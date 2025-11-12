દિલ્હી લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટના CCTV સામે આવ્યા, જુઓ વિસ્ફોટનો લાઇવ વીડિયો
દિલ્હીમાં થયેલા ભીષણ બ્લાસ્ટના સીસીટીવી ફુટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં લાલ કિલ્લા પાસે ભયાનક મંજર જોવા મળ્યો છે. સોમવારે સાંજે થયેલા આ બ્લાસ્ટમાં 12 લોકોના મોત થયા હતા.
Delhi Blast Video: દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં સોમવારે થયેલા બ્લાસ્ટમાં 12 લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે 24 લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે. આ બ્લાસ્ટને લઈને અત્યાર સુધી ઘણા ખુલાસા થયા છે. તો બીજીતરફ હવે બ્લાસ્ટના CCTV ફુટેજ સામે આવ્યા છે. તેમાં બ્લાસ્ટ થતો સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે.
બ્લાસ્ટના લાઇવ વીડિયોમાં જૈશના શંકાસ્પદ આતંકી ઉમરની કારમાં બ્લાસ્ટ થતો જોવા મળી રહ્યો છે. લાલ કિલ્લા અને ચાંદની ચોક પર સીસીટીવીથી નજર રાખવામાં આવે છે. આ CCTV કંટ્રોલ રૂમમાં જુઓ કઈ રીતે ધમાકો જોવા મળી રહ્યો છે.
જે સમયે બ્લાસ્ટ થયો તે ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. ચારે તરફ ભીડ જોવા મળી રહી છે અને અચાનક કારમાં બ્લાસ્ટ થાય છે. આ ભયાનક બ્લાસ્ટ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. બ્લાસ્ટ બાદ લોકો ભાગતા જોવા મળી રહ્યાં છે.
સોમવારે સાંજે આ વિસ્ફોટ થયો હતો
સોમવારે સાંજે દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે એક વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં 12 લોકોના મોત થયા હતા. દેશભરની અનેક એજન્સીઓ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આશરે 20 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. દેશભરમાં દરોડા પણ પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
