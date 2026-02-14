હવે વિદેશથી ફોન ચલાવવા આપવો પડશે પાસપોર્ટ? સરકારના આ પ્લાનથી ઉડી ઠગોની ઊંઘ! જાણો શું છે મામલો
Cyber Crime Prevention India: શું તમે પણ હંમેશા વિદેશ યાત્રા કરો છો કે તમારા ઘરનું કોઈ સભ્ય બીજા દેશમાં રહે છે? જો હાં તો આ સમાચાર તમારા માટે જરૂરી છે. સરકારે સાયબર ઠગોની કમર તોડવા માટે જોરદાર પ્લાન બનાવ્યો છે. હવે પાસપોર્ટ વગર આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગ મળવાનું લગભગ અશક્ય થઈ જશે.
Cyber Crime Prevention India: ભારતમાં ઝડપથી વધી રહેલા સાયબર ગુનાઓ અને ડિજિટલ અરેસ્ટનો સામનો કરવા માટે સરકાર મોટું પગલું ભરવાની તૈયારીમાં છે. ભારત સરકાર સાયબર ઠગોની કમર તોડવા માટે અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો દાવ રમવા જઈ રહી છે. CBI અને I4C એ એક એવો માસ્ટરપ્લાન બનાવ્યો છે, ત્યારબાદ પાસપોર્ટ વગર ઈન્ટરનેશનલ રોમિંગ એટલે કે IR મળવાનું લગભગ અશક્ થઈ જશે. ડિજિટલ અરેસ્ટ અને બેંક ફ્રોડને રોકવા માટે હવે તમારા સિમ કાર્ડ અને બેંક ખાતાની સુરક્ષા સીધી તમારા બાયોમેટ્રિક્સ અને પાસપોર્ટ સાથે જોડાશે. આવો જાણીએ શું છે સરકારનો નવો પ્લાન અને તમારા પર તેની શું અસર થશે.
CBI અને ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ આવનાર ભારતીય સાયબર ક્રાઇમ સમન્વય કેન્દ્ર એટલે કે I4C એ કેટલીક ભલામણો તૈયાર કરી છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદેશોથી થનાર સાયબર ફ્રોડના નેટવર્કને દેશમાંથી ખતમ કરવાનો છે.
પાસપોર્ટ સાથે જોડાશે આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગ
અત્યાર સુધી ભારતીય સિમ કાર્ડ્સને ભારતમાં એક્ટિવ કરી બીજા દેશો જેમ કે કંબોડિયા, થાઈલેન્ડ અને મ્યાનમાર મોકલવામાં આવતા હતા. બીજા દેશોમાં બેઠેલા ઠગ ત્યાંથી ભારતીયો સાથે છેતરપિંડી કરતા હતા. હવે નવી યોજના અનુસાર આંતરરાષ્ટ્રીય મોબાઇલ રોમિંગ સર્વિસને સીધી વ્યક્તિના પાસપોર્ટ સાથે જોડવાનો પ્રસ્તાવ છે. એટલે કે માત્ર તે યાત્રિકોને રોમિંગની સુવિધા મળશે અને ગુનેગારો માટે નકલી સિમનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ થઈ જશે.
બેંકોમાં બાયોમેટ્રિક અને KYC ની તૈયારી
આ સાથે સરકાર ફ્રોડના પૈસાને ઠેકાણે લગાવવા માટે ઉપયોગ થનાર મ્યૂલ એકાઉન્ટ પર પણ લગામ લગાવવા માટે બેંકોમાં KYC પ્રોસેસમાં બાયોમેટ્રિક વેરિફેકેશન ફરજીયાત કરવાની ભલામણ કરી છે. આ સાથે બીજા દેશોમાંથી VPN ના માધ્યમથી ભારતીય બેંક એકાઉન્ટને એક્સેસ કરવા પર પણ કડક રેગુલેશન લગાવવાની વાત કહેવામાં આવી છે.
37 સેકેન્ડમાં એક શિકાર
સાયબર છેતરપિંડીને લઈને ગૃહમંત્રીએ તેને ચિંતાજનક ગણાવતા કહ્યું કે ભારતમાં દરેક 37 સેકેન્ડમાં એક વ્યક્તિ સાયબર ઠગીનો શિકાર થઈ રહ્યાં છે. આંકડા અનુસાર સાયબર ગુનાઓ દ્વારા ભારતીયો પાસેથી આશરે 54000 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ ચુકી છે.
ચાર મોટા ફેરફાર થવાની સંભાવના
પાસપોર્ટ આધારિત રોમિંગ
આંતરરાષ્ટ્રીય રોમિંગને પાસપોર્ટ પ્રોફાઇલથી જોડવું પડશે.
બાયોમેટ્રિક KYC
બેંક ખાતુ ખોલાવવા સમયે અને ટ્રાન્ઝેક્શનની સુરક્ષા માટે બાયોમેટ્રિક્સનો ઉપયોગ
VPN પર કડક નિયમ
વિદેશોથી ભારતીય નેટ બેન્કિંગના એક્સેસને કંટ્રોલ કરનાર લોકો પર સરકાર હવે કડક થવાની તૈયારીમાં છે.
મ્યૂલ એકાઉન્ટ પર થશે કાર્યવાહી
ફેક ડોક્યુમેન્ટ પર ખુલેલા એકાઉન્ટની ઓળખ કરી તેને બંધ કરવા.
