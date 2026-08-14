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વસ્તીગણતરી 2027: જાતિથી લઈને કોવિડ રસી સુધી પૂછવામાં આવશે આ 40 પ્રશ્નો, નોટિફિકેશન જાહેર

ગૃહ મંત્રાલયે આજે 40 સવાલોનું લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. તેમાં નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે જનગણના અધિકારી જાણકારી એકત્ર કરવા માટે આ બધા સવાલો પૂછશે. તમે પણ જાણો તે સવાલોનું લિસ્ટ..

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 14, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:20 PM IST
વસ્તીગણતરી 2027: જાતિથી લઈને કોવિડ રસી સુધી પૂછવામાં આવશે આ 40 પ્રશ્નો, નોટિફિકેશન જાહેર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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