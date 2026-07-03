Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /રાજીનામું આપ્યા બાદ પણ આજીવન ટ્રસ્ટી રહેશે ચંપત રાય! હોશ ઉડાવી દેશે રામ મંદિર ટ્રસ્ટનો આ નિયમ

રાજીનામું આપ્યા બાદ પણ આજીવન ટ્રસ્ટી રહેશે ચંપત રાય! હોશ ઉડાવી દેશે રામ મંદિર ટ્રસ્ટનો આ નિયમ

Ram Mandir Trust Rules: અયોધ્યાના શ્રીરામ મંદિરમાં દાન ચોરીના સમાચાર આવ્યા બાદથી સતત કાર્યવાહી થઈ રહી છે. આ દરમિયાન ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાયે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. ચાલો જાણીએ કે, તેઓ આ પછી પણ ટ્રસ્ટમાં કેવી રીતે સામેલ રહેશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:26 PM IST
રાજીનામું આપ્યા બાદ પણ આજીવન ટ્રસ્ટી રહેશે ચંપત રાય! હોશ ઉડાવી દેશે રામ મંદિર ટ્રસ્ટનો આ નિયમ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી: આવતા અઠવાડિયાથી આરાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય,ચારેય તરફથી થશે ધનલાભ
baba vanga44 min ago
2
Kusumgar IPO1 hr ago
3
India vs England 2nd T201 hr ago
4
reserve bank of india1 hr ago
5
Siya Goyal2 hrs ago