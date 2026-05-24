/CBSE નું મોટું એલાન : ટેકનિકલ ખામીને કારણે ધોરણ-12 ના વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લેવાયેલા વધારાના રૂપિયા પરત કરશે

CBSE Rechecking Refund 2026 : સીબીએસઈ (CBSE) ધોરણ-12 રી-ચેકિંગમાં સર્વર ઠપ્પ થયું હતું. જેના બાદ વિદ્યાર્થીઓને મળશે ફ્રી સ્કેન કોપી અને ફી રિફંડ આપવાનો બોર્ડ દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવાયો
CBSE server down rechecking : સીબીએસઈમાં ધોરણ-12 ની કોપીમાં રી-ચેકિંગની પ્રોસેસમાં ટેકનિકલ ખામી આવવાને કારણે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાંથી ખોટી રીતે રૂપિયા કપાયા હતા. ટેકનિકલ ગરબડ અને સર્વર ડાઉન હોવાને પગલે બોર્ડે અંતિમ તારીખ પણ વધારી હતી. પરંતું છતાં વાત ન બની. આખરે કેન્દ્રીય શિક્ષા મંત્રીએ આ મામલે બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને સ્કેન કોપી આપવાની અને રિફંડની જાહેરાત કરી છે.
કેન્દ્રીય માધ્યમિક શિક્ષા બોર્ડ (CBSE) ની ધોરણ-12 ના પરિણામ બાદ શરૂ થયેલા કોપીના રી-ચેકિંગની પ્રોસેસ વિવાદમાં પરિણમી છે. કોપીઓની સ્કેન કોપી મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓની ભારે ભીડ ઉમટી હતી, જેને કારણે મેઈન સર્વર જ ઠપ્પ થઈ ગયું હતું. ઓનલાઈન ટ્રાફિક વધી જતા બોર્ડે અંતિમ તારીખ વધારીને 24 મે, 2026 કરી હતી. પરંતું અંતિમ દિવસે પણ પોર્ટલ પર ટેકનિકલ ખામી જોવા મળી હતી. જેને પગલે વિદ્યાર્થીઓના એકાઉન્ટમાંથી ખોટી રીતે રૂપિયા કપાયાના કિસ્સા સામે આવ્યા છે.
મામલો ત્યારે ગંભીર બન્યો જ્યારે પોર્ટલ પર પેમેન્ટ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાં ટપોટપ રૂપિયા ખોટી રીતે કપાવા લાગ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર ભારે બબાલ બાદ કેન્દ્રીય શિક્ષા મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ખુદ આ મામલે ધ્યાન આપીને સીબીએસઈ પાસેથી વિસ્તૃત રિપોર્ટ માંગ્યો હતો. તેના બાદ આજે 24 મે, 2026 ના રોજ સીબીએસઈના પરીક્ષા નિયંત્રક ડો.સંયમ ભારદ્વાજે એક નોટિસ જાહેર કરી છે.
સીબીએસઈએ શું જાહેરાત કરી, ખોટી રીતે લેવાયેલી ફી પરત કરાશે
સીબીએસઈએ સ્વીકાર કર્યો કે, ટેકનિકલ ગરબડીને કારણે અનેક વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી વધારાની રકમ વસૂલાઈ છે. બોર્ડે ભરોસો આપ્યો કે, જે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાંથી વધારાની રકમ કપાી છે. તેનું વળતર Same Payment Mode ના માદ્યમથી કરવામાં આવશે. તમામ રૂપિયા પરત કરાશે. વિદ્યાર્થીઓને આ માટે અલગથી અરજી કરવાની જરૂર નહિ પડે.
ઓછા રૂપિયા કપાનારે નોટિસ આપવાની રહેશે
જે વિદ્યાર્થીઓના ખાતામાંથી સિસ્ટમ એરરના કારણે નક્કી કરાયેલી રકમથી ઓછી રકમ કપાઈ છે, તેને બોર્ડ અલગથી જાણ કરશે.
અરજી વગર સ્કેન કોપી મળશે
બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી કે, આ ગરબડીને કારણે વિદ્યાર્થીઓને જે તકલીફ પડી છે, તેઓએ અરજી કે વધુ પરેશાની ભોગવ્યા વગર તેમને પુસ્તિકાઓની સ્કેન કોપી જાહેર કરવામાં આવશે.
સર્વર ડાઉન હોવાના કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેમના પેપર ચેક કરી શક્યા ન હતા
CBSE બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે રિચેકીંગ માટે એપ્લાય કર્યું હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. સર્વર ડાઉન હોવાના કારણે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેમના પેપર ચેક કરી શક્યા ન હતા. અગાઉ રિચેકીંગ માટેની છેલ્લી તારીખ 22 મે સુધીની હતી. નવો સર્ક્યુલર કરી 23 મે સુધી રીચેકિંગની તારીખ લંબાવવામાં આવી હતી. પરંતુ સર્વર ડાઉન હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ પેપેર ચેક કરી શક્યા ન હતા.
ડિજીટલ ચેકિગનો પહેલો પ્રયાસ ફેલ ગયો
CBSC એ પ્રથમ વખત ડિજિટલ ચેકીંગનો નવો અભિગમ શરુ કર્યો હતો, પરંતુ હવે એ જ અભિગમ વિદ્યાર્થીઓ માટે મુશ્કેલી બન્યું હતું. જે વિદ્યાર્થીઓએ રિચેકીંગ માટે એપ્લાય કર્યું તે વિદ્યાર્થીઓ રિચેકીંગ કરી શક્યા ન હતા. કારણ કે સર્વર ડાઉન હતું. ચાર દિવસ માટે વિદ્યાર્થીઓ વેબસાઈટ ઉપર પોતાના અન્સાર જોઈ શકે તે માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. પરંતુ સર્વર ડાઉન હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓ રિચેક કરાવી શક્યા ન હતા. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જેમણે આન્સરબુક મેળવી છે, તેમાં પેજ ક્લિયર ન હતું. પેજમાં શું લખ્યું છે તે પણ વંચાતું ન હતું. તેથી વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા. CBSC એ નવો પરિપત્ર કરી એક દિવસ વધુ રિચેક થઈ શકે તે માટેનો દિવસ લંબાવાયો હતો.