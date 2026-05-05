/અમે ચૂંટણી હાર્યા નથી; હું રાજભવન જઈને રાજીનામું આપીશ નહીંઃ મમતા બેનર્જી

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને મોટી સફળતા મળી છે. ભાજપે 207 સીટો જીતી છે, જ્યારે ટીએમસીએ 80 સીટો પર સંતોષ કરવો પડ્યો છે. હવે મમતા બેનર્જીએ પત્રકાર પરિષદ યોજી મોટા આરોપ લગાવ્યા છે.
કોલકત્તાઃ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ મમતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ ચૂંટણી હાર્યા નથી, પરંતુ 100 સીટો પર મતની લૂંટ થઈ છે. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે અમારી લડાઈ માત્ર BJP સાથે નહોતો, અમારે ચૂંટણી પંચ સામે પણ લડાનું હતું. તેમણે ઈવીએમ સાથે છેડછાડના આરોપમાં અમારા પર દરોડા પાડ્યા અને અમને અરેસ્ટ કર્યાં. ચૂંટણી બાદ EVM મશીનો પર ચાર્જ લગાવવામાં આવ્યા. બે ફેઝમાં ચૂંટણી થયા બાદ તેમણે અમારા લોકોની ધરપકડ કરવાની શરૂ કરી અને અધિકારીઓની બદલી કરવાનું શરૂ કર્યું. તેઓ પોતાની પાર્ટીના અધિકારીઓ લાવ્યા. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે ચૂંટણી પંચનું વલણ પક્ષપાતપૂર્ણ હતું. પ્રજાતંત્રની હત્યા કરવામાં આવી છે. મમતા બેનર્જીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે તેઓ ચૂંટણી હાર્યા નથી. તેઓ રસ્તા પર હતા અને રસ્તા પર રહેશે. તેઓ રાજભવન જઈને રાજીનાનું આપશે નહીં.
તેમણે કહ્યું કે મેં આ પ્રકારની ચૂંટણી ક્યારેય જોઈ નથી. 2004માં પણ આ પ્રકારના હુમલા જોયા નથી. સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી, ઉદ્ધવ ઠાકરે, હેમંત સોરેનથી લઈને ઈન્ડિયા ગઠબંધન સુધીના લોકોએ મારી સાથે વાત કરી છે. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે અમે હાર્યા નથી અને હરાવવામાં આવ્યા છે. હું રાજીનામું આપવા માટે તૈયાર છું. અમારૂ કામ ખતમ થયું નથી. અમે બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી હાર્યા નથી. હું ચૂંટણી પંચને મુખ્ય વિલન માનું છું. તેમણે (ભાજપ) દરેક પ્રકારની તાકાતનો ઉપયોગ કર્યો. SIR દ્વારા લાખો નામ હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા.
#WATCH | Kolkata: Outgoing West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Sad to say, CEC became the villain of this election to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM. Can you tell me that after voting EVM has 80-90% charge? How is it possible? Two days before the… pic.twitter.com/b9Dc1npwWq
— ANI (@ANI) May 5, 2026
તેમણે કહ્યું કે ઈન્ડિયા ગઠબંધનના નેતા અમારી સાથે છે. અમે લડાઈ લડીસું. આ લોકતંત્રની હત્યા છે. આ રીતે તેઓ મહારાષ્ટ્ર અને હરિયાણામાં ચૂંટણી જીત્યા, પરંતુ અમે ટાઇગરની જેમ લડાઈ લડી છે.
મતગણતરી સેન્ટરને હાઈજેક કરવામાં આવ્યા
તેમણે કહ્યું કે અમે લોકોએ નિર્ણય કર્યો છે કે અમે કાર્યવાહી કરીશું. આ વિશે બાદમાં રણનીતિનો ખુલાસો કરીશું. અમે લોકો 10 સભ્યો સાથે એક ફાઇડિંગ કમિટીની રચના કરીશું. તે વિવિધ વિસ્તારમાં જશે અને પ્રવાસ કરશે. મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે અમારા કાર્યાલય પર કબજો કરવામાં આવ્યો. અમારા પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ પર અત્યાચાર શરૂ થયા છે.
#WATCH | Kolkata: Outgoing West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Sonia ji, Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejashwi Yadav, Hemant Soren rang me up. All the allies of INDIA Alliance told me that they are totally and absolutely with me. I think our… pic.twitter.com/W8ZRWMP1d2
— ANI (@ANI) May 5, 2026
તેમણે કહ્યું કે કાલે જે થયું તે કાળો ઈતિહાસ છે. ચૂંટણી પંચ સંપૂર્ણ રીતે પક્ષપાતપૂર્ણ છે. તેઓ દિલ્હીના નેતૃત્વમાં કામ કરે છે અને તેમણે કાઉન્ટિંગ સેન્ટરને હાઈજેક કર્યાં હતા.