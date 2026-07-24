/CJP પ્રોટેસ્ટ વચ્ચે કેન્દ્રની મોટી સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક, NTAના 47 અધિકારીઓને એકઝાટકે કર્યા સસ્પેન્ડ!

Officer Termination: NEET પેપર લીક અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારાની માંગણીઓને લઈને દિલ્હીના જંતર મંતર પર ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. છેલ્લા 26 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર રહેલા પ્રખ્યાત સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકે આખરે તેમની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી છે.
NEET પેપર લીક અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સુધારાની માંગણીઓની માગણી સાથે ઉપવાસ પર બેઠેલા સોનમ વાંગચુકે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જેપી નડ્ડા અને ડૉ. જીતેન્દ્ર સિંહની હાજરીમાં ઉપવાસ તોડ્યો. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક વીડિયો મેસેજ જાહેર કરીને વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને વિદ્યાર્થીઓને ખાતરી આપી હતી કે સરકાર પેપર લીક સામે સંસદમાં એક નવો અને ખૂબ જ કડક કાયદો લાવી રહી છે.
અમિત શાહે કેબિનેટ બેઠકમાં પેપર લીક સુધારા બિલ અંગે વિગતો આપી
કેબિનેટ બેઠકમાં અમિત શાહે પેપર લીક સુધારા બિલ અંગે વિગતવાર માહિતી આપી હતી. અમિત શાહ પછી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને બિલ અંગે કેટલાક વધારાના મુદ્દા પણ ઉમેર્યા હતા. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે રાજીવ ગાંધીના કાર્યકાળ દરમિયાન કોંગ્રેસ સરકારે આવો કાયદો લાવવાની વાત કરી હતી ,પરંતુ ક્યારેય એવું કર્યું નહીં. આ મોદી સરકારે 2024માં કાયદો રજૂ કર્યો હતો.
ગેરરીતિઓના આરોપોને લઈને વિવાદો
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી NTAમાં સુધારા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવાના મોટા અભિયાનનો એક ભાગ છે. મંત્રાલય જણાવે છે કે આગામી દિવસોમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ સુધારાના પગલાં લેવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે NTA તાજેતરના પેપર લીક અને પરીક્ષામાં ગેરરીતિઓના આરોપોને લઈને વિવાદોમાં ફસાયેલું છે.
પરિણામે, એજન્સીના માળખા અને કામગીરીમાં વ્યાપક પરિવર્તનની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. શિક્ષણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાર્યવાહી NTA ના સંપૂર્ણ પરિવર્તન તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે જેથી પરીક્ષા પ્રણાલી વધુ પારદર્શક, વિશ્વસનીય અને જવાબદાર બને.