જનગણના પર મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, 11718 કરોડનું બજેટ મંજૂર, ખેડૂતોની પણ બલ્લે-બલ્લે
National Digital Census Budget 2027:: ભારતમાં 2027મા થનારી વસ્તી ગણતરીની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વચ્ચે સરકારે જનગણના કરાવવા માટે સૌથી મોટો નિર્ણય લઈ લીધો છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટે બજેટને મંજૂરી આપી દીધી છે.
નવી દિલ્હીઃ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટે શુક્રવારે ત્રણ મોટા નિર્ણય લીધા છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યુ- 'સેન્સસ 2027ને લઈને મોટો નિર્ણય લેવાયો. તે માટે 11718 કરોડનું બજેટ પાસ થયું છે. બીજીતરફ કોલસા એટલે કે એનર્જી સેક્ટરમાં રિફોર્મ કરવામાં આવ્યા છે. ત્રીજો નિર્ણય ખેડૂતો સાથે જોડાયેલો છે.'
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યુ- 2027ની જનગણના પ્રથમ ડિજિટલ જનગણના હશે. જનગણનાની ડિજિટલ ડિઝાઇન ડેટા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા બનાવવામાં આવી છે. તેનું આયોજન બે તબક્કામાં થશે. પ્રથમ તબક્કો 1 એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી હાઉસ લિસ્ટિંગ અને હાઉસિંગ સેન્સસ. બીજો તબક્કો ફેબ્રુઆરી 2027મા જનસંખ્યાની ગણતરી. કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું પ્રથમવાક ડિજિટલ સેન્સસ થશે, જેમાં મોબાઇલ એપ્લીકેશન દ્વારા ડેટા કલેક્ટ કરવામાં આવશે. આ એપ હિંદી, અંગ્રેજી અને પ્રાદેશિક ભાષામાં હશે.
ગામ/વોર્ડ સ્તર સુધી પહોંચશે ડેટા
તેમણે જણાવ્યું કે તેવો પ્રયાસ રહેશે કે આવનાર વસ્તી ગણતરીનો ડેટા દેશભરમાં ઓછામાં ઓછા સમયમાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. વધુમાં વધુ વિઝ્યુલાઇઝેશન ટૂલની સાથે જનગણના પરિણામોને જારી કરવાનો પ્રયાસ રહેશે. સૌથી નીચલા વહીવટી એકમ એટલે કે ગામ/વોર્ડ સ્તર સુધી બધાની સાથે ડેટા શેર કરવામાં આવશે.
તેમણે સમજાવ્યું કે વસ્તી ગણતરી 2027 ના સફળ સંચાલન માટે વિવિધ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે સ્થાનિક સ્તરે આશરે 18,600 ટેકનિકલ માનવબળને આશરે 550 દિવસ માટે તૈનાત કરવામાં આવશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આશરે 10.2 મિલિયન માનવ-દિવસ રોજગાર ઉત્પન્ન થશે. વધુમાં, ચાર્જ/જિલ્લા અને રાજ્ય સ્તરે ટેકનિકલ માનવબળની જોગવાઈ ક્ષમતા નિર્માણને પણ સરળ બનાવશે, કારણ કે નોકરીઓની પ્રકૃતિ ડિજિટલ ડેટા હેન્ડલિંગ, દેખરેખ અને સંકલન સાથે સંબંધિત હશે.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય કેબિનેટે એનર્જી ક્ષેત્રમાં પણ મોટો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે કહ્યું- કોલ સેતુ એટલે કે કોલસાના ઉત્પાદનમાં ભારત આત્મનિર્ભર બનવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં આયાત પર નિર્ભરતા ઘટી રહી છે. કોલસાની આયાત પર નિર્ભરતા ઓછી થવાને કારણે 60 હજાર કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ રહી છે. 2024-2025મા 1 બિલિયન ટન કોલસાનું પ્રોડક્શન થયું છે. રેલ અને કોલસો એક રીતે પાર્ટનર છે. ડોમેસ્ટિક જેટલા પાવર પ્લાન્ટ છે તેમાં રેકોર્ડ હાઈ કોલ સ્ટોક ક્રિએટ થયો છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યુ કે, "કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 2026 માટે મિલ્ડ કોપરા માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 12,027 અને ગોળ કોપરા માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂ. 12,500 ના લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ને મંજૂરી આપી છે. NAFED અને NCCF આ માટે નોડલ એજન્સીઓ રહેશે."
