વસ્તી ગણતરીની તારીખ આવી સામે: તમે જાતે જ ભરી શકશો વિગતો; પહેલા મકાનો પછી લોકોની થશે ગણતરી
India Population 2027: દર 10 વર્ષે વસ્તી ગણતરી હાથ ધરવામાં આવે છે. કોરોના વાયરસ મહામારીના કારણે 2021ની વસ્તી ગણતરી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. આ વખતે, વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે.
India Population 2027: ભારતની આગામી વસ્તી ગણતરીની રાહ હવે પૂરી થવા જઈ રહી છે. કેન્દ્ર સરકારે સત્તાવાર રીતે તારીખોની જાહેરાત કરી છે. આ વસ્તી ગણતરી ઘણી રીતે ઐતિહાસિક હશે, કારણ કે તે ફક્ત સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ જ નહીં પરંતુ સ્વતંત્રતા પછી પહેલી વાર જાતિના ડેટાને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. વસ્તી ગણતરી દર 10 વર્ષે હાથ ધરવામાં આવે છે. કોરોના વાયરસ મહામારીના કારણે 2021 ની વસ્તી ગણતરી મુલતવી રાખવામાં આવી હતી. આ વખતે વસ્તી ગણતરી બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે.
બે તબક્કામાં થશે પ્રક્રિયા
આ વખતની વસ્તી ગણતરી બે મુખ્ય તબક્કામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે પહેલો તબક્કો (એપ્રિલ થી સપ્ટેમ્બર 2026): આને 'હાઉસ લિસ્ટિંગ' (મકાનોની યાદી) કહેવામાં આવે છે. જેમાં દેશભરના મકાનો, દુકાનો અને ઇમારતોની ગણતરી કરવામાં આવશે. બીજો તબક્કો (ફેબ્રુઆરી 2027): આ તબક્કામાં 'વસ્તી ગણતરી' કરવામાં આવશે, જેમાં દરેક વ્યક્તિની વ્યક્તિગત માહિતી લેવામાં આવશે.
ઘેર બેઠા જાતે જ આપી શકશો માહિતી
આ વખતે સરકારે નાગરિકોને 'સ્વ-ગણતરી' (Self-Enumeration) ની સુવિધા આપી છે. ઘરે-ઘરે સર્વે શરૂ થવાના 15 દિવસ પહેલા એક ઓનલાઇન પોર્ટલ ખોલવામાં આવશે. લોકો પોતે મોબાઈલ કે કોમ્પ્યુટર દ્વારા પોતાના પરિવારની માહિતી ભરી શકશે. ત્યારબાદ, આગામી 30 દિવસમાં ગણતરી કરનારા કર્મચારીઓ ઘરે આવીને બાકીની માહિતી મોબાઈલ એપ દ્વારા ડિજિટલ રીતે નોંધશે.
95 વર્ષ પછી થશે વ્યાપક જાતિગત ગણતરી
આઝાદી પછી આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે વસ્તી ગણતરીમાં જાતિ સંબંધિત આંકડા પણ એકત્રિત કરવામાં આવશે. અગાઉ 1931માં અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાન છેલ્લીવાર જાતિગત ગણતરી થઈ હતી. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ કમિટીએ ગયા વર્ષે જ આ અંગે મંજૂરી આપી દીધી હતી. આ તમામ ડેટા એન્ડ્રોઇડ અને આઇઓએસ એપ દ્વારા સુરક્ષિત સર્વર પર અપલોડ કરવામાં આવશે, જેથી ભૂલ થવાની શક્યતા નહિવત રહેશે.
કઈ વસ્તુઓનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવશે?
પ્રથમ તબક્કામાં કર્મચારીઓ તપાસશે કે મકાન કાચું છે કે પાકું. સાથે જ ઘરમાં વીજળી, પીવાનું પાણી, શૌચાલય અને રસોઈ માટેના ઈંધણ જેવી પાયાની સુવિધાઓનો રેકોર્ડ લેવામાં આવશે. તેના સિવાય જીવન ધોરણમાં લોકોના જીવનધોરણને સમજવા માટે ઘરમાં રહેલા સ્માર્ટફોન, ઇન્ટરનેટ, ટીવી, ફ્રીજ અને વાહનોની માહિતી પણ એકત્ર કરવામાં આવશે.
આ ભગીરથ કાર્ય માટે દેશભરમાં આશરે 30 લાખ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે. વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતની વસ્તી અંદાજે 121 કરોડ હતી, જે હવે ઘણી વધવાની શક્યતા છે.
