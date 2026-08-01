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શું જેલમાં અડધા દિવસમાં પૂરી થઈ જાય છે એક દિવસની સજા, જાણો કેવી રીતે ગણવામાં આવે છે સજાના દિવસો અને શું છે નિયમ?

Jail Sentence Rule: જેલમાં દિવસ-રાત અલગ ગણવાની વાત સંપૂર્ણપણે અફવા છે. કાયદા મુજબ, દરેક દિવસ 24 કલાકનો જ હોય છે, સજા ફક્ત 'સેટ ઓફ' અથવા 'રિમિશન' દ્વારા જ ઓછી થઈ શકે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:12 PM IST
શું જેલમાં અડધા દિવસમાં પૂરી થઈ જાય છે એક દિવસની સજા, જાણો કેવી રીતે ગણવામાં આવે છે સજાના દિવસો અને શું છે નિયમ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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