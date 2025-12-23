'ખતરા માટે તૈયાર રહે ભારત...' વાત વાતમાં શું સંકેત આપી ગયા CDS અનિલ ચૌહાણ
CDS Anil Chauhan In IIT Bombay: ભારતના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ અનિલ ચૌહાણે IIT બોમ્બેમાં પોતાના સંબોધનમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના વિવાદને લઈ સંકેત આપ્યો છે.
CDS Anil Chauhan: ભારતના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ અનિલ ચૌહાણ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (IIT) બોમ્બેની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કર્યા. CDSએ જણાવ્યું કે, કેવી રીતે ભારતને પાડોશીઓ સાથે પ્રાદેશિક વિવાદો અને આતંકવાદને લઈ શોર્ટ-ટર્મ હાઈ ઈન્ટેન્સિટી કોન્ફ્લિક્ટ અને લોન્ગ-ટર્મ સંઘષો માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. આ ઉપરાંત તેમણે પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશનું નામ લીધા વિના સંકેત આપ્યો કે, ભારતના તેના પડોશીઓ સાથે જમીની વિવાદો છે. આવી સ્થિતિમાં તેમના દ્વારા ઉભા થયેલા કોઈપણ પડકારો અને ધમકીઓનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.
'આપણે ખતરા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ...'
CDS અનિલ ચૌહાણે કહ્યું કે, "પ્રશ્ન એ છે કે ભારતે કયા પ્રકારના ખતરાઓ અને પડકારો માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ? મારું માનવું છે કે, આ બે મુખ્ય તથ્યો પર આધારિત હોવું જોઈએ. પહેલું, આપણા બન્ને વિરોધીઓ, એક પરમાણુ હથિયાર સંપન્ન દેશ છે અને બીજું પરમાણુ હથિયારોથી લેસ દેશ છે. આપણે આ સ્તરની પ્રતિરોધક ક્ષમતાને તૂટવા ન દેવી જોઈએ. આપણા બન્ને દેશો સાથે પ્રાદેશિક વિવાદો છે. આપણે આતંકવાદને રોકવા માટે શોર્ટ ટર્મ અને લોન્ગ ટર્મના બન્ને સંઘર્ષો માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ, જેમ કે ઓપરેશન સિંદૂર."
"આપણે વિવાદથી બચવું જોઈએ..."
CDS વધુમાં કહ્યું કે, "આપણે જમીન-કેન્દ્રિત અને લાંબા સમય સુધી ચાલનારા સંઘર્ષ માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ, કારણ કે આપણી પાસે જમીન વિવાદો છે, પરંતુ તેમ છતા આપણે તેમને ટાળવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આપણે નવા ક્ષેત્રોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને આપણા કમજોર વિરોધીઓ સાથે અંતર બનાવવું જોઈએ, પરંતુ સાથે જ તે પણ ખાતરી કરવી જોઈએ કે અન્ય દેશો આ મુશ્કેલીઓનો ફાયદો ન ઉઠાવે."
આ ઉપરાંત CDSએ મોડર્ન વોરફેર વિશે પણ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, તે લશ્કરી બાબતોમાં ત્રીજી રિવોલ્યુશનના શિખર પર છે. તેમણે તેને કન્વર્જન્સ વોરફેર નામ આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે, આ એટલા માટે છે કારણ કે એઆઈ, હાઇપરસોનિક્સ, એડવાન્સ્ડ મટિરિયલ્સ, રોબોટિક્સ, એજ કમ્પ્યુટિંગ અને ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ જેવી અલગ-અલગ તકનીકો હવે યુદ્ધના સ્વભાવ અને પ્રકૃતિને અસર કરી રહી છે, જ્યારે અગાઉ, ટેકનોલોજી ન્યૂનતમ હતી.
યુદ્ધમાં મલ્ટી-ડોમેન કામગીરી એક આવશ્યકતા બનશે
CDSએ એમ પણ કહ્યું કે, ભવિષ્યમાં મલ્ટી-ડોમેન ઓપરેશન ઓપ્શનને બદલે જરૂરિયાત બનશે. આનું કારણ એ છે કે એક ડોમેનની અસર બીજાને પર પડશે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન આ સ્પષ્ટપણે જોવા મળ્યું હતું. ફક્ત ચાર દિવસ ચાલેલા આ યુદ્ધમાં ભારતને શાનદાર જીત મળી હતી. આ દરમિયાન યુદ્ધના તમામ ડોમેનનો એકસાથે અને ઝડપથી ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
તેમણે કહ્યું કે, મલ્ટી-ડોમેન ઓપરેશન્સ દરમિયાન નેવી, આર્મી અને એરફોર્સ જેવી સેનાના અલગ-અલગ વિંગ્સની સાથે મલ્ટી-ડોમેન ક્ષમતાઓ વચ્ચે કોર્ડિનેશન અને કંટ્રોલની જરૂર પડશે. આ સાથે જ સ્પેસ ફોર્સ, સાયબર ફોર્સની સાથે જ કોગ્નિટિવ ડોમેનમાં કામ કરનારા અન્ય દળોની પણ જરૂર પડશે.
