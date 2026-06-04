/Uniform Rules: શું યુનિફોર્મ પહેરી કોઈ લગ્નમાં સામેલ થઈ શકે પોલીસકર્મી કે સેનાના જવાન?

તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે લગ્ન સમારોહમાં મહેમાનો વચ્ચે કોઈ પોલીસ અધિકારી કે સેનાના જવાન પોતાના યુનિફોર્મમાં જોવા મળે છે, તો બધાની નજર તેના પર ટકી જાય છે. યુનિફોર્મ માત્ર કપડા નથી, પરંતુ દેશની સેવા, અનુશાસન અને સન્માનનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. આ કારણે લોકોના મનમાં હંમેશા સવાલ ઉઠે છે કે શું પોલીસકર્મી, સૈનિક કે અન્ય યુનિફોર્મ કર્મચારી ખાનગી સમારહો જેમ કે સગાઈ-લગ્નમાં પોતાનો યુનિફોર્મ પહેરી સામેલ થઈ શકે છે? તેને લઈને અલગ-અલગ નિયમ અને પ્રોટોકોલ બનાવવામાં આવ્યા છે. આવો જાણીએ આ મામલામાં નિયમ શું કહે છે અને ક્યારે યુનિફોર્મ પહેરવાની મંજૂરી હોય છે.
પોલીસ અને સેનાનો યુનિફોર્મ સરકારી ઓળખ અને જવાબદારીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે યુનિફોર્મનો ઉપયોગ લોકો ડ્યૂટી, સત્તાવાર કાર્યક્રમ કે વિભાગીય આયોજનો દરમિયાન કરવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીની ઓળખ અને તેની ભૂમિકાને સ્પષ્ટ કરવાનો હોય છે. તેથી યુનિફોર્મ પહેરવાના નિયમ પણ કડક હોય છે. મંજૂરી વગર કે નિયમો વિરુદ્ધ કોઈ ખાનગી કાર્યક્રમમાં યુનિફોર્મ પહેરવો ઘણા મામલામાં ગેરશિસ્ત માનવામાં આવી શકે છે. આ કારણે દરેક વિભાગ પોતાના કર્મચારીઓ માટે દિશા-નિર્દેશ જારી કરે છે.
શું સેનાના જવાન લગ્નમાં યુનિફોર્મ પહેરી શકે છે?
ભારતીય સેનામાં કેટલાક વિશેષ અવસરો પર ઔપચારિક રીતે યુનિફોર્મ પહેરવાની મંજૂરી હોય છે. જો કોઈ સૈનિક કે અધિકારીના પોતાના લગ્ન હોય કે કોઈ સૈન્ય પરંપરાનો સમારોહ હોય તો તે નિર્ધારિત ડ્રેસ કોડ હેઠળ ઔપચારિક યુનિફોર્મ પહેરી શકે છે. પરંતુ તે માટે સેનાના નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે ઘણીવાર અધિકારી અને જવાન પોતાના લગ્નમાં સેરેમોનિયમ ડ્રેસ પહેરતા જોવા મળે છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણ રીતે સૈન્ય પ્રોટોકોલ હેઠળ હોય છે. દરેક પ્રસંગે યુનિફોર્મ પહેરવાની મંજૂરી હોતી નથી.
શું લગ્ન કે ખાનગી સમારોહમાં યુનિફોર્મ પહેરી શકે પોલીસકર્મી?
ભારતીય પોલીસ સેવા (IPS) માટે લાગૂ Indian Police Service (Uniform) Rules, 1954 મુખ્ય રૂપથી યુનિફોર્મની બનાવટ, ઉપયોગ, જાળવણી અને તેની સાથે જોડાયેલા ભથ્થાને નિયંત્રિત કરે છે. આ નિયમોમાં યુનિફોર્મ પહેરવા માટે નક્કી ડ્રેસ કોડ, યુનિફોર્મ ગ્રાન્ટ, કિટ મેન્ટેનન્સ એલાઉન્સ અને ડ્યુટી દરમિયાન યુનિફોર્મના ઉપયોગની જોગવાઈ છે. પરંતુ નિયમોમાં તે સ્પષ્ટ રૂપથી કહેવામાં આવ્યું નથી કે કોઈ પોલીસ અધિકારી ખાનગી કાર્યક્રમ કે લગ્ન સમારોહમાં યુનિફોર્મ પહેરી સામેલ ન થઈ શકે. સામાન્ય રીતે પોલીસ અને સશસ્ત્ર દળોમાં યુનિફોર્મ પહેરી કોઈ સમારોહમાં જવા માટે વિભાગીય પ્રોટોકોલ, સેવા નિયમ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નિર્દેશ લાગૂ થાય છે. જો કાર્યક્રમ સત્તાવાર, ઔપચારિક કે વિશેષ મંજૂરી વાળો હોય તો યુનિફોર્મ પહેરી શકાય છે, પરંતુ ખાનગી આયોજનોમાં યુનિફોર્મના ઉપયોગને લઈને સંબંધિત વિભાગની આંતરિક ગાઇડલાઇન અને શિસ્ત નિયમોનું પાલન જરૂરી હોય છે.
આખરે કેમ જરૂરી છે આ નિયમ?
યુનિફોર્મ માત્ર વ્યક્તિગત ઓળખ નહીં પરંતુ સરકારી અધિકાર અને જવાબદારીનો પ્રતીક હોય છે. તેથી તેનો ઉપયોગ સીમિત અને નિયંત્રિત રાખવામાં આવે છે, જેથી તેનું સન્માન બનેલું રહે. નિયમોનો ઉદ્દેશ્ય તે ખાતરી કરવાનો હોય છે કે યુનિફોર્મનો ઉપયોગ માત્ર યોગ્ય અવસરો પર થાય. આ કારણ છે કે પોલીસકર્મી અને સૈનિક ખાનગી સમારોહમાં યુનિફોર્મ પહેરતા પહેલા વિભાગીય નિયમો અને પ્રોટોકોલનું ધ્યાન રાખે છે. કુલ મળી, લગ્નમાં યુનિફોર્મ પહેરવો સંપૂર્ણ રીતે સંભવ છે, પરંતુ તે સંબંધિત સેવાના નિમયો અને મંજૂરી પર નિર્ભર કરે છે.