ભારત માટે નવું રશિયા બની શકશે ફ્રાન્સ ? મોદી-મેક્રોનની પાવરફુલ જોડી પર નજર રાખી રહી છે દુનિયા

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનની ભારત મુલાકાતે ભારત-ફ્રાન્સ સંબંધોને નવી ગતિ આપી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી અને વેપાર ક્ષેત્રમાં સહકાર વધારવા અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થઈ, જેને કારણે બંને દેશોની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વધુ મજબૂત થવાની શક્યતા વધી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 18, 2026, 07:16 AM IST
  • ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન ભારતની મુલાકાતે
  • બંને દેશોની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વધુ મજબૂત થશે
  • સંરક્ષણ, ટેકનોલોજી અને વેપાર ક્ષેત્રે બંને દેશો વચ્ચે સહકાર વધશે

હાલમાં સમગ્ર દેશ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપના ઉત્સાહમાં છે અને પાકિસ્તાન સામે ટીમ ઇન્ડિયાની જીતે દરેક ભારતીયનો ઉત્સાહ વધાર્યો છે.  પરંતુ ક્રિકેટ સાથે સાથે ગ્લોબલ ડિપ્લોમસીનો પણ વર્લ્ડ કપ ચાલી રહ્યો છે, જેમાં પણ ભારત સતત સફળતા મેળવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વના મોટા દેશો સાથે સંતુલિત અને મજબૂત સંબંધો બનાવી રહ્યું છે.

ગ્લોબલ ડિપ્લોમસીમાં ભારત એક પછી એક મોટી જીત નોંધાવી રહ્યું છે. જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી ચીનમાં SCO સમિટમાં હાજરી આપી રહ્યા હતા ત્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ભારત પર દબાણ કરી રહ્યા હતા. આ ભારતની કૂટનીતિની પહેલી મોટી કસોટી હતી, જ્યાં દબાણ છતાં ભારતે તેની ગતિ ઓછી થવા દીધી નહોતી. ભારતે જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે સંરક્ષણ કર્યું અને તક મળી ત્યારે છગ્ગો પણ ફટકાર્યો.

આનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પછી પહેલીવાર રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ભારતની મુલાકાતે આવ્યા, જેનાથી ભારત-રશિયા સંરક્ષણ ભાગીદારી વધુ મજબૂત બની. તે સમયે ઘણા લોકોને લાગ્યું કે ભારત પશ્ચિમી દેશોને ગુસ્સે કરી રહ્યું છે, પરંતુ ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેની મલ્ટી-અલાઈનમેન્ટ નીતિ છે - જ્યાં બધા મિત્રો છે, પરંતુ કોઈના દબાણ હેઠળ નહીં.

યુરોપ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે પણ એક મોટી જીત

રશિયા મુલાકાતના માત્ર બે મહિના પછી ભારતનો બીજો કૂટનીતિનો માસ્ટરસ્ટ્રોક સામે આવ્યો. યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન અને યુરોપિયન કાઉન્સિલના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટા પ્રજાસત્તાક દિવસ પર મુખ્ય મહેમાન તરીકે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા, અને ભારત-EU મુક્ત વેપાર કરારની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. એક અઠવાડિયા પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ભારત પર લાદવામાં આવેલા 50% ટેરિફને ઘટાડીને 18% કર્યો - જે ચીન, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ પર લાદવામાં આવેલા ટેરિફ કરતા ઓછો છે. આ ભારત માટે બીજી મોટી કૂટનીતિ જીત હતી.

ફ્રાન્સની એન્ટ્રી અને મેક્રોન-મોદી કેમેસ્ટ્રી

અને જ્યારે એવું લાગતું હતું કે હવે કોઈ મોટું આશ્ચર્ય થશે નહીં, ત્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન ભારતની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે પહોંચ્યા. આ પણ એવા સમયે આવ્યું જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફ્રાન્સ પર ભારે ટેરિફની ધમકી આપી રહ્યું હતું. મેક્રોનનો મુંબઈ પ્રત્યેનો પ્રેમ, ભારે સુરક્ષા વિના મરીન ડ્રાઇવ પર તેમનું જોગિંગ અને લોકોમાં તેમનો દેખાવ વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો. આ તસવીરો એવા દેશો માટે અરીસો છે જે ભારતને અસુરક્ષિત તરીકે દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.

PM મોદીની 'કાર ડિપ્લોમસી'

મોદી અને મેક્રોનની એક જ કારમાં મુસાફરી ફરી એકવાર સમાચારમાં આવી છે. આ વડાપ્રધાન મોદીની 'કાર ડિપ્લોમસી'નો એક ભાગ છે, જે 2014માં બરાક ઓબામા સાથે શરૂ થઈ હતી. આ ડિપ્લોમસી દર્શાવે છે કે ભારત હવે ફક્ત ઔપચારિક સંબંધો જ નહીં, પરંતુ વિશ્વાસની ભાગીદારી પણ બનાવે છે.

શું ફ્રાન્સ ભારતનું નવું રશિયા બનશે ?

આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. દાયકાઓ સુધી રશિયા ભારતનું સૌથી મોટું સંરક્ષણ ભાગીદાર હતું. પરંતુ હવે ચિત્ર બદલાઈ રહ્યું છે. સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI)ના ડેટા અનુસાર, 1999 અને 2012 વચ્ચે ભારતની સંરક્ષણ આયાતમાં રશિયાનો હિસ્સો 70-80% હતો. જો કે, 2020-24માં આ હિસ્સો ઘટીને 36% થઈ ગયો, જ્યારે ફ્રાન્સ 33% સાથે બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું. હવે 114 રાફેલ ફાઇટર જેટ માટેના સોદા સાથે ફ્રાન્સ ભારતનું સૌથી મોટું સંરક્ષણ ભાગીદાર બની શકે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

pm modiEmmanuel MacronIndia DiplomacyPM Modi foreign policyIndia France partnership

