શું કોઈ છોકરીનું કરાવી શકાય છે વર્જિનિટી ટેસ્ટ ? જાણો આ અંગે શું કહે છે ભારતના કાયદા
Virginity Test Law: મુરાદાબાદના પાકબારા વિસ્તારમાં એક મદરેસામાં એક વિદ્યાર્થીની પાસેથી વર્જિનિટી સર્ટિફિકેટ માંગવામાં આવ્યું. ચાલો જાણીએ કે ભારતમાં વર્જિનિટી ટેસ્ટ અંગે શું કાયદો છે.
Virginity Test Law: તાજેતરમાં મુરાદાબાદના પાકબારા વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. ચંદીગઢની એક વિદ્યાર્થીની પાસેથી પાકબારા સ્થિત એક મદરેસામાં કથિત રીતે વર્જિનિટી સર્ટિફિકેટ માંગવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેણીએ આવી તબીબી તપાસ કરાવવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે તેનું નામ રજિસ્ટરમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યું અને કથિત રીતે તેને ટ્રાન્સફર સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું. વિદ્યાર્થીના પિતાની ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ કેસમાં પ્રશ્ન ઉભો થયો છે, શું ભારતમાં કોઈ પણ છોકરીનો વર્જિનિટી ટેસ્ટ કરાવી શકાય છે? ચાલો જાણીએ.
વર્જિનિટી ટેસ્ટ અંગેના કાયદા શું છે?
ભારતમાં, વર્જિનિટી ટેસ્ટની માંગણી કરવી અથવા માંગવી ગેરકાયદેસર, ગેરબંધારણીય અને અમાનવીય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, સુપ્રીમ કોર્ટથી લઈને વિવિધ હાઈકોર્ટ સુધીના અસંખ્ય કોર્ટના નિર્ણયોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી પ્રથાઓ મહિલાઓના ગૌરવ અને મૂળભૂત અધિકારોનું સંપૂર્ણપણે ઉલ્લંઘન કરે છે.
અદાલતોએ વર્જિનિટી ટેસ્ટ ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યા
2023માં દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને 2025માં છત્તીસગઢ હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે વર્જિનિટી ટેસ્ટ ગેરબંધારણીય, ભેદભાવપૂર્ણ અને મહિલાઓ માટે અપમાનજનક છે. આ નિર્ણયોમાં એ પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આ પ્રથાને સભ્ય સમાજમાં કોઈ સ્થાન નથી અને તે લિંગ સમાનતા અને માનવ અધિકારોના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે.
બંધારણના અનુચ્છેદ 21નું ઉલ્લંઘન
વર્જિનિટી ટેસ્ટને ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 21નું સીધું ઉલ્લંઘન માનવામાં આવે છે. આ જીવન અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના અધિકારની ખાતરી આપે છે, જેમાં ગૌરવ અને ગોપનીયતા સાથે જીવવાનો અધિકાર શામેલ છે. આવી પરીક્ષા કરાવવાથી મહિલા બંને અધિકારોથી વંચિત રહે છે.
ઐતિહાસિક સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય
આટલું જ નહીં, 2013માં, ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટે જાતીય હુમલાના કેસોમાં વપરાતા બે આંગળીના પરીક્ષણ પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ પરીક્ષણ વૈજ્ઞાનિક રીતે પાયાવિહોણું છે અને પીડિતાના ગોપનીયતા અને ગૌરવના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
માનસિક અને શારીરિક અસરો
વર્જિનિટી ટેસ્ટ કરાવવા માટે મહિલા પર દબાણ કરવાથી ગંભીર માનસિક આઘાત થઈ શકે છે. પીડિતો શરમ, અપમાન, ચિંતા અને હતાશાનો અનુભવ કરે છે, અને આ આઘાત લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહી શકે છે. તબીબી નિષ્ણાતો ભાર મૂકે છે કે વર્જિનિટી નક્કી કરવા માટે કોઈ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ નથી. વધુમાં, જાતીય સતામણી, હુમલો અને ગોપનીયતાના ઉલ્લંઘન સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ કાયદા હેઠળ આવી પ્રથાઓ ફોજદારી રીતે સજાપાત્ર છે.
