સરદાર પટેલની જન્મજયંતિ પર કેન્દ્ર સરકારનો મેગા પ્લાન, ગુજરાતમાં કરવામાં આવ્યું ખાસ આયોજન, જાણો
Sardar Patel 150 Birth Anniversary: કેન્દ્રીય સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે તાજેતરમાં સરદાર પટેલની યાદમાં યોજાતા આ મેગા કાર્યક્રમની દેખરેખ માટે વડા પ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની સ્થાપના કરતી સૂચના બહાર પાડી છે.
Sardar Patel 150 Birth Anniversary: દેશના પહેલા નાયબ વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિ આવતા અઠવાડિયે 31 ઓક્ટોબરે છે. કેન્દ્ર સરકારે આ પ્રસંગ નિમિત્તે એક મેગા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 30 અને 31 ઓક્ટોબરે ગુજરાતના કેવડિયામાં નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામા (NSD)ના કલાકારો દ્વારા તેમના જીવન પર આધારિત 90 મિનિટનું નાટક રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારબાદ આ નાટક નવી દિલ્હી અને અમદાવાદ સહિત દેશના અન્ય શહેરોમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કેવડિયામાં ભવ્ય સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કરશે. તેમની સાથે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, અનેક કેન્દ્રીય અને ગુજરાતના મંત્રીઓ અને નેતાઓ હાજર રહેશે. ગુજરાત સરદાર પટેલનું ગૃહ રાજ્ય છે. ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ 90 મિનિટનું નાટક સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણીનો એક ભાગ છે, જે 31 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ પૂર્ણ થશે.
પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિ
સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે તાજેતરમાં સરદાર પટેલની યાદમાં આ મેગા કાર્યક્રમની દેખરેખ માટે વડા પ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચ-સ્તરીય સમિતિની રચનાનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. આ સમિતિમાં કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, રાજ્યપાલો અને મુખ્યમંત્રીઓ સહિત 100થી વધુ સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિઓ પ્રતિભા પાટિલ અને રામનાથ કોવિંદ, લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા અને ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન એચ.ડી. દેવગૌડા પણ અગ્રણી સભ્યો છે.
નાટકમાં 200 કલાકારો અને ક્રૂ
કાર્યક્રમથી પરિચિત લોકોને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે આ નાટકમાં 200 કલાકારો અને ક્રૂ સભ્યો હશે. લાઇટિંગ ઇફેક્ટ્સ અને અન્ય નવીન તકનીકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ત્રણ અલગ-અલગ કલાકારો નાયક સરદાર પટેલની ભૂમિકા ભજવશે. આ નાટક 14 વર્ષના પટેલથી શરૂ થશે, જેમણે શાળાના પુસ્તકો 2 પૈસાના વાસ્તવિક ભાવને બદલે 5 પૈસામાં વેચાતા બળવો કર્યો હતો.
પટેલના જીવનના કેટલાક ગંભીર મુદ્દાઓનું મંચીકરણ
સૂત્રો કહે છે કે આ નાટક સરદાર પટેલના જીવનના કેટલાક ગંભીર મુદ્દાઓ ઉઠાવે છે, જેમાં રાજકારણમાં ભત્રીજાવાદનો તેમનો વિરોધ પણ સામેલ છે. હકીકતમાં, સરદાર પટેલે તેમના પરિવારના સભ્યો, ખાસ કરીને તેમના બાળકોને રાજકારણમાં ન આવવાની કડક સૂચના આપી હતી, કારણ કે તેઓ ઇચ્છતા ન હતા કે તેઓ તેમના નામનો ઉપયોગ પોતાના ફાયદા માટે કરે છે. આ ખ્યાલથી પરિચિત એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, આજકાલ ભત્રીજાવાદ વિશે ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે, પટેલનું જીવન વ્યક્તિગત યોગ્યતાનું મહત્વ દર્શાવે છે.
હાલમાં ચાલી રહ્યા છે નાટકના રિહર્સલ
હાલમાં, આ મેગા ઇવેન્ટ માટે રિહર્સલ ચાલી રહ્યા છે. આ નાટક લંડનમાં કાયદાનો અભ્યાસ કર્યા પછી સરદાર પટેલના બેરિસ્ટર તરીકે અમદાવાદ પાછા ફરવાનું અને 1916માં બાલ ગંગાધર તિલકના ભાષણે પટેલની રાજકીય ચેતનામાં કેવી રીતે વળાંક લીધો તે પણ દર્શાવશે. આ નાટક મહાત્મા ગાંધી સાથેના તેમના સંબંધોને પણ પ્રકાશિત કરશે.
1946 માં, સ્વતંત્રતા પહેલા, જ્યારે ગાંધીજીએ જવાહરલાલ નેહરુના પક્ષમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખપદ માટે તેમની ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવાનું કહ્યું ત્યારે પટેલ કેવી રીતે પાછળ હટ્યા નહીં. ત્યારબાદ નેહરુ દેશના પ્રથમ વડા પ્રધાન બન્યા, જ્યારે પટેલે નાયબ વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાન તરીકે સેવા આપી. આ નાટક તેમના અંતિમ દિવસો અને મહિનાઓ સાથે સમાપ્ત થશે. તે એ પણ બતાવશે કે 1948માં ગાંધીજીની હત્યાથી તેઓ કેટલા ઊંડે હચમચી ગયા હતા.
