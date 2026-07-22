/પેપર લીક રોકવા સંસદમાં બિલ લાવશે કેન્દ્ર સરકાર, PM મોદીએ વીડિયો સંદેશો જાહેર કરીને આપી ખાતરી

PM Modi Neet Paper Leak: નીટ (NEET) પેપર લીકને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 23 જુલાઈની મોડી રાત્રે વિદ્યાર્થીઓના નામે વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. જેમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 24 જુલાઈના રોજ યોજાનારી કેબિનેટ બેઠકમાં પેપર લીક વિરુદ્ધ વધુ કડક પગલાં લેવામાં આવશે. પીએમ મોદીએ ઉમેર્યું કે, પેપર લીક એ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી અને તે વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓ માટે ખૂબ જ પીડાજનક છે.
જંતર મંતર પર ચાલી રહેલ આંદોલન વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ મોડી રાત્રે એક વીડિયો સંદેશ જાહેર કર્યો છે. PM મોદીએ કહ્યું કે, પેપર લીક એ કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે, આજે આ મામલે વધુ મોટી અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર પોસ્ટ કરીને એ પણ કહ્યું કે, પેપર લીક સામે વધુ કડક પગલાં લેવા માટે કાલે કેબિનેટમાં ચર્ચા પણ થશે.
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
વડાપ્રધાન મોદીએ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે, "મિત્રો, પેપર લીક એ કોઈ સામાન્ય વિષય નથી. તેનાથી લાખો વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓને અત્યંત પીડા થાય છે. છેલ્લા અઢી મહિનામાં પેપર લીકની ઘટનાઓ બાદ સરકારે ઘણા કડક પગલાં ભર્યા છે અને દોષિતોની ધરપકડ કરીને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, સરકારની સૌથી મોટી જવાબદારી એ હતી કે વિદ્યાર્થીઓનું એક વર્ષ બગાડે નહીં. તેથી ઓછામાં ઓછા સમયમાં લગભગ 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષાઓ યોજવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. વડાપ્રધાને મોદી કહ્યું કે, 19 તારીખે પરીક્ષાના પરિણામો પણ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે અને દેશભરમાંથી સફળ થયેલા વિદ્યાર્થીઓની ખુશીના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે.
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ અને કડક સજાની જોગવાઈ
PM મોદીએ કહ્યું કે, "સરકાર માત્ર આટલી કાર્યવાહીથી સંતોષ માનવાની નથી. આજે તેમણે સંબંધિત વિભાગોને પેપર લીકના કેસો માટે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બનાવવાના નિર્દેશ આપ્યા હતા. વિભાગોએ સતત મહેનત કરીને મોડી રાત્રે તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરીને તેમને સોંપી દીધો છે."
વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે, આ પ્રસ્તાવમાં ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટની સાથે દોષિતો માટે કડક સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. આ મુસદ્દા પર શુક્રવારે કેબિનેટમાં ચર્ચા થશે અને મંત્રીઓના સૂચનો બાદ તેને આખરી ઓપ આપવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે, સોમવારથી સંસદના બીજા સપ્તાહની કામગીરી શરૂ થઈ રહી છે અને સરકાર વહેલામાં વહેલી તકે આ બિલને સદનમાં પસાર કરાવવાનો પ્રયાસ કરશે.