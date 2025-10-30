Prev
8મા પગાર પંચમાં ડબલ થઈ જશે કર્મચારીઓનો પગાર? શું છે ગણતરી, સમજો

8th Pay Commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. આઠમાં પગાર પંચ માટે કેન્દ્ર સરકારની જાહેરાત બાદ જલ્દી પંચ પોતાનું કામ શરૂ કરી દેશે. કર્મચારીઓના પગાર વધારામાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 30, 2025, 12:25 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે આઠમાં પગાર પંચની રચનાની દિશામાં મોટું પગલું ભરતા તેના ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (TOR) ને મંજૂરી આપી છે. આ સાથે સરકારે પૂર્વ સુપ્રીમ કોર્ટ જજ જસ્ટિસ રંજનના પ્રકાશ દેસાઈને પંચના અધ્યક્ષ બનાવ્યા છે. હવે પંચ પોતાનો રિપોર્ટ તૈયાર કરશે, જેને આગામી 18 મહિનામાં સરકારને સોંપવામાં આવશે. રિપોર્ટને કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની મંજૂરી માટે મોકલવામાં આવશે. કેબિનેટની મંજૂરી બાદ પંચની ભલામણો લાગૂ થાય છે અને તે સાથે નક્કી કરવામાં આવે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર જે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના વેતન અને પેન્શનમાં સંશોધનનો આધાર બને છે.

શું છે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને કઈ રીતે નક્કી થાય છે?
સાતમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 રાખવામાં આવ્યું હતું. આઠમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર કેટલું હશે, તે હજુ નક્કી થયું નથી. ઓલ ઈન્ડિયા એનપીએસ એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મંજીત સિંહ પટેલ અનુસાર, કોઈ કર્મચારીના જૂના પગાર પંચના બેઝિક પેને નવા પંચા ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી ગુણવામાં આવે છે. આ તેની નવી બેઝિક સેલેરી બને છે.

ઉદાહરણ
જો કોઈ કર્મચારીનો વર્તમાન બેઝિક પગાર 35000 છે અને નવું ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.11 નક્કી થાય છે, તો નવું બેઝિક વેતન હશે- 35000 x 2.11= 73850 રૂપિયા.

નેક્સડિગ્મના ડાયરેક્ટર રમાચંદ્રન કૃષ્ણામૂર્તિ જણાવે છે કે જ્યારે બેઝિક પગાર વધે છે તો તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય ભથ્થા જેમ કે હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ ઓટોમેટિક વધી જાય છે, કારણ કે તે બેઝિક વેતનની ટકાવારી હોય છે. જ્યારે ફિક્સ એલાઉન્સ, જેમ કે ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ, સામાન્ય રીતે થોડા મહિના બાદ સંશોધિત થાય છે.

શું ડીએનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટરથી સંબંધ છે?
પટેલના મતે, ડીએ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે સીધો સંબંધિત નથી, પરંતુ તે એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો વર્તમાન ડીએ 58% છે અને 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ થાય ત્યારે વધીને 70% થાય છે, તો સરકાર વૃદ્ધિ પરિબળ ઉમેરે છે, જે ગઈ વખતે 24% હતું. કૌટુંબિક એકમોને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે; કૌટુંબિક એકમોની સંખ્યા, જે ગઈ વખતે 3 હતી, આ વખતે 4 ગણી શકાય. આના પરિણામે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં આશરે 13% નો વધારાનો વધારો થાય છે. આમ, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર ઘણા પરિબળોનું સંયોજન છે: ડીએ દર, ફુગાવાનો દર, કૌટુંબિક એકમો અને વૃદ્ધિ પરિબળ.

શું પગાર ડબલ થઈ જશે?
પટેલ કહે છે કે ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની સીધી અસર બેઝિક પગાર અને એચઆરએ પર પડે છે. પરંતુ નવું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ ડીએ (0) શૂન્યથી શરૂ થાય છે, તેથી કુલ મળી કર્મચારીઓનો પગાર 20-25 ટકા સુધી વધી શકે છે, ડબલ નહીં.

શું બધા કર્મચારીઓ માટે સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર રહેશે?
કૃષ્ણમૂર્તિ જણાવે છે કે સાતમાં પગાર પંચ માટે સમાન ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 લાગૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આઠમાં પગાર પંચમાં પણ સરળતા માટે આ નીતિ રાખવામાં આવી શકે છે. પરંતુ પટેલ અનુસાર નીચલા સ્તરના કર્મચારીઓ માટે ફિટમેન્ટ ફેક્ટર થોડું વધારે રાખવામાં આવી શકે છે, જેથી વેતન અસમાનતાને ઘટાડી શકાય. તો ઉચ્ચ સ્તરના કર્મચારીઓ માટે થોડું ઓછું રહી શકે છે. સાથે પંચ કેટલાક પે લેવલ્સને મર્જ કરવાની સૂચન પણ કરી શકે છે, જેથી પે મેટ્રિક્સને સરળ બનાવી શકાય. વર્તમાનમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે 18 પે સ્કેલ નક્કી છે.

જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 થયું તો શું થશે?
જો કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર 50,000 રૂપિયા છે અને આઠમાં પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 નક્કી થાય છે તો નવો પગાર હશે - ₹50,000 × 2.0 = ₹1,00,000. ત્યારબાદ ડીએ, એચઆરએ અને અન્ય ભથ્થા નવા બેઝિક પર નક્કી કરવામાં આવશે.

પેન્શનર્સ પર શું અસર પડશે?
કૃષ્ણમૂર્તિ જણાવે છે કે કેન્દ્રીય પેન્શનરોને પણ સમાન લાભ મળશે. જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.0 થાય છે તો 30 હજાર પેન્શન મેળવનાર વ્યક્તિનું નવું પેન્શન લગભગ 60000 હજાર થઈ જશે, બસ તે માટે કેબિનેટની મંજૂરીની જરૂર પડશે.

