્યું કે એવું કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું નથી. રાહુલ ગાંધીએ તેજસ્વી સૂર્યાના દાવાઓ બાદ નરવણેની આત્મકથાને કોટ કરવાની શરૂ કરી. તેમણે કહ્યું કે તમે સમજાવશો કે કોણ છે દેશભક્ત. તેઓ કહે છે કે ચીની ટેંક ભારતીય પોઝિશનમાં કૈલાશ રેન્જથી બસ થોડે દૂર હતા. પરંતુ જેવું તેમણે બોલવાનું શરૂ કર્યું કે એક પછી એક ભારત સરકારના ત્રણ મંત્રીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો. 

પહેલા મંત્રી રાજનાથ સિંહ
રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાંધતા રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણમાં આવી વાતનો ઉલ્લેખ નહતો. રાહુલ ગાંધી જે પુસ્તકની વાત કરે છે તે છપાયેલી નથી. રાહુલનો રેફરન્સ ખોટો છે. 

બીજા ગૃહમંત્રી અમિત શાહ
રાહુલ ગાંધી પર ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ આપત્તિ જતાવતા કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ આ પુસ્તક પ્રકાશિત થયું છે કે નહીં તે જણાવવું જોઈએ. રાહુલ કોઈનું લખેલું વાંચી શકે નહીં. આ ઉપરાંત સાંસદ તેજસ્વી સૂર્યાના સંબોધન વિશે તેમણે કહ્યું કે તેજસ્વી સૂર્યાએ વિપક્ષી દળની દેશભક્તિ પર સવાલ ઉઠાવ્યા નથી. તેમણે બસ કોંગ્રેસના સમયના 2004થી 2014 સુધીના રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણોનો ઉલ્લેખ કર્યો. 

ત્રીજા સંસદીય કાર્યોના મંત્રી કિરેન રિજિજૂ
રાહુલ ગાંધીના નિવેદન પર આપત્તિ જતાવતા તેમણે કહ્યું કે તમે સદનના નિયમોનો ભંગ કરો છો. સંસદ નિયમોથી ચાલે છે અને અહીં તમે છપાયા વગરના પુસ્તક વિશે વાત કરી શકો નહીં. 

કેમ છે આપત્તિ
રાહુલ ગાંધીએ નરવણેના પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તેમાં પ્રધાનમંત્રી અને રક્ષામંત્રી વિશે લખવામાં આવ્યું છે. હું તેનો ઉલ્લેખ કરું છું. જેના પર રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે તે પુસ્તક પ્રકાશિત થયું નથી. રાહુલના નિવેદન વિરુદ્ધ સરકારની સૌથી મોટી આપત્તિ એ છે કે આ રીતે કોઈ પણ છપાયેલું ન હોય તેવા પુસ્તકનો રેફરન્સ સંસદમાં વાંચવો જોઈએ નહીં. રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધી જે પુસ્તક વાંચી રહ્યા છે તે ખોટું છે. 

રાહુલ ગાંધીને પડ્યો વાંધો, કયું છે એ પુસ્તક?
રાહુલ ગાંધીને તેજસ્વી સૂર્યાના નિવેદન સામે વાંધો પડ્યો જ્યારે તેમને બોલવાની તક મળી તો તેમણે કહ્યું કે તેજસ્વી સૂર્યાએ કોંગ્રેસ પાર્ટી વિરુદ્ધ આરોપો લગાવ્યા, અમારી દેશભક્તિ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. ત્યારબાદ તેમણે પૂર્વ આર્મી ચીફ એમ એમ નરવણેએ એક પુસ્તક 'ફોર સ્ટાર્સ ઓફ ડેસ્ટિની' લખ્યું છે જે હજુ પબ્લિશ થયું નથી. આ પુસ્તક વિશે એવો દાવો છે કે તેમાં 2020માં ચીન સાથે લદાખ અને ગલવાન ઘાટીમાં સંઘર્ષ વિશે ઘણી વાતો કરવામાં આવી છે. તેના વિશે એવું પણ કહેવાયું છે કે આ પુસ્તકમાં સેના અને સરકારના ઉચ્ચ સ્તર પર લેવાયેલા નિર્ણયો વિશે પણ મોટા દાવા કરાયા છે. પરંતુ આ પુસ્તક હજુ પબ્લિશ થયું નથી. રક્ષા મંત્રાલય આ પુસ્તકની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે.  ટોચના રક્ષા અધિકારીઓના પુસ્તક પ્રકાશિત થાય તે પહેલાની આ એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રક્રિયા છે. તેમને રક્ષા મંત્રાલયની સમીક્ષા અને મંજૂરીની જરૂર હોય છે. આ પુસ્તક મંજૂરી ન મળવાના કારણે પ્રકાશિત થયું નથી. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ


