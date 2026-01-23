Census 2027: વસ્તી ગણતરીમાં પૂછેલા 33 સવાલોનો જવાબ નહીં આપો તો શું થશે, શું ભારતીય નાગરિક નહીં માને સરકાર?
Census 2027: વસ્તી ગણતરી 2027મા થવાની છે. તે માટે સરકારે 33 સવાલોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. આવો જાણીએ જો કોઈએ આ સવાલોનો જવાબ ન આપ્યા તો શું તેની નાગરિકતા પર અસર પડી શકે છે.
Census 2027: 2027 ની વસ્તી ગણતરીને લઈને જેમ-જેમ તૈયારીઓ આગળ વધી રહી છે, તેમ-તેમ લોકોના મનમાં સવાલો પણ વધી રહ્યાં છે. આ વખતે સરકાર માત્ર તે નહીં જાણે કે દેશમાં કેટલા લોકો છે, પરંતુ તે પણ જાણવા ઈચ્છે છે કે લોકો કઈ સ્થિતિમાં રહે છે. 33 સવાલોની યાદી સામે આવતા વધુ એક સવાલ આવ્યો કે શું કોઈએ જવાબ ન આપ્યો તો તેની નાગરિકતા પર શું અસર પડશે? આવો જાણીએ.
2027ની વસ્તી ગણતરી
કેન્દ્ર સરકારે રાજપત્ર નોટિફિકેશન દ્વારા 2027ની વસ્તી ગણતીના પ્રથમ તબક્કાની રૂપરેખા સ્પષ્ટ કરી છે. 1 એપ્રિલથી શરૂ થનાર આ તબક્કો હાઉસ લિસ્ટિંગ અને હાઉસિંગ સેન્સસ સાથે જોડાયેલો હશે. એટલે કે જનગણના અધિકારી ઘરોની ગણના સાથે-સાથે તેની સ્થિતિ, સુવિધાઓ અને ત્યાં રહેતા લોકોની પાયાની જાણકારી એકત્ર કરશે. ભારતના રજીસ્ટ્રાર જનરલ અનુસાર તેનો ઉદ્દેશ્ય દેશની પાયાની હકીકતને સારી રીતે સમજવાનો છે.
33 સવાલ કેમ પૂછવામાં આવી રહ્યાં છે?
આ વખતે જનગણના માત્ર વસ્તી ગણવા સુધી સીમિત રહેશે નહીં. સવાલ તે વાત પર પણ હશે કે ઘર પાક્કુ છે કે કાચુ, જમીન, દીવાલ અને છત કઈ સામગ્રીથી બનેલી છે, ઘરમાં કેટલા લોકો રહે છે અને કેટલા પરીણિત છે. તે પણ પૂછવામાં આવશે કે ઘરના મુખિયા પુરૂષ છે કે મહિલા અને તે કયા સામાજિક વર્ગમાંથી આવે છે. સરકાર તેનાથી લોકોના જીવન સ્તર અને સુવિધાની સ્થિતિનો અંદાજ મેળવવા ઈચ્છે છે.
સુવિધાઓ પર રહેશે ખાસ નજર
યાદીમાં પીવાનું પાણી, શૌચાલય, વીજળી, ગેસ, ઈન્ટરનેટ અને મોબાઇલ જેવી સુવિધા સાથે જોડાયેલા સવાલ પણ સામેલ છે. આ સિવાય તે પણ જાણવામાં આવશે કે પરિવાર પાસે સાયકલ, બાઇક, કાર કે અન્ય વાહન છે કે નહીં. ત્યાં સુધી કે લોકોના રોજિંદા જીવમાં ચોખા, ઘઉં કે અન્ય કયા અનાજનું સેવન કરે છે, તે જાણકારી પણ એકત્ર કરવામાં આવશે. આ ડેટા ભવિષ્યની યોજનાઓનો પાયો બનશે.
જવાબ નહીં આપો તો શું થશે?
જનગણના એક કાયદાકીય પ્રક્રિયા છે અને સવાલોના જવાબ આપવા નાગરિકોનું કર્તવ્ય માનવામાં આવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ જાણકારી આપવાનો ઇનકાર કરે છે કે ખોટી જાણકારી આપે છે, તો તેના પર દંડ લાગી શકે છે. પરંતુ તેનું સૌથી મોટું નુકસાન તે થાય છે કે સરકારને તે વિસ્તારનું યોગ્ય ચિત્ર મળી શકતું નથી. જેથી તે ક્ષેત્ર માટે રાશન, સ્કૂલ, હોસ્પિટલ અને અન્ય યોજનાઓના બજેટમાં અસર પડી શકે છે.
શું નાગરિકતા પર પડશે અસર?
આ સૌથી મોટો ભ્રમ છે. જનગણનાના સવાલોનો જવાબ ન આપવો કોઈપણ વ્યક્તિ ભારતીય નાગરિકતા ગુમાવતો નથી. નાગરિકતા નક્કી કરવા માટે અલગ કાયદો અને પ્રક્રિયાઓ છે. જનગણનાનો ઉદ્દેશ્ય કોઈની ઓળખ છીનવવાનો નહીં, પરંતુ તે સમજવાનો છે કે દેશના લોકોને કઈ સુવિધાની જરૂર છે અને વિકાસ ક્યા સુધી પહોંચ્યો છે.
સરકાર માટે કેમ જરૂરી છે તમારો જવાબ?
જનગણનાના આંકડાના આધાર પર સરકાર નક્કી કરે છે કે કયા વિસ્તારમાં કેટલી સ્કૂલ, હોસ્પિટલ, રોડ-રસ્તા અને અન્ય સુવિધાઓ જોઈએ. સાચી જાણકારી મળવા પર જ યોજનાઓને સાચી રીતે જમીન પર લાગૂ કરી શકાય છે. તેથી દરેક નાગરિકનો સહયોગ ન માત્ર સરકાર, પરંતુ સમાજના હિતમાં હોય છે.
