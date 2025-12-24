કેન્દ્રએ રાજ્યોને નિર્દેશ આપ્યો: ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં નવા ખાણકામ લીઝ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
Aravalli range protection: કેન્દ્ર સરકારે અરવલ્લીની સંપૂર્ણ સુરક્ષા માટે નવી ખનન મંજૂરી પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. સંપૂર્ણ અરવલ્લી ક્ષેત્ર (ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી) માં કોઈ નવી ખાણ ખોલવામાં આવશે. ICFRE સુરક્ષિત ક્ષેત્ર વધારવા અને ટકાઉ માઇનિંગ પ્લાન બનાવશે. વર્તમાનમાં ચાલી રહેલી ખાણો પર કડક નિયમ લાગૂ થશે.
નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે અરવલ્લી પર્વતમાળાની રક્ષા માટે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલયે બધા સંબંધિત રાજ્યોને નિર્દેશ આપ્યો છે કે અરવલ્લી ક્ષેત્રમાં કોઈ નવી ખનન લીઝ આપવામાં આવશે. આ પ્રતિબંધ ગુજરાતથી દિલ્હી સુધી ફેલાયેલી અરવલ્લી પર્વતમાળા પર એકસમાન લાગૂ થશે. તેનો ઈરાદો ગેરકાયદેસર ખનને રોકવાનો અને અરવલ્લી પર્વતમાળાને બચાવવાનો છે.
અરવલ્લી પહાડો દિલ્હી-એનસીઆરની હવાને સાફ રાખવા, રેગિસ્તાનનો ફેલાવો રોકવા, ભૂમિગત જળને રિચાર્જ કરવા અને જૈવ વિવિધતાને સુરક્ષિત રાખવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કેન્દ્ર સરકારે તેની લાંબા સમયની સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે.
નવી ખાણો પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
અરવલ્લીના સંપૂર્ણ વિસ્તારમાં કોઈ નવી ખનન લીઝ આપવામાં આવશે નહીં. આ નિર્ણય ગેરકાયદેસર ખનની વધતી સંખ્યાને જોતા લેવામાં આવ્યો છે. તેનાથી અરવલ્લીની પ્રાકૃતિક સંરચના બચીને રહેશે અને પર્યાવરણને નુકસાન થશે નહીં.
સંરક્ષિત વિસ્તારનો વધુ વિસ્તાર થશે
કેન્દ્ર સરકારે ભારતીય વન સંશોધન અને શિક્ષણ પરિષદ (ICFRE) ને અરવલ્લી પ્રદેશમાં એવા વધારાના વિસ્તારો ઓળખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે જ્યાં ખાણકામ સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત રહેશે. આ પહેલાથી જ પ્રતિબંધિત વિસ્તારો ઉપરાંત, ઇકોલોજીકલ, ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય અને લેન્ડસ્કેપ વિચારણાઓના આધારે હશે.
ICFRE એ સંપૂર્ણ અરવલ્લી ક્ષેત્ર માટે એક વૈજ્ઞાનિક અને વ્યાપક સસ્ટેનેબલ માઇનિંગ મેનેજમેન્ટ પ્લાન તૈયાર કરવાનો છે. આ પ્લાનમાં પર્યાવરણ પર કુલ પ્રભાવનો અભ્યાસ, સંવેનદશીલ વિસ્તારની ઓળખ, બહાલીના ઉપાય અને ખનન વહનની ક્ષમતાનો અભ્યાસ સામેલ હશે. પ્લાન તૈયાર થયા બાદ તેને જાહેર કરવામાં આવશે, જેથી બધા પક્ષોના સૂચનો લઈ શકે.
આનાથી અરવલ્લીમાં સંરક્ષિત વિસ્તારનો વધુ વિસ્તાર થશે, ખાસ કરીને સ્થાનિક ભૂગોળ, ઇકોલોજી અને જૈવવિવિધતાને ધ્યાનમાં રાખીને.
કાર્યરત ખાણોનું કડક નિરીક્ષણ
જે ખાણો પહેલાથી ચાલી રહી છે, તેના માટે રાજ્ય સરકારોને નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે કે તે પર્યાવરણના નિયમોનું કડક પાલન કરાવે. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશો અનુસાર ચાલી રહેલી ખનન ગતિવિધિઓ પર વધારાના પ્રતિબંધ લગાવે. સસ્ટેનેબલ માઇનિંગના નિયમોનું પાલન કરવું જેથી પર્યાવરણને કોઈ નુકસાન ન થાય.
કેન્દ્ર સરકારનું કહેવું છે કે અરવલ્લી પર્વતોનું સંરક્ષણ રણીકરણ અટકાવવા, જૈવવિવિધતાનું રક્ષણ કરવા, ભૂગર્ભજળના સ્તરને જાળવવા અને પ્રદેશને પર્યાવરણીય સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે જરૂરી છે. આ નિર્ણય લાંબા સમયથી ચાલી આવતી અરવલ્લી સંરક્ષણ ચર્ચામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે અને ભવિષ્યમાં પર્વતોનું વધુ સારું રક્ષણ સુનિશ્ચિત કરશે.
