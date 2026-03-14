શું એક જ નામ પર મળે છે PNG અને LPG કનેક્શન, જાણો શું છે નિયમ?
મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ અને અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ટકરાવના સમાચારો વચ્ચે દેશમાં એલપીજી સિલિન્ડરનું બુકિંગ અચાનક વધી ગયું છે. તેને લઈને કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દેશમાં રસોઈ ગેસની કોઈ અછત નથી અને લોકોએ ડરીને સિલિન્ડર બુક કરવાની જરૂર નથી. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના અધિકારીઓ અનુસાર તાજેતરના દિવસમાં એલપીજીનું બુકિંગ વધી આશરે 75.7 લાખ પ્રતિદિન સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યારે આ પહેલા એવરેજ આશરે 55.7 લાખ બુકિંગ થતાં હતા. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ વધારો અસલી અછતને કારણે નહીં પરંતુ લોકોમાં ડરને કારણે થયો છે.
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ કહ્યું કે દેશભરમાં રહેલા લગભગ 25000 એલપીજી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે પર્યાપ્ત સ્ટોક છે અને કોઈપણ ડીલરને ત્યાં ગેસ ખતમ થવાનો રિપોર્ટ નથી. તેમણે લોકોને ગભરાવાની જગ્યાએ પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ એટલે કે પીએનજી ગેસ કનેક્શન અપનાવવાની અપીલ કરી છે. જેથી એલપીજી સપ્લાય પર દબાવ ઓછો કરી શકાય. તેવામાં આવો જાણીએ હવે તમને જણાવીએ કે શું એક જ નામ પર પીએનજી અને એલપીજી કનેક્શન મળી શકે છે અને તેને લઈને શું નિયમ બનેલા છે.
થોડા સમય પહેલા સરકારે નિયમોમાં ફેરફાર કરતા ગ્રાહકોને એક જ ઘરમાં એલપીજી અને પીએનદી બંને કનેક્શન રાખવાની મંજૂરી આપી હતી. પરંતુ તેવા ગ્રાહકોએ એલપીજી સિલિન્ડર બજાર ભાવે લેવો પડશે, એટલે કે સબસિડી મળશે નહીં. પહેલાના નિયમો હેઠળ જે ઘરોમાં પીએનજી કનેક્શન શરૂ થઈ જાય છે, ત્યાં એલપીજી કનેક્શન સરેન્ડર કરાવવું પડતું હતું. ગેસ વિતરણ કંપની ઉપભોક્તાઓ પાસે લેખિતમાં આશ્વાસન લેતી હતી કે તે એલપીજી કનેક્શન પરત કરી દેશે. પરંતુ બાદમાં નિયમોમાં સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે, જેથી હવે બંને કનેક્શન એક સાથે રાખવા સંભવ થયા છે.
પીએનજી કનેક્શન શું હોય છે?
પીએનજી એટલે કે પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ એવી સુવિધા છે, જેમાં પાઇપલાઇન નેટવર્ક દ્વારા સીધો ઘર સુધી પ્રાકૃતિક ગેસ પહોંચાડવામાં આવે છે. તેમાં સિલિન્ડર બદલવાની ઝંઝટ રહેતી નથી અને તેને એલપીજીની તુલનામાં વધુ સુરક્ષિત વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. ઘરેલું ઉપયોગમાં તેનો ઉપયોગ રસોઈ બનાવવા અને ગેસ ગીઝર દ્વારા પાણી ગરમ કરવા માટે કરવામાં આવે છે.
પીએનજી કનેક્શન માટે ક્યા કરશો અરજી?
ગુજરાતના ઘણા શહેરોમાં પાઇપ્ડ ગેસની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. રાજ્યમાં અદાણી ગેસ અને ગુજરાત ગેસ દ્વારા આ સુવિધા આપવામાં આવે છે. તમે નવા કનેક્શન માટે તમારા શહેરમાં આ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવતી કંપનીમાં અરજી કરી શકો છો. અરજી બાદ કંપની ગ્રાહકો પાસે જરૂરી દસ્તાવેજ માંગે છે અને પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ કનેક્શન આપી દેવામાં આવે છે.
