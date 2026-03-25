શું ફરી હિન્દુ ધર્મ અપનાવવાથી મળે શકે છે SCનો દરજ્જો ? સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો

Supreme Court Verdict: પાદરી સી. આનંદે 2021માં ભારતીય દંડ સંહિતા અને SC/ST કાયદાની કલમોનો ઉલ્લેખ કરીને એ.આર. રેડ્ડી નામના વ્યક્તિ સામે ફોજદારી કેસ દાખલ કર્યો હતો. આનંદનો જન્મ અનુસૂચિત જાતિમાં થયો હતો પરંતુ બાદમાં તે ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવી લીધો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:09 AM IST
  • SC સમુદાયની વ્યક્તિ તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણપણે અન્ય ધર્મ અપનાવીને પોતાનો SC દરજ્જો ગુમાવે છે.
  • હિંદુ ધર્મ, શીખ ધર્મ અથવા બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય અન્ય કોઈ ધર્મનો સ્વીકાર કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ગણાશે નહીં. 
  • સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો પાછો મેળવી શકાય છે

Supreme Court Verdict: જો અનુસૂચિત જાતિ (SC)ની વ્યક્તિ હિન્દુ ધર્મ, શીખ ધર્મ અથવા બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય અન્ય કોઈ ધર્મમાં ધર્માંતરણ કરે છે, તો તે પોતાનો SC દરજ્જો ગુમાવશે. સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે આ ચુકાદો આપ્યો. હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું કોઈ વ્યક્તિ જે ધર્માંતરણ કરે છે અને ફરીથી હિન્દુ ધર્મમાં ધર્માંતરણ કરે છે તે પોતાનો SC દરજ્જો પાછો મેળવી શકશે?

મંગળવારે, ન્યાયાધીશ પ્રશાંત કુમાર મિશ્રા અને મનમોહન સિંહની બેન્ચ કેસની સુનાવણી કરી રહી હતી. બેન્ચે આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટના આદેશને સમર્થન આપ્યું હતું. કોર્ટે ઠરાવ્યું હતું કે SC સમુદાયની વ્યક્તિ તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણપણે અન્ય ધર્મ અપનાવીને પોતાનો SC દરજ્જો ગુમાવે છે.

પહેલા નિર્ણય સમજો

બેન્ચે કહ્યું કે, હિંદુ ધર્મ, શીખ ધર્મ અથવા બૌદ્ધ ધર્મ સિવાય અન્ય કોઈ ધર્મનો સ્વીકાર કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિ અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ગણાશે નહીં. આ પ્રતિબંધ બંધારણ (અનુસૂચિત જાતિ) આદેશ, 1950ના કલમ 3 હેઠળ સ્પષ્ટ અને સંપૂર્ણ છે. કલમ 3 દ્વારા આવરી લેવામાં ન આવતા કોઈપણ ધર્મમાં પરિવર્તન કરવાથી અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ રીતે ગુમાવી શકે છે.

હવે સમજો કે શું આ દરજ્જો પાછો મેળવી શકાય

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે અનુસૂચિત જાતિનો દરજ્જો પાછો મેળવી શકાય છે. જો કે, કોર્ટે કહ્યું છે કે ત્રણ શરતો પૂરી કરવી આવશ્યક છે. તેણે એમ પણ કહ્યું છે કે જો આ શરતોમાંથી એક પણ પૂરી ન થાય, તો દરજ્જો પાછો મળી શકે નહીં.

પ્રથમ, વ્યક્તિએ સાબિત કરવું આવશ્યક છે કે તેઓ મૂળ રીતે અનુસૂચિત જાતિ હેઠળ સૂચિબદ્ધ જાતિમાં જન્મ્યા હતા.

બીજું, તેમણે દર્શાવવું આવશ્યક છે કે તેઓ ખરેખર હિન્દુ ધર્મ, શીખ ધર્મ અથવા બૌદ્ધ ધર્મમાં રૂપાંતરિત થયા છે અને તેમના અગાઉના ધર્મનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ કર્યો છે.

ત્રીજું, તેમણે સાબિત કરવું આવશ્યક છે કે તેમની મૂળ જાતિના સભ્યોએ તેમને પાછા સ્વીકાર્યા છે.

કેસ વિશે જાણો

પાદરી સી. આનંદે SC/ST કાયદા પ્રમાણે એ.આર. રેડ્ડી નામના વ્યક્તિ સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો. આનંદનો જન્મ અનુસૂચિત જાતિમાં થયો હતો, પરંતુ બાદમાં તે ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવીને પાદરી તરીકે કામ કરતો હતો.

આનંદે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આંધ્ર પ્રદેશના એક ગામમાં રવિવારની પ્રાર્થના દરમિયાન તેના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેણે SC/ST કાયદા હેઠળ FIR દાખલ કરી છે. ત્યારબાદ આરોપીએ આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો.

30 એપ્રિલ, 2025ના રોજ, આંધ્ર પ્રદેશ હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે જો કોઈ વ્યક્તિ ખ્રિસ્તી ધર્મ અપનાવે છે અને સક્રિય રીતે તેનું પાલન કરે છે, તો તેને અનુસૂચિત જાતિનો સભ્ય ગણી શકાય નહીં. ત્યારબાદ પાદરીએ સુપ્રીમ કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો, જ્યાં હાઈકોર્ટના આદેશને સમર્થન આપવામાં આવ્યું.

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

