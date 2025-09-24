CDS Anil Chauhan: સરકારે લંબાવ્યો CDS અનિલ ચૌહાણનો કાર્યકાળ, જાણો કેટલા સમય સુધી સંભાળશે જવાબદારી?
CDS Anil Chauhan: કેન્દ્રએ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) તરીકે જનરલ અનિલ ચૌહાણનો કાર્યકાળ 30 મે 2026 સુધી અથવા આગામી આદેશ સુધી લંબાવ્યો છે. 24 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ જારી કરાયેલા એક આદેશમાં કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિ (ACC)એ જનરલ ચૌહાણના સેવાના વિસ્તરણને મંજૂરી આપી છે.
Trending Photos
CDS General Anil Chauhan: ભારત સરકારે ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) જનરલ અનિલ ચૌહાણનો કાર્યકાળ લંબાવ્યો છે. તેઓ હવે 30 મે 2026 સુધી અથવા આગળના આદેશ જારી ન થાય ત્યાં સુધી આ પદ પર રહેશે. 24 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ જારી કરાયેલા એક આદેશમાં કેબિનેટની નિમણૂક સમિતિ (ACC)એ કાર્યકાલને લંબાવવાની મંજૂરી આપી છે. જનરલ ચૌહાણ સરકારના રક્ષા બાબતોના વિભાગ (Department of Military Affairs)ના સચિવ તરીકે પણ કામ કરતા રહેશે.
જનરલ અનિલ ચૌહાણને 28 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની નિમણૂક ત્રણ વર્ષના કાર્યકાળ માટે કરવામાં આવી હતી અને તેમનો કાર્યકાળ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ સમાપ્ત થવાનો હતો. જો કે, સરકારે હવે તેમનો કાર્યકાળ આગામી વર્ષની 30 મે સુધી લંબાવ્યો છે.
Government has approved the extension of service of General Anil Chauhan as Chief of Defence Staff (#CDS) & Secretary, Department of Military Affairs, upto 30th May 2026, or until further orders, whichever is earlier.
Commissioned in 1981, Gen Chauhan has had a distinguished…
— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 24, 2025
જનરલ ચૌહાણે અનેક મહત્વપૂર્ણ હોદ્દા પર સંભાળ્યા ચૂક્યા છે જવાબદારી
તેમને 1981માં ભારતીય સેનામાં કમિશન થયા હતું અને તેમના શાનદાર કરિયરમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા હતા. તેમની વિશિષ્ટ સેવા માટે તેમને પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, ઉત્તમ યુદ્ધ સેવા મેડલ, અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, સેના મેડલ અને વિશિષ્ટ સેવા મેડલથી સન્માનિક કરવામાં આવ્યા છે. તેમના કરિયર દરમિયાન જનરલ ચૌહાણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ (NSC)ના લશ્કરી સલાહકાર, પૂર્વીય આર્મી કમાન્ડર અને લશ્કરી કામગીરીના મહાનિર્દેશક (DGMO) સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે.
ઓપરેશન સિંદૂર
ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ત્રણેય સેવાઓ વચ્ચે ઉત્તમ સંકલનનો શ્રેય જનરલ અનિલ ચૌહાણને જાય છે. જનરલ ચૌહાણ 1981માં ભારતીય સેનામાં જોડાયા હતા અને તેમના કરિયરમાં તેમણે અનેક મહત્વપૂર્ણ કમાન્ડ અને સ્ટાફ હોદ્દાઓ સંભાળ્યા છે. મે મહિનામાં ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ત્રણેય સેવાઓ દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલા સંકલન માટે CDS ચૌહાણને પ્રશંસા મળી છે. તેઓ હાલમાં ત્રણેય સેવાઓના એકીકરણ પર કામ કરી રહ્યા છે, જે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે