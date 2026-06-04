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Uniform Rules: શું યુનિફોર્મ પહેરી કોઈ લગ્નમાં સામેલ થઈ શકે પોલીસકર્મી કે સેનાના જવાન?

Indian Army Dress Code: લગ્ન કે ખાનગી સમારોહમાં પોલીસકર્મી અને સેનાના જવાન યુનિફોર્મ પહેરી શકે છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણ રીતે સંબંધિત વિભાગના નિયમો, પ્રોટોકલ અને મંજૂરી પર નિર્ભર કરે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 04, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:35 PM IST
Uniform Rules: શું યુનિફોર્મ પહેરી કોઈ લગ્નમાં સામેલ થઈ શકે પોલીસકર્મી કે સેનાના જવાન?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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