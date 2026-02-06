સાવધાન! આવતીકાલે કેબ અને રિક્ષા મળવામાં પડી શકે છે મુશ્કેલી, ઓલા-ઉબેર ડ્રાઈવરોનું ‘ઓલ ઈન્ડિયા બ્રેકડાઉનનું એલાન
Drivers Strike: જો તમે તમારા રોજિંદા મુસાફરી માટે ઉબેર, ઓલા અથવા રેપિડો જેવી એપ-આધારિત કેબ સેવાઓ પર આધાર રાખતા હો, તો 7 ફેબ્રુઆરી તમારા માટે મુશ્કેલ દિવસ સાબિત થઈ શકે છે. દેશભરમાં આ પ્લેટફોર્મ સાથે સંકળાયેલા ડ્રાઇવરો સામૂહિક હડતાળ પર જઈ રહ્યા છે.
Drivers Strike: જો તમે 7 ફેબ્રુઆરીએ મુસાફરી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો સાવચેત રહો. ઉબેર, ઓલા અને રેપિડો જેવી એપ-આધારિત કેબ સેવાઓના ડ્રાઇવરોએ દેશવ્યાપી હડતાળની જાહેરાત કરી છે. આ વિરોધ, જેને ઓલ ઇન્ડિયા બ્રેકડાઉન કહેવામાં આવે છે, તેમાં ડ્રાઇવરો એક સાથે તેમની રાઇડ-હેલિંગ એપ્સ બંધ કરતા જોવા મળશે. મુસાફરોને કામ પર જવા, એરપોર્ટ પહોંચવા અથવા અન્ય કોઈપણ આવશ્યક કાર્યો કરવા માટે વૈકલ્પિક માર્ગો શોધવા પડશે.
'ઓલ ઇન્ડિયા બ્રેકડાઉન' શું છે?
તેલંગાણા ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર્સ યુનિયન (TGPWU)એ અન્ય રાષ્ટ્રીય મજૂર સંગઠનો સાથે મળીને આ હડતાળનું એલાન કર્યું છે. યુનિયને કહ્યું છે કે એપ-આધારિત ડ્રાઇવરો લાંબા સમયથી ઉપેક્ષા અને શોષણનો સામનો કરી રહ્યા છે. યુનિયને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું છે કે કોઈ લઘુત્તમ ભાડું નથી, કોઈ નિયમન નથી અને અનંત શોષણ નથી. આનો વિરોધ કરવા માટે ડ્રાઇવરો 7 ફેબ્રુઆરીએ કામ બંધ કરશે.
ડ્રાઇવરો હડતાળ પર કેમ જઈ રહ્યા છે?
ડ્રાઇવર સંગઠનોનો આરોપ છે કે ઉબેર, ઓલા, રેપિડો અને અન્ય એગ્રીગેટર પ્લેટફોર્મ પર કામ કરતા ડ્રાઇવરો માટે સરકાર દ્વારા ફરજિયાત લઘુત્તમ ભાડાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી. કંપનીઓ પોતાના વિવેકબુદ્ધિથી ભાડા નક્કી કરે છે, જેના કારણે ડ્રાઇવરોની કમાણી અસ્થિર બને છે.
કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને હાઇવે મંત્રી નીતિન ગડકરીને લખેલા પત્રમાં, યુનિયને જણાવ્યું હતું કે આ વ્યવસ્થા ડ્રાઇવરોને ઓછી આવક, વધતા ખર્ચ અને અસુરક્ષિત ભવિષ્યનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેમનો દાવો છે કે લાખો ડ્રાઇવરો ગરીબીની અણી પર ધકેલાઈ રહ્યા છે, જ્યારે પ્લેટફોર્મ કંપનીઓ નફો કમાવવાનું ચાલુ રાખે છે.
સરકાર પાસેથી મુખ્ય ડ્રાઇવરોની માંગણીઓ
મોટર વ્હીકલ એગ્રીગેટર માર્ગદર્શિકા, 2025 નો ઉલ્લેખ કરીને, ડ્રાઇવર યુનિયને તાત્કાલિક સરકારી હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે. તેમની મુખ્ય માંગણીઓ નીચે મુજબ છે
લઘુત્તમ બેઝ ફેર નક્કી કરો: કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોએ કેબ, ઓટો અને બાઇક ટેક્સી જેવી એપ્લિકેશન-આધારિત સેવાઓ માટે લઘુત્તમ બેઝ ફેર નક્કી કરવો જોઈએ. આ ભાડું ડ્રાઇવર યુનિયનો સાથે પરામર્શ કર્યા પછી નક્કી કરવું જોઈએ.
ખાનગી વાહનોના વાણિજ્યિક ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ: યુનિયનો ખાનગી (બિન-વાણિજ્યિક) વાહનોના વાણિજ્યિક પરિવહન માટે ઉપયોગ પર કડક પ્રતિબંધ મૂકવા અથવા તેમને વાણિજ્યિક શ્રેણીમાં ફરજિયાત રૂપાંતરિત કરવાની માંગ કરે છે.
ડ્રાઇવરોની આજીવિકા સુરક્ષિત કરવી: વાહનચાલકોની સ્થિર આવક સુનિશ્ચિત કરવા માટે ભાડાનું માળખું, કમિશન અને પ્રોત્સાહન પ્રણાલી પારદર્શક બનાવવી જોઈએ.
મુસાફરો પર શું અસર પડશે?
7 ફેબ્રુઆરીના રોજ હડતાળના પરિણામે ઉબેર, ઓલા અને રેપિડો સેવાઓમાં આંશિક અથવા સંપૂર્ણ વિક્ષેપ પડી શકે છે. આ અસર ખાસ કરીને સવાર અને સાંજના પીક અવર્સ દરમિયાન નોંધપાત્ર રહેશે, જ્યારે ઓફિસમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો સૌથી વધુ હોય છે.
મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ મેટ્રો, બસ, લોકલ ટ્રેન અથવા ખાનગી વાહન જેવા પરિવહનના અન્ય માધ્યમો માટે અગાઉથી તેમની મુસાફરીની યોજનાઓનું આયોજન કરે. એરપોર્ટ અને રેલ્વે સ્ટેશનો પર મુસાફરી કરતા મુસાફરોએ વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે.
શું આ હડતાળની દેશવ્યાપી અસર થશે?
યુનિયનો દાવો છે કે આ હડતાળ દેશવ્યાપી હશે, જોકે અસર રાજ્ય અને શહેર પ્રમાણે બદલાઈ શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં સેવાઓ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ શકે છે, જ્યારે અન્યત્ર આંશિક કામગીરી ચાલુ રહી શકે છે.
આગળ શું?
જો સરકાર અને એગ્રીગેટર કંપનીઓ વચ્ચેની વાટાઘાટોમાં કોઈ ઉકેલ ન આવે તો ડ્રાઈવર યુનિયને મોટા આંદોલનની ચેતવણી આપી છે. આ દરમિયાન, મુસાફરો આ વિવાદમાં ફસાઈ ગયા હોય તેવું લાગે છે, જેમને તેમના રોજિંદા પ્રવાસ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની ફરજ પડી રહી છે.
