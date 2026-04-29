TMCના ગઢમાં ખીલી શકે છે કમળ? Zeeniaના સર્વેમાં બંગાળમાં ભાજપની આંધી, મમતા સરકારની વિદાયના સંકેત

West Bengal Exit Polls Results 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં ઝી ન્યૂઝના AI એન્કર ઝીનિયાના એક્ઝિટ પોલમાં આ વખતે ભાજપની આંધી જોવા મળી રહી છે. મમતા બેનર્જીની પાર્ટી TMC તરફથી મળી રહેલી જોરદાર ટક્કર હોવા છતાં ભાજપની સરકાર બનતી જોવા મળી રહી છે. નોંધનીય છે કે, મોટાભાગના એક્ઝિટ પોલનો અભિપ્રાય પણ લગભગ એવો જ છે જે ઝી ન્યૂઝની AI એન્કર ઝીનિયાએ જણાવ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 29, 2026, 10:25 PM IST
  • AI એન્કર ઝીનિયાના સર્વેમાં ભાજપને બહુમતીનું અનુમાન
  • બંગાળ ચૂંટણીમાં ભાજપને 160 બેઠકો મળવાનો અંદાજ
  • ઉત્તર બંગાળ અને જંગલમહલમાં ભાજપનો દબદબો

West Bengal Opinion Polls Result 2026: પશ્ચિમ બંગાળમાં ઝી ન્યૂઝના AI એન્કર ઝીનિયાના જણાવ્યા અનુસાર, બંગાળમાં ભાજપને 144 થી 160 બેઠકો મળતી જોવા મળી રહી છે. જ્યારે TMCને 129 થી 145 બેઠકો મળવાની શક્યતા ઝીનિયાએ વ્યક્ત કરી છે. કોંગ્રેસને 0 અને લેફ્ટને 5 વિધાનસભા બેઠકો મળતી જોવા મળી રહી છે. ઝીનિયાના પશ્ચિમ બંગાળના સેમ્પલ સાઈઝની વાત કરીએ તો તે લગભગ ત્રણ લાખની રહી હતી. ઝીનિયાના વિશ્લેષણ અનુસાર, 4 મેના રોજ દીદીની સરકારની વિદાયના સંકેતો મળી રહ્યા છે. આ રીતે બંગાળમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રથમ વખત પોતાની સરકાર બનાવતી જોવા મળી રહી છે.

બંગાળમાં પ્રથમ વખત ભાજપ સરકારનું અનુમાન સર્વે: Zeenia
ઝીનિયાએ માત્ર ત્રણ લાખ લોકોના મનને જ નથી વાંચ્યું, પરંતુ બંગાળની ચૂંટણીમાં મતદાન કરીને પરત ફરેલા મતદારોની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર દેખાતા પોલિટિકલ સેન્ટિમેન્ટ્સને પણ તપાસ્યા છે. જેમાં અનેક પરિબળો જોવા મળ્યા છે. સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં 91%થી વધુ મતદાન થયું છે. અંતિમ આંકડો આનાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે. એટલે કે ફેઝ-2માં પણ મતદાનના રેકોર્ડ તૂટી ગયા છે. આમાં ઘણા પરિબળો જોવા મળ્યા છે. જેમ કે, ભલે વિધાનસભાની ચૂંટણી ભાજપ જીતતી જોવા મળી રહી હોય, પરંતુ મુખ્યમંત્રી તરીકે જનતાની પહેલી પસંદ મમતા બેનર્જી જ છે. આ બાબતમાં શુભેન્દુ અધિકારી બીજા સ્થાને જોવા મળ્યા છે. ચોંકાવનારી વાત એ રહી કે, એસઆઈઆર (SIR)ના મુદ્દાનો ફાયદો ટીએમસીને મળતો જોવા મળી રહ્યો છે.

ઉત્તર બંગાળ - 54/294
BJP : 39-42 બેઠક
TMC+ : 10-14 બેઠક
OTH : 1-2 બેઠક

દક્ષિણ બંગાળ - 86/294
BJP : 40-44 બેઠક
TMC+ : 40-45 બેઠક
OTH : 1-2 બેઠક

જંગલમહલ - 47/294
BJP : 30-33 બેઠક
TMC+ : 12-16 બેઠક
OTH : 1-2 બેઠક

કોલકાતા - 42/294
BJP : 14-17 બેઠક
TMC+ : 23-27 બેઠક
OTH : 1-2 બેઠક

બોર્ડર વિસ્તાર - 65/294
BJP : 21-24 બેઠક
TMC+ : 39-43 બેઠક
OTH : 1-2 બેઠક

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

