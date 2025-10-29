Prev
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો ડેટા ચીન જતો રહ્યો... ભારતની દરેક શેરી વિશે તેમને જાણકારી, ટેક ટાયકૂનનો મોટો દાવો

Employees Data: એક જાણીતા ટેક ટાયકૂનએ દાવો કર્યો છે કે ચીન પાસે ભારતીય સરકારી કચેરીઓ સુધી પહોંચ છે. તેમણે બે વર્ષ પહેલા થયેલી એક તપાસનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં ખુલાસો થયો હતો કે બધો ડેટા ચીનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, જ્યારે ભારતમાં ઉત્પાદન વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તે બધું સ્ક્રુડ્રાઇવિંગ ટેકનોલોજી વિશે હતું.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 29, 2025, 03:21 PM IST

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓનો ડેટા ચીન જતો રહ્યો... ભારતની દરેક શેરી વિશે તેમને જાણકારી, ટેક ટાયકૂનનો મોટો દાવો

Employees Data: HCL ના સહ-સ્થાપક અજય ચૌધરીએ એક સનસનાટીભર્યા ખુલાસો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે આજે તમે તમારી આસપાસ જુઓ છો તે લગભગ દરેક ઉત્પાદનમાં ચાઇનીઝ ચિપ્સ હોય છે. ચૌધરીએ કહ્યું કે જ્યારે મોદી સત્તામાં આવ્યા, ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ તમામ કેન્દ્ર સરકારી કચેરીઓમાં હાજરી મશીનો ઇચ્છતા હતા. જ્યારે મશીનો ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે દરેક ચાઇનીઝ હતા. તે બધામાં ચાઇનીઝ ચિપ્સ હતી. બે વર્ષ પહેલા જે શોધાયું હતું તે સૌથી ચોંકાવનારું હતું.

હા, HCL ના સહ-સ્થાપકએ ખુલાસો કર્યો કે બે વર્ષ પહેલા, એક ગુપ્તચર એજન્સીને આ બાબતની તપાસ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ શોધી કાઢ્યું હતું કે બધો ડેટા ચીનમાં ટ્રાન્સફર થઈ ચુક્યો છે. ANI સાથેની એક મુલાકાતમાં, ચૌધરીએ એ પણ ખુલાસો કર્યો કે ચીન હવે દેશના બધા CCTV કેમેરા અને શેરીઓ જાણે છે કારણ કે દરેક CCTV કેમેરામાં ચાઇનીઝ ચિપ ફીટ કરવામાં આવી છે.

તેમણે કહ્યું કે, આપણી પાસે એક પણ ભારતીય ફોન નથી. આ ખૂબ જ ખરાબ છે. જ્યારે એક પત્રકારે ધ્યાન દોર્યું કે અહીં ફોન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, ત્યારે HCLના એક ટોચના અધિકારીએ કહ્યું કે તે ઉત્પાદન પણ બકવાસ છે.

ઉત્પાદન પર એક મોટો દાવો

ચૌધરીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ઉત્પાદન સ્ક્રુ-ડ્રાઇવર ટેકનોલોજી વિશે છે. જ્યારે એપલ કે સેમસંગ ફોન ભારતમાં બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે કીટ ચીનથી આવે છે, જ્યાં ફક્ત સ્ક્રુ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે અને પછી મોકલવામાં આવે છે.

ચૌધરીને આગળ પૂછવામાં આવ્યું કે સ્વદેશી ભારતીય ટેક ઉત્પાદનોના વૈશ્વિકરણમાં ભારત સરકારની ભૂમિકા શું હોવી જોઈએ અને તેમને કેવા પ્રકારનો ટેકો મળવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે સરકારની બધી માંગણીઓ ભારતીય કંપનીઓ દ્વારા પૂરી કરવી જોઈએ. 

 

“Central government employees’ data went to China.”

“Phones are made in India, but kits come from China; we only tighten the screws.”

“Our government doesn’t support Indian tech firms the way China supports… pic.twitter.com/bmldNxC42M

— ANI (@ANI) October 29, 2025

ચીનનો આખો ટેલિકોમ વ્યવસાય Huawei ને આપવામાં આવ્યો છે. આ કંપનીને ચીની સરકારે ક્રેડિટ મર્યાદા આપી છે. જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે કઈ ભારતીય કંપની આ તબક્કે આ કરી શકે છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે કોઈ કરતું નથી કારણ કે સરકાર આ રીતે કોઈને ટેકો આપતી નથી.

રેયર અર્થ પર ચીનની આશ્ચર્યજનક યોજના

રેયર અર્થને નવું સોનું માનવામાં આવે છે. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે ચીન હાલમાં વિશ્વની રેયર અર્થના 90 ટકા ભાગને નિયંત્રિત કરે છે અને તેનો ઉપયોગ શસ્ત્રો તરીકે કરી શકે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે મોટાભાગના ઈ-કચરામાં રેયર અર્થ હોય છે, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે બધા ઈ-કચરાને રેયર અર્થ સામગ્રીમાં રૂપાંતરિત કરવો જોઈએ. ઘણા ટનનું ઉત્પાદન થઈ શકે છે. આનો અર્થ એ થશે કે આપણી 30 થી 40 ટકા જરૂરિયાતો ઈ-કચરા દ્વારા પૂર્ણ થશે.

