/મોદી ફેક્ટરને ચેલેન્જ ! શું ભાજપની કેડર વોટ બેંક ખસી રહી છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ ન બચાવી શક્યા સીટ, એમપીમાં સરકાર છતાં...

4 મે, ૨૦૨૬ ના રોજ આસામ, બંગાળ, કેરળ અને તમિલનાડુમાં ચૂંટણી પરિણામો પછી, ભાજપના નેતાઓ ઉજવણી કરી રહ્યા હતા - 'ચપ્પા-ચપ્પા ભાજપ'ના નારા લગાવી રહ્યા હતા અને બંગાળ પર વિજય, આસામમાં જીતની હેટ્રિક અને કેરળમાં ૧૨% મત હિસ્સાને કારણે 'અંગ-બંગ-કલિંગ' પ્રદેશોમાં ભાજપના મુખ્યમંત્રીઓની સંભાવનાનો પ્રચાર કરી રહ્યા હતા. ભારતીય જનતા યુવા મોરચા (BJPYM) સહિત અનેક પાર્ટી સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ આ પ્રકારના મેસેજોથી ભરાઈ ગયા હતા. છતાં, ફક્ત ત્રણ મહિનામાં એવું શું બન્યું છે કે ભાજપે પોતાના ગઢ - લગભગ ૨૫ વર્ષથી કબજે કરેલા મતવિસ્તારોમાં બેઠક ગુમાવી દીધી છે?
હવે કોઈ પણ બેઠક સલામત નથી
૨૦૧૪ માં કેન્દ્રમાં મોદી સરકાર જંગી બહુમતી સાથે સત્તામાં આવી તે પહેલાં ભાજપને ઘણીવાર 'સવર્ણોનો' પક્ષ કહેવામાં આવતો હતો, જેનો જનાધાર શહેરી ઉચ્ચ જાતિના મતદારો સુધી મર્યાદિત હતો. નરેન્દ્ર મોદીના વડા પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા પછી, અમિત શાહથી લઈને પક્ષના અન્ય નેતાઓએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભાજપને દરેક જાતિ વર્ગનો ટેકો મળ્યો છે.
આ ધારણા 2019 અને 2024 માં કેન્દ્રમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની NDA સરકારોની રચના દરમિયાન સાચી પડી. જોકે, બાંકીપુર અને દતિયા વિધાનસભા પેટાચૂંટણીઓમાં મળેલી હારથી એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન ઉભો થયો છે કે કેડર વોટબેંક પાર્ટીથી અલગ તો નથી પડી રહી ને, જેના દમ પર ભાજપ જીતે છે એ મતદારો નારાજ તો નથી ને?
કેમ એકાએક બદલાયા ગણિત
બાંકીપુર મતવિસ્તારમાં જન સૂરાજના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ પ્રશાંત કિશોરે ભાજપના ઉમેદવાર નીરજ કુમારને 19,324 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા. પીકેએ 64,151 મતો મેળવ્યા - લગભગ 50 ટકા મત હિસ્સો મેળવ્યો - જ્યારે નીરજ કુમારને 44,827 મતોથી સંતોષ માનવો પડ્યો.
9 મહિના પહેલાં, બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન, NDA (જેમાં BJP, JD(U), LJP, RLPA અને HAMનો સમાવેશ થાય છે) એ 243 માંથી 202 બેઠકો જીતીને વિપક્ષનો સફાયો કરી દીધો હતો; ખાસ કરીને, જન સૂરાજ પાર્ટીનો એક પણ ઉમેદવાર ચૂંટણીઓમાં જીતી શક્યો ન હતો.
વિશ્લેષકો હવે તપાસનો વિષય એ છે કે ભાજપે બિહારમાં તેની સૌથી મજબૂત ગણાતી બેઠક માત્ર નવ મહિનામાં આટલા મોટા માર્જિનથી કેવી રીતે ગુમાવી. જો હારના જડબામાંથી વિજય છીનવી લેનારને 'સિકંદર' અથવા 'બાઝીગર' કહેવામાં આવે છે, તો જન સૂરાજના પીકે ચોક્કસપણે આ પેટાચૂંટણી જીતીને બાંકીપુરના 'જનનાયક' બની ગયા છે.
પીકેનો વિજય કોનો વિજય છે?
બિહારના રાજકીય પંડિતોએ ભાજપની હારનું એક કારણ ઓછા મતદાનને ગણાવ્યું છે. ભાજપે આ હારનું કારણ એ ગણાવ્યું છે કે સમગ્ર રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (RJD)નો મત આધાર PK તરફ ફંટાઈ ગયો; આ દરમિયાન લાલુ યાદવની પુત્રી - આરજેડી સાંસદ મીસા ભારતીએ પીકેની જીતને "ભાજપનો વિજય" ગણાવીને જનતાને કન્ફ્યૂઝ કરી દીધી છે.
દતિયાનું જાતિ અંકગણિત
ભાજપ દતિયા બેઠક 6,016 મતોના માર્જિનથી હારી ગયું. દતિયા વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં જાતિ આધારિત મત બેંકોને નિર્ણાયક પરિબળ માનવામાં આવે છે. 33,000 થી 35,000 ની વચ્ચેના બ્રાહ્મણ મતદારોને ભાજપની પરંપરાગત મત બેંક માનવામાં આવે છે.
'સવર્ણ' (ઉચ્ચ-જાતિ) સમુદાયોમાં, ક્ષત્રિય સમુદાય (15,000-18,000 મતદારો) અને વૈશ્ય સમુદાય (12,000-15,000 મતદારો) નોંધપાત્ર પ્રભાવ ધરાવે છે. વધુમાં, કુશવાહા સમુદાય (આશરે 30,000 મતદારો), યાદવો (આશરે 18,000 મતદારો) અને અન્ય ઓબીસી જાતિઓ (15,000-20,000 મતદારો) ચૂંટણીમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
ભાજપે છેલ્લા 15 વર્ષથી OBC વોટ બેંક પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે; આ જોતાં, આ બેઠક પર પાર્ટીની હાર અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. આ બેઠક પર ઘનશ્યામસિંહ વિજેતા થયા છે. એમપીમાં હાલમાં ભાજપની સરકાર હોવા છતાં એન્ટિઈન્કમ્બસીનો માહોલ પાર્ટીને નડી રહ્યો છે. આગામી સમયમાં પંજાબથી લઈને ગુજરાતમાં ચૂંટમી છે. ભાજપને સૌથી વધારે ટેન્શન એ ઉત્તર પ્રદેશનું છે. ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી પહેલાં આ રિઝલ્ટ ભાજપ માટે માથાનો દુખાવો બની રહ્યું છે કારણ કે બંને જગ્યાએ ભાજપની સરકાર છતાં ભાજપે હારનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.