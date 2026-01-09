જાન્યુઆરીની આ તારીખથી શરૂ થશે બજેટ સત્ર, કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું શેડ્યૂલ
Budget Session: સત્રનો પહેલો તબક્કો જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે, ત્યારબાદ વિરામ રહેશે. સંસદનો બીજો તબક્કો માર્ચમાં શરૂ થશે અને એપ્રિલમાં રોજ સમાપ્ત થશે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજ્જુએ ટ્વીટ કરીને આ માહિતી આપી છે.
Budget Session: બજેટ સત્રની શરૂઆતની તારીખ અંગેનો સસ્પેન્સ સમાપ્ત થઈ ગયો છે. સરકાર દ્વારા મંજૂર કરાયેલા પ્રસ્તાવ મુજબ, સંસદનું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી 2 એપ્રિલ, 2026 સુધી બે તબક્કામાં યોજાશે. સત્રનો પહેલો તબક્કો 28 જાન્યુઆરીથી 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે, ત્યારબાદ વિરામ રહેશે. સંસદનો બીજો તબક્કો 9 માર્ચથી 2 એપ્રિલના રોજ સમાપ્ત થશે. કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, X પર આ માહિતી શેર કરી.
બજેટ દિવસે સસ્પેન્સ યથાવત
જોકે, તે સ્પષ્ટ નથી કે કેન્દ્રીય બજેટ 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ થશે કે નહીં. દેશનું કેન્દ્રીય બજેટ હંમેશા 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ આ વખતે રવિવાર છે. તેથી, બજેટ રવિવારે રજૂ થશે કે નહીં તે અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં પણ તેનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી.
અત્યાર સુધીની પેટર્ન શું છે?
બજેટ સત્ર દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિનું ભાષણ પહેલા દિવસે બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં આપવામાં આવે છે, ત્યારબાદ આર્થિક સર્વેક્ષણ રજૂ કરવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ચાલતી આવી પ્રથા મુજબ, બજેટ બીજા દિવસે, 1 ફેબ્રુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવે છે.
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President of India, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Budget Session 2026.
The Session will commence on 28 January 2026 and continue till 2 April 2026.
The first phase… pic.twitter.com/FxGYCL7keq
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 9, 2026
પ્રથમ તબક્કામાં રાષ્ટ્રપતિના ભાષણ અને બજેટ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થાય છે. ત્યારબાદ, વિરામ દરમિયાન, સંસદીય સમિતિઓ બજેટ પર મંત્રાલયવાર વિગતવાર ચર્ચા કરે છે. બીજા તબક્કામાં નાણાં બિલ અને અનુદાનની માંગણીઓનો સમાવેશ થાય છે.
