CBSE 10th Result 2026 Declared : CBSE ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ જાહેર, આ રીતે ચેક કરો તમારું પરિણામ

CBSE 10th Result 2026 Declared : CBSE ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ફરી એકવાર દીકરીઓએ બાજી મારી છે. 26 લાખ વિદ્યાર્થીઓ જેની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેનો અંત આવ્યો છે. ઉમંગ એપ અને સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી તમે રિઝલ્ટ ચેક કરી શકો છો. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:57 PM IST
  • CBSE ધોરણ 10નું રિઝલ્ટ જાહેર 
  • લગભગ 93.6% વિધાર્થીઓ પાસ
  • 26 લાખથી વધુ વિધાર્થીઓએ આપી હતી પરીક્ષા

CBSE 10th Result 2026 Declared : સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE)એ આજે ​​15 એપ્રિલના રોજ ધોરણ 10ની પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. આ વર્ષે ફરી એકવાર CBSE ધોરણ 10ના પરિણામોમાં વિદ્યાર્થીઓનું પ્રદર્શન ઉત્કૃષ્ટ રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઇટ્સ results.cbse.nic.in અને cbse.gov.in ની મુલાકાત લઈને તેમનું રિઝલ્ટ ચકાસી શકે છે.

દીકરીઓએ ફરી કર્યો કમાલ

દીકરીઓએ ફરી એકવાર બાજી મારી છે અને છોકરાઓ કરતાં સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. છોકરીઓમાં પાસ થવાની ટકાવારી છોકરાઓ કરતાં વધુ રહી છે. બોર્ડે આ વર્ષે ટોપર્સની સત્તાવાર યાદી જાહેર કરી નથી. જોકે, જે વિદ્યાર્થીઓએ પોતપોતાના વિષયોમાં સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે તેમને મેરિટ સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવશે.

DigiLocker અને UMANG એપ પર સૌથી ઝડપી રિઝલ્ટ 

વેબસાઇટ્સ પર ભારે ટ્રાફિકને જોતાં વિદ્યાર્થીઓ ઝડપથી DigiLocker અને UMANG એપ દ્વારા તેમની ડિજિટલ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. રિઝલ્ટ જોવા માટેની લિંક UMANG એપ પર એક્ટિવ કરવામાં આવી હતી.

કેવી રીતે ચેક કરવું રિઝલ્ટ

  • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ results.cbse.nic.in ની મુલાકાત લો.
  • હોમપેજ પર 'Secondary School Examination (Class X) 2026' લિંક પર ક્લિક કરો.
  • તમારો રોલ નંબર, સ્કૂલ નંબર અને એડમિટ કાર્ડ આઈડી દાખલ કરો. 
  • 'સબમિટ' બટન દબાવો કે તરત જ તમારું રિઝલ્ટ સ્ક્રીન પર દેખાશે.
  • તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો.  

રિઝલ્ટના આંકડા

કુલ 26 લાખથી વધુ વિધાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાંથી લગભગ 93.6% વિધાર્થીઓ પાસ થયા છે. જે વિદ્યાર્થીઓ એક કે બે વિષયોમાં નાપાસ થયા છે અથવા જેઓ તેમના ગુણથી સંતુષ્ટ નથી, તેમને નિરાશ થવાની જરૂર નથી. CBSE 15 મે, 2026થી 'બીજી બોર્ડ પરીક્ષા' યોજવા માટે તૈયાર છે. આ માટે અરજી પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.

 

