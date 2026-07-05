Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /મુંબઈમાં 3 માળની બિલ્ડિંગ પત્તાની જેમ ધરાશાયી, અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા; રેસ્ક્યૂ હાથ ધરાયું

મુંબઈમાં 3 માળની બિલ્ડિંગ પત્તાની જેમ ધરાશાયી, અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા; રેસ્ક્યૂ હાથ ધરાયું

Mumbai building collapses: મહારાષ્ટ્રની રાજધાની મુંબઈમાં ભારે વરસાદે કહેર મચાવ્યો છે. ભારે વરસાદના કારણે માનખુર્દ વિસ્તારમાં એક બિલ્ડિંગ તૂટી પડી છે. આ બિલ્ડીંગના કાટમાળમાં અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા છે. હાલ ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:38 PM IST
મુંબઈમાં 3 માળની બિલ્ડિંગ પત્તાની જેમ ધરાશાયી, અનેક લોકો દબાયા હોવાની આશંકા; રેસ્ક્યૂ હાથ ધરાયું
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Budh Margi 2026: દિવાળી સુધી બુધ રહેશે માર્ગી, આ 3 રાશિઓ પર થશે માં લક્ષ્મીની કૃપા!
Budh Margi 202628 min ago
2
What is Back Foot No Ball47 min ago
3
Agra Murder Case1 hr ago
4
SBI PO Recruitment 20262 hrs ago
5
pok2 hrs ago