શું ભથ્થા ખતમ કરી રહી છે સરકાર? સરકારી કર્મચારીઓ ખાસ જાણે આ વિગતો
CCS Pension Rules: તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક મેસેજ વાયરલ થયો હતો જેમાં દાવો કરાયો હતો કે સરકાર પેન્શનર્સના મોંઘવારી રાહત ભથ્થાને બંધ કરવાની છે. પરંતુ હવે પીઆઈબી ફેક્ટ ચેક તરફથી આ મામલે હકીકત જણાવવામાં આવી છે.
7th pay commission Latest News: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ હોવ કે તમારા પરિવારમાંથી કોઈ પણ કેન્દ્ર સરકારમાં નોકરી કરતા હોય તો આ સમાચાર તમારા કામના છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી એક મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યો હતો જેના કારણે કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનર્સ અને તેમના ફેમિલીમાં દુવિધા પેદા થઈ હતી. આ મેસેજમાં ક્લેમ કરાયો હતો કે નાણા અધિનિયમ 2025 હેઠળ મોંઘવારી રાહત (DR) અને પગાર પંચ સંશોધન સંલગ્ન ભલામણોને પેન્શનર્સથી પાછી લેવામાં આવી છે. પરંતુ અધિકૃત સૂત્રો તરફથી આ પ્રકારના દાવાને સંપૂર્ણ રીતે ખોટા ગણાવવામાં આવ્યા છે.
પેન્શનર્સના બેનિફિટ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત
સૂત્રો તરફથી પેન્શનર્સને આશ્વાસન અપાયું છે કે તેમના બેનિફિટ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ પ્રકારનો મેસેજ ટ્રેન્ડ થયા બાદ સરકારે અધિકૃત રીતે નિવેદન પણ બહાર પાડવું પડ્યું. પીઆઈબી ફેક્ટ ચેક ટીમ તરફથી પણ સ્પષ્ટ કરાયું કે આ ક્લેમ ખોટો છે અને પેન્શનર્સના હિતો પર કોઈ અસર પડી નથી. પીઆઈબી ફેક્ટ ચેક તરફથી જણાવવામાં આવ્યું કે મેસેજમાં ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે રિટાયર્ડ સરકારી કર્મચારીઓના પોસ્ટ રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટ જેમ કે ડીએ હાઈક અને પગાર પંચ સંશોધનના પ્રસ્તાવને ખતમ કરાયા છે.
શું કહેવાયું પીઆઈબી ફેક્ટ ચેકમાં?
PIB ફેક્ટ ચેક તરફથી કહેવાયું છે કે વોટ્સએપ પર વાયરલ થઈ રહેલા મેસેજમાં ક્લેમ કરાયો છે કે કેન્દ્ર સરકારે નાણા અધિનિયમ 2025 હેઠળ રિટાયર્ડ કર્મચારીઓ માટે ડીઆર હાઈક અને પગાર પંચ સંશોધન જેવા બેનિફિટ પાછા ખેંચ્યા છે. PIB ની ફેક્ટ ચેક ટીમ એ પુષ્ટિ કરે છે કે આ દાવો ફેક છે. ત્યારબાદ પેન્શનર્સની ચિંતાઓ દૂર થઈ. અત્રે જણાવવાનું કે સર્વિસ કરતા સરકારી કર્મચારીઓને મોંઘવારીને પહોંચી વળવા માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળે છે. જ્યારે પેન્શનર્સને મોંઘવારી રાહત ભથ્થું (DR) મળે છે.
સંપૂર્ણ રીતે જળવાઈ રહેશે પેન્શનર્સ બેનિફિટ
સરકાર તરફથી સાફ કરાયું છે કે સામાન્ય પેન્શનર્સ અને PSU માં સમાવિષ્ટ કર્મચારીઓ માટે અલગ કેટેગરી છે. સંશોધિત નિયમ ફક્ત PSU માં સમાવિષ્ટ અને બરતરફ કરાયેલા કર્મચારીઓના બેનિફિટ જપ્ત કરવા પર ફોકસ્ડ છે. સામાન્ય પેન્શનર્સના બેનિફિટ સંપૂર્ણ રીતે યથાવત રહેશે. અત્ર જણાવવાનું કે સરકાર તરફથી વર્ષમાં બેવાર ડીએ અને ડીઆરમાં ફેરફાર કરાય છે.
