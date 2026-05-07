/છાતીમાં ત્રણ ગોળીઓ, ગંભીર રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત હૃદય, અને અનેક અંગો ફેલ, અધિકારીના PA ચંદ્રનાથના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલાસો

42 વર્ષીય ચંદ્રનાથ રથની બુધવારે રાત્રે મધ્યમગ્રામમાં ગોળી મારી હત્યા કરવામાં આવી હતી. બાઇક સવાર હુમલાખોરોએ નજીકથી ફાયરિંગ કર્યું હતું. તેમના ડ્રાઇવર બુદ્ધદેવની હાલત હજુ નાજૂક છે. તપાસ માટે સીઆઈડી અને ફોરેન્સિકની ટીમ કામ કરી રહી છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ નતા સુભેંદુ અધિકારીના PA ચંદ્રનાથ રથના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. શરૂઆતી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અનુસાર ચંદ્રનાથ રથના શરીરમાં ત્રણ ગોળીઓ 7.6 બોરની સેમી ઓટોમેટિક પિસ્તોલથી મારવામાં આવી હતી. ઘણી ગોળીઓ વાગવાથી તેનું હ્રદય ડેમેજ થઈ ગયું. સૂત્રો પ્રમાણે વધુ લોહી વહી જવાને કારણે અનેક અંગોએ કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું, જેનાથી તેનું મોત થયું હતું. તે પણ સામે આવ્યું કે ગોળી લાગવા અને તેને બચાવવામાં ઘણા સમય પસાર થઈ ગયો, જેનાથી વધુ લોહી વહી ગયું હતું.
પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહને બારાસાત હોસ્પિટલમાંથી ચંદ્રનાથના ચાંદીપુર સ્થિત નિવાસ્થાને લઈ જવામાં આવશે. હોસ્પિટલની બહાર મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા. સ્થિતિને કંટ્રોલ કરવા માટે પોલીસ અને સેન્ટ્રલ ફોર્સની તૈનાતી કરવામાં આવી હતી.
બુધવારે રાત્રે થયો હતો હુમલો
બુધવારે રાત્રે ઉત્તર 24 પરગાના મધ્યમગ્રામના દોહડિયામાં બાઇક સવાર એક શખ્સે ચંદ્રનાથની કાર પર ફાયરિંગ કર્યું. ચંદ્રનાથની સાથે કારમાં તેનો ડ્રાઇવર બુદ્ધદેવ પણ હતો. જ્યારે બંનેને બચાવી સ્થાનિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા તો ડોક્ટરોએ ચંદ્રનાથને મૃત જાહેર કર્યો હતો. બુદ્ધદેવને ગંભીર સ્થિતિમાં કોલકત્તાની ઈએમ હાઈપાસની પાસે એક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
આ વચ્ચે બુધવારે રાત્રે પોલીસ, ફોરેન્સિક એક્સપર્ટની એક ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફોરેન્સિક અધિકારીઓએ તે કારમાંથી સેમ્પલ એકત્ર કર્યાં, જેમાં ચંદ્રનાથ સફર કરી રહ્યો હતો. ડ્રાઇવરની સીટ અને કારની આગળની સાિડ સીટ બંને પર લોહીના ડાઘા હતા. તેમણે બે સીટો સહિત કારની અંદર અલગ-અલગ હિસ્સાની તપાસ કરી. સવારે કારને બીજા સ્થળે લઈ જવામાં આવી હતી.
હત્યા બાદ CIDએ શરૂ કરી તપાસ
તો સુભેંદુ અધિકારીના પીએ ચંદ્રનાથ રથ હત્યા કેસની તપાસ માટે SIT ની રચના કરવામાં આવી છે. આ તપાસ ટીમમાં રાજ્ય પોલીસના અધિકારીઓની સાથે-સાથે CID અધિકારીઓ પણ સામેલ છે. પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે SIT કેટલા સભ્યોની સાથે બનાવવામાં આવી છે અને આ તપાસ ટીમમાં ક્યા-ક્યા અધિકારી છે.
બોર્ડર સિક્યોરિટી ફોર્સ (BSF) ના DG પ્રવીણ કુમાર પણ ગુરૂવારે સવારે મધ્યમગ્રામમાં ક્રાઈમ સીન પર પહોંચ્યા. એક્ટિંગ સ્ટેટ પોલીસ DG સિદ્ધનાથ ગુપ્તા બુધવારે રાત્રે મધ્યમગ્રામ હોસ્પિટલ ગયા હતા. આ સાથે પોલીસે ગુનામાં ઉપયોગ કરેલી એક કાર જપ્ત કરી છે.