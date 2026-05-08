/7th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓને 2% DA વધ્યું, બેંક કર્મચારીઓને માત્ર 0.70%, આવું કેમ? ખાસ જાણો 

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને બેંક કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં અલગ અલગ રીતે વધારા થતા હોય છે. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનું ડીએ દર 6 મહિને બદલાય જ્યારે બેંકના કર્મચારીઓના ડીએ રિવાઈઝ દર 3 મહિને થાય છે. ત્યારે તમને એ સવાલ થતો હશે કે આવું કેમ? ખાસ જાણો કઈ રીતે થાય છે ગણતરી.
હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકારે પોતાના 50 લાખથી વધુ કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) 58 ટકાથી વધારીને 60 ટકા કર્યું. ત્યારબાદ અનેક રાજ્યોની સરકારે પણ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના ડીએ/ડીઆરમાં વધારો કર્યો છે. આજકાલ સરકારી ઓફિસોમાં અવારનવાર એ વાતની ચર્ચા રહે છે કે સરકાર પોતાના કર્મચારીઓ પર મહેરબાન છે જ્યારે બેંકના કર્મચારીઓ સાથે પક્ષપાત થઈ રહ્યો છે.
હવે આ ચર્ચા શાં માટે થઈ રહી છે તે પણ જાણો. હાલમાં જ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું મોંઘવારી ભથ્થું 2 ટકા વધ્યું. જ્યારે બેંકના કર્મચારીઓના ભાગે માત્ર 0.70%નો વધારો આવ્યો. પહેલી નજરમાં તમને આ અંતર મોટું લાગી શકે છે અને સરકારના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આવું કેમ થયું? એ જાણવા માટે તમારે આખી ગણતરી સમજવી પડશે.
તમને જણાવી દઈએ કે બેંકના કર્મચારીઓ હોય કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ, બંનેનું મોંઘવારી ભથ્થું એક જ બેસ પર નક્કી થાય છે. આ બેસ છે CPI-IW. એટલે કે બજારથી આવતા મોંઘવારીના આંકડા બંનેના એક જેવા જ હોય છે. હવે આ ડેટા કઈ રીતે વપરાય છે તેના પર આ અંતર નિર્ભર કરે છે. બેંક બજારના સીઈઓ આદિલ શેટ્ટીએ જણાવ્યું કે બેંક કર્મચારીઓનું ડીએ દર ત્રણ મહિને રિવાઈઝ થાય છે. જ્યારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાં વર્ષમાં બેવાર વધારો થાય છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે બેંક કર્મચારીઓનું ડીએ આવે છે ત્યારે તેમાં ફક્ત ત્રણ મહિનાનો ફેરફાર જ દેખાય છે. જે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ કરતા ઓછો દેખાય છે.
બેંક કર્મચારીઓનું ડીએ કેમ ઓછું?
મેથી જુલાઈ 2026 માટે બેંક કર્મચારીઓનું ડીએ 25 ટકાથી વધીને 25.70% થયું છે. જે માત્ર 0.70% નો મામૂલી વધારો દેખાડે છે. બીજી બાજુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનું ડીએ 58 ટકાથી વધીને 60 ટકા થયું છે. એટલે કે 2 ટકાનો ઉછાળો દેખાય છે. આ અંતર એટલા માટે છે કારણ કે બેંકના ડીએ ફક્ત ગત ત્રિમાસિક મોંઘવારીને કવર કરે છે જ્યારે સરકારનો 2 ટકા વાળો આંકડો છેલ્લા 6 મહિનાની એવરેજ અને લાંબા સમયગાળા પર આધારિત છે.
સરળ શબ્દોમાં કહી શકીએ કે બેંક કર્મચારીઓને પગારમાં વધારો ઓછો દેખાય પરંતુ જલદી જલદી વધારો મળતો હોય છે. જ્યારે સરકારી કર્મચારીઓને છ મહિના બાદ મોટો ઝંપ મળતો હોય છે.
ડીએ વર્ષમાં બેવાર બદલાય
બંનેના પગાર અને ભથ્થાના નિયમ અલગ અલગ હોય છે. સરકારી કર્મચારીઓ કેન્દ્રીય પગાર પંચના સ્ટ્રક્ચર હેઠળ આવે છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના પગારમાં વર્ષમાં બેવાર જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં ફેરફાર થાય છે. જ્યારે બેંક કર્મચારીઓના પગાર હાઈક અને પ્રમોશન સંલગ્ન મામલો ઈન્ડિયન બેંક્સ એસોસિએશન અને યુનિયનો વચ્ચે થનારી સમજૂતિઓ (Bipartite Settlements) પર ડિપેન્ડ રહે છે. આ સિસ્ટમમાં ડીએને દર ત્રણ મહિને માર્કેટની સ્થિતિ પ્રમાણે ઢાળવાની સુવિધા અપાઈ છે. જેના આધારે એ નક્કી થાય છે કે કોને કેટલી વખત અને કેટલો ફાયદો મળશે.
કર્મચારીઓ માટે કઈ સિસ્ટમ વધું સારી
હવે સવાલ એ ઊભો થાય કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને બેંકમાંથી કોની સિસ્ટમ વધુ સારી. તો તમને જણાવી દઈએ કે બેંક કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા જે રીતે વધે છે તેમાં ફાયદો એ છે કે તેમનું ડીએ વધે તે તરત લાગૂ થઈ જાય છે. તેમને વધતી મોંઘવારી વચ્ચે નવું મોંઘવારી ભથ્થું મળવા માટે વધુ સમય રાહ જોવી પડતી નથી. બીજી બાજુ સરકારી