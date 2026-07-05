/મુંબઈમાં 3 માળની બિલ્ડિંગ પત્તાની જેમ ધરાશાયી, અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા; રેસ્ક્યૂ હાથ ધરાયું

Mumbai building collapses: મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં ભારે વરસાદે કહેર યથાવત છે. ભારે વરસાદ વચ્ચે માનખુર્દ વિસ્તારમાં એક બિલ્ડીંગ તૂટી પડી છે. આ બિલ્ડીંગના કાટમાળમાં અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા છે. હાલ ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ચોમાસા અને હવામાન સંબંધિત ગતિવિધિઓને કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં મુંબઈમાં સર્જાયેલી આ પાંચમી દુર્ઘટના છે. બીએમસી (BMC)એ આ અકસ્માતની પુષ્ટિ કરી છે.
મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં ભારે વરસાદને કારણે એક ઇમારત તૂટી પડતાં 6 લોકોના મોત થયા છે. આ દરમિયાન એક વ્યક્તિને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના મુંબઈના માનખુર્દ વિસ્તારમાં બની છે, જ્યાં ભારે વરસાદ વચ્ચે સ્લેબ તૂટી પડ્યો હતો, જેના કારણે ઘણા લોકો કાટમાળ નીચે દબાયા હોવાની આશંકા છે.
ઘટનાસ્થળે ઉમટ્યાં લોકોના ટોળેટોળાં
આ બિલ્ડીંગ તૂટી પડવાના સમાચાર મળતા જ આસપાસના લોકો ત્યાં દોડી આવ્યા. અકસ્માત સ્થળની આસપાસ મચેલી અફરાતફરી વચ્ચે ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ઘટનાસ્થળે ફાયર બ્રિગેડ અને એમ્બ્યુલન્સની ગાડીઓ હાજર છે. જાનમાલના નુકસાનની આશંકા સેવાઈ રહી છે.
Mumbai, Maharashtra: Six people died after a house collapsed in Mankhurd.
(Source: BMC) pic.twitter.com/HFna36kXOb
— IANS (@ians_india) July 5, 2026
ચારથી પાંચ લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા
મુંબઈ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, રવિવારે રાત્રે ભારે વરસાદ વચ્ચે મુંબઈના માનખુર્દ વિસ્તારમાં જમીન ધસી જવાની ઘટના સામે આવી છે. આ સિવાય એક ત્રણ માળની બિલ્ડીંગ (chawl)નો કેટલોક ભાગ ધરાશાયી થતાં ચારથી પાંચ લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ અકસ્માત રાત્રે આશરે 8.30 વાગ્યે જનતા નગરમાં હનુમાન મંદિરની પાછળ આવેલી ચાલ નંબર 5માં થયો હતો.
રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરાયું
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક માહિતી મુજબ એક ત્રણ માળની ઇમારતના બે થી ત્રણ ઘરો તૂટી પડ્યા હતા, ત્યારબાદ મુંબઈ ફાયર બ્રિગેડ (MFB), સ્થાનિક પોલીસ, બીએમસી વોર્ડ ઓફિસ અને '108' એમ્બ્યુલન્સ સેવાના કર્મચારીઓએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.
ભારે વરસાદ મુંબઈ પર મુશ્કેલીઓ લઈને આવ્યો છે, આ દુર્ઘટનાની તસવીરો તેની સાક્ષી પૂરી રહી છે. મુંબઈમાં ભારે વરસાદ વચ્ચે રોડનો એક મોટો ભાગ ધસી ગયો હતો. રોડ ધસી જવાને કારણે ત્યાં પાર્ક કરેલી એક ગાડી ખાડામાં ખાબકી ગઈ હતી. જો કે, સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈનો જીવ ગયો નથી. મુંબઈમાં ભારે વરસાદ અને હવામાન સંબંધિત ઘટનાઓને કારણે આ પાંચમો અકસ્માત થયો હોવાનું કહેવાય છે.