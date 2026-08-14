/વસ્તીગણતરી 2027: જાતિથી લઈને કોવિડ રસી સુધી પૂછવામાં આવશે આ 40 પ્રશ્નો, નોટિફિકેશન જાહેર

કેન્દ્ર સરકારે વસ્તી ગણતરીમાં પૂછવામાં આવતા સવાલોની યાદી જાહેર કરી છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે શુક્રવારે 40 પ્રશ્નોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું, જેમાં જાતિ, ધર્મ, બાળકોની સંખ્યા અને કોવિડ રસીકરણની જાણકારી માગવામાં આવી છે. સવાલોના લિસ્ટમાં પૂછવામાં આવ્યું કે તમે કોરોનાની રસી લઈ જગ્યાએથી લીધી હતી.
40 સવાલોમાં વ્યક્તિનું નામ, પરિવારના મુખિયા સાથે સંબંધ, લિંગ, જન્મની તારીખ અને ઉંમર, લગ્નની સ્થિતિ, લગ્ન સમયે ઉંમર, જીવનસાથીનું નામ, રાષ્ટ્રીયતા, ધર્મ, પિતા અને માતાની જાણકારી, વિકલાંગતા, માતૃભાષા સહિત અન્ય જાણકારી હોય તે ભાષા, સાક્ષરતા અને ડિજિટલ સાક્ષરતાની સ્થિતિ, શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ઉપસ્થિતિની સ્થિતિ, કઈ ડિગ્રી મેળવી છે અને સ્ટ્રીમ/વિષય અને શું વ્યક્તિએ પાછલા વર્ષ દરમિયાન કોઈ કામ કર્યું છે, જેવી જાણકારી સામેલ છે.
તમને પૂછવામાં આવશે તેવા પ્રશ્નો
આઝાદી બાદ 8મી વસ્તી ગણતરી
મહત્વનું છે કે જનગણના દેશના બધા વ્યક્તિઓથી સંબંધિત તે વસ્તી વિષયક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક ડેટા એકત્રિત કરવા, સંકલન કરવા, વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસારિત કરવાની પ્રક્રિયા છે. જનગણના 2027 ભારતીય વસ્તી ગણતરીની 16મી સિરીઝ અને આઝાદી બાદની આઠમી જનગણના હશે. આ વિશ્વનું સૌથી મોટું જનગણના અભિયાન હશે, જે ડિજિટલ, મજબૂત ડેટા સુરક્ષા અને પ્રક્રિયાઓના સરળીકરણની દિશામાં એક મોટું પગલું છે.
પ્રથમ વસ્તીગણતરી 1865-1872 દરમિયાન આયોજીત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ 1881મા પ્રથમવાર દેશવ્યાપી (એક સાથે) વસ્તી ગણતરી થઈ. ત્યારથી ભારતમાં દર દસ વર્ષે વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવે છે. પરંતુ કોરોનાને કારણે 2021ની વસ્તી ગણતરી ન થઈ શકી. તેથી જનગણના 2027 આ ક્રમમાં આગામી જનગણના હશે, જે કુલ મળી સ્વતંત્રતા બાદ આઠમી જનગણના છે.