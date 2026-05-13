/CBSE Class 12th Result 2026: CBSEનું ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર, 85.20% વિદ્યાર્થીઓ પાસ, cbseresults.nic.in પર આ રીતે કરો ચેક

Class 12th Result Out: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશને ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર કરી દીધુ છે. 18.5 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ વખતે પરીક્ષામાં બેઠા હતા. જેમાંથી 85.20 ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે.
CBSEએ આખરે ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષા 2026નું પરિણામ આજે જાહેર કરી દીધુ છે. આ વખતે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શાળાઓ પરિણામને લઈને ખુબ ઉત્સાહિત જોવા મળ્યા. પરીક્ષા પૂરી થયા બાદ લોકો આતુરતાપૂર્વક પરિણામની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે પરિણામ બહાર પડ્યા બાદ કોલેજ એડમિશન, કરિયર પ્લાનિંગ અને આગળ અભ્યાસની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વખતના આંકડાઓએ પણ બધાને ચોંકાવી દીધા. છોકરીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને અનેક પરિણામ ચર્ચામાં છે.
આ વખતનું પરિણામ કેમ ખાસ
Central Board of Secondary Education (CBSE)એ ધોરણ 12ની બોર્ડ પરીક્ષા 2026નું આજે પરિણામ જાહેર કર્યું. આ વર્ષ પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી 85.20 ટકા છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં તે 3.19 ટકા ઓછી રહી. બોર્ડના જણાવ્યાં મુજબ આ વખતે પરીક્ષા 12 ફેબ્રુઆરીથી 10 એપ્રિલ વચ્ચે આયોજિત થઈ હતી. પરીક્ષા પૂરી થયા બાદ ઉત્તરવાહીઓની તપાસ અને ડિજિટલ મૂલ્યાંકનની પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. રિઝલ્ટ બહાર પડતા જ લાખો વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની માર્કશીટ જોવાની શરૂ કરી દીધી છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના માર્ક્સના આધારે કોલેજ એડમિશન, પ્રોફેશનલ કોર્સ અને કરિયરની આગામી તૈયારીઓ માટે શરૂ કરી દેશે.
છોકરીઓએ ફરી બાજી મારી
આ વર્ષના પરિણામોમાં વિદ્યાર્થીનીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. બોર્ડના આંકડા મુજબ છોકરીઓએ છોકરાઓ કરતા 6.73 ટકા વધુ પરિણામ મેળવ્યું છે. શિક્ષણ વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે સતત તૈયારી, અનુશાસન અને સારા એકેડેમિક ફોકસના કારણે વિદ્યાર્થીનીઓ સતત સારું પરિણામ મેળવી રહી છે. આ વખતે પણ તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
કયા રિજનમાં સૌથી સારું પ્રદર્શન
રિજન પ્રમાણે આંકડા જોઈએ તો થિરુવનંતપુરમ સૌથી આગળ છે. જ્યાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી 95.62 ટકા છે. જે દેશમાં સૌથી વધુ છે. જ્યારે પ્રયાગરાજ રિજનનું પરિણામ સૌથી નબળું રહ્યું જ્યાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની ટકાવારી 72.43 ટકા રહી. દિલ્હીની વાત કરીએ તો દિલ્હી વેસ્ટમાં 92.34 ટકા, દિલ્હી ઈસ્ટમાં 91.73 ટકા અે કુલ દિલ્હી રિજનની પાસ થવાની ટકાવારી 91.97 ટકા રહી.
રિઝલ્ટ કઈ રીતે ચેક કરવું
વિદ્યાર્થીઓ પોતાની પરિણામ સરળતાથી CBSE Results Portal અને CBSE Official Website પર જઈને ચેક કરી ખશકે છે. વેબસાઈટ પર “Class 12 Result 2026” લિંક પર ક્લિક કર્યા બાદ રોલ નંબર, સ્કૂલ કોડ અને એડમિટ કાર્ડ આઈડી દાખલ કરવાનું રહેશે. બધી વિગતો સબમિટ કરતા જ માર્કશીટ સ્ક્રીન પર જોવા મળશે. વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ પોતાની પ્રોવિઝનલ માર્કશીટ ડાઉનલોડ કરી લે અને તેની પ્રિન્ટ આઉટ પણ કઢાવી લે. જે આગળ કોલેજ એડમિશન અને અન્ય જરૂરી પ્રક્રિયાઓમાં કામ લાગશે.