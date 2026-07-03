/રાજીનામું આપ્યા બાદ પણ આજીવન ટ્રસ્ટી રહેશે ચંપત રાય! હોશ ઉડાવી દેશે રામ મંદિર ટ્રસ્ટનો આ નિયમ

Ram Mandir Trust Rules: અયોધ્યાનું શ્રીરામ મંદિર છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી સતત કોઈને કોઈ કારણસર ચર્ચામાં રહે છે. ક્યારેક બાબરી મસ્જિદ વિધ્વંસને લઈને, ક્યારેક રામલલાના ટેન્ટમાં રહેવાને લઈને, ક્યારેક રામ મંદિરના નિર્માણને લઈને તો હવે મંદિરના દાનમાં થયેલી ચોરીને લઈને ચર્ચામાં રહેલું છે. અયોધ્યાના શ્રીરામ મંદિર દાન ચોરીના સમાચારો આવ્યા બાદ ટ્રસ્ટના મોટા ચહેરા અને મહાસચિવ ચંપત રાયની સાથે-સાથે ટ્રસ્ટી ડો. અનિલ મિશ્રાએ પણ પોતપોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. પરંતુ સૌથી રસપ્રદ વાત એ છે કે, ચંપત રાય આ રાજીનામા પછી પણ આજીવન ટ્રસ્ટનો હિસ્સો બનેલા રહેશે.
મહાસચિવનું પદ છૂટ્યું પરંતુ ટ્રસ્ટનું સભ્યપદ યથાવત
ચંપત રાયના આ નિર્ણયને લઈને સામાન્ય લોકોના મનમાં ન જાણે કેટલાય પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે, પરંતુ તેની પાછળની કાનૂની હકીકત એકદમ સ્પષ્ટ છે. વાસ્તવમાં ચંપત રાયે મહાસચિવના કાર્યકારી પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે, નહીં કે ટ્રસ્ટના મૂળ સભ્યપદ પરથી. શ્રીરામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટની નિયમો અનુસાર, કોઈ પદની જવાબદારી છોડવી અને સંસ્થાથી સંપૂર્ણપણે અલગ થવું, આ બન્ને બે અલગ-અલગ બાબતો છે. તેમણે પોતાના રોજિંદા વહીવટી કામકાજવાળા પદને છોડ્યું છે, જેનાથી તેઓ મહાસચિવની જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ ટ્રસ્ટની અંદર તેમનું અસ્તિત્વ પહેલાની જેમ જ કાયમ રહેશે.
આજીવન ટ્રસ્ટી રહેવાનો નિયમ
આ સમગ્ર મામલાનું અસલી મૂળ ટ્રસ્ટના બંધારણ અને તેના પેટા-નિયમોમાં છુપાયેલું છે, જે સામાન્ય માણસના હોશ ઉડાવી દેવા માટે પૂરતું છે. શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના નિયમોમાં એ સ્પષ્ટપણે લખેલું છે કે, જે પણ ટ્રસ્ટી છે, તેઓ આજીવન તેના સભ્ય હોય છે. આનો સીધો અર્થ એ થાય છે કે, એકવાર ટ્રસ્ટી બન્યા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ આજીવન તે સંસ્થાનો ભાગ બનેલા રહેશે. નિયમ અનુસાર, જ્યાં સુધી કોઈ ગંભીર કાનૂની અથવા સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સંકટ ન આવે, ત્યાં સુધી ટ્રસ્ટીનું સભ્યપદ સમાપ્ત થતું નથી. આ જ કારણ છે કે, પદ છોડ્યા પછી પણ ચંપત રાય ટ્રસ્ટમાં બનેલા રહેશે.
મેનેજમેન્ટ કમિટી અને નવા નિર્ણયોના અધિકાર
રામ મંદિર ટ્રસ્ટનું આખું માળખું ખૂબ જ સમજી-વિચારીને બનાવેલી મેનેજમેન્ટ કમિટી દ્વારા કામ કરે છે. આ કમિટી પાસે જ ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવાનો, તેમના કામ નક્કી કરવાનો અને જરૂર પડવા પર બદલાવ કરવાનો તમામ કાનૂની અધિકાર સુરક્ષિત હોય છે. જ્યારે કોઈ ટ્રસ્ટી પ્રમુખ, મહાસચિવ કે ખજાનચી જેવા કોઈ વિશેષ પદ પરથી રાજીનામું આપે છે, ત્યારે તેઓ માત્ર તે પદના કામકાજથી જ અલગ થાય છે. આ પછી મેનેજમેન્ટ કમિટી પરસ્પર સહમતિથી તે પદ પર કોઈ નવા ચહેરાને જવાબદારી સોંપે છે, પરંતુ જૂના સભ્ય એક સામાન્ય અને વરિષ્ઠ ટ્રસ્ટી તરીકે પોતાનો અભિપ્રાય અને મત આપવાનો અધિકાર હંમેશા પોતાની પાસે રાખે છે.