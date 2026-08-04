/મોદી ફેક્ટરને ચેલેન્જ ! શું ભાજપની કેડર વોટ બેંક ખસી રહી છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ ન બચાવી શક્યા સીટ, એમપીમાં સરકાર છતાં...

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'મોદી ફેક્ટર'ને ચેલેન્જ ! શું ભાજપની કેડર વોટ બેંક ખસી રહી છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ ન બચાવી શક્યા સીટ, એમપીમાં સરકાર છતાં...

દેશના રાજકારણમાં ગઈકાલે મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો, 3માંથી 2 સીટો ભાજપ હારી ગઈ, પીકેએ બાંકીપુર બેઠક 19,324 મતોના માર્જિનથી જીતી. સૌથી મોટી વાત એ છે કે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ  નીતિન નવીનના મતવિસ્તારમાં પીકેએ જીત મેળવી છે.  ભાજપ દાતિયા બેઠક પણ 6,016 મતોથી હારી ગઈ - એક એવો મતવિસ્તાર જ્યાં જાતિગત ગણિત પણ પક્ષની તરફેણમાં દેખાતું હતું. આ વિશ્લેષણ એ પ્રશ્ન ઉઠાવે છે: શું ભાજપની કેડર વોટ બેંક ખસી રહી છે?

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 04, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:27 PM IST
'મોદી ફેક્ટર'ને ચેલેન્જ ! શું ભાજપની કેડર વોટ બેંક ખસી રહી છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પણ ન બચાવી શક્યા સીટ, એમપીમાં સરકાર છતાં...

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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