તમે ઊંઘતા રહ્યા અને ચૂપચાપ લાગૂ થયા આ 5 મોટા ફેરફાર, સીધી તમારા ખિસ્સા પર પડશે અસર
Rules Change From 1st May: આજથી નવો મહિનો શરૂ થયો છે અને કેટલાક નિયમોમાં ફેરફાર થાય છે. 1 મે 2026ના રોજ એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડ, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો સહિત અનેક ફેરફાર લાગૂ થયા છે જેની અસર તમારા ખિસ્સા પર પડી શકે છે તો ખાસ જાણો.
- કોમર્શિયલ એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં તોતિંગ વધારો થયો છે
- એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડના બાકી લેણા સંલગ્ન નિયમમાં ફેરફાર થયો છે
- આ ઉપરાંત ATF ફ્યૂલ, ઓનલાઈન ગેમિંગ વગેરેમાં શું ફેરફાર થયો તે પણ જાણો
એપ્રિલ મહિનો પૂરો થયો અને મે મહિનાની આજથી શરૂઆત થઈ. 1 મેથી કેટલાક નાણાકીય ફેરફારો થયા છે જે તમારે જાણવા ખુબ જરૂરી છે. ક્રેડિટ કાર્ડથી લઈને ઓનલાઈન ગેમિંગ અને બેકિંગ સુધી આ ફેરફારની અસર જોવા મળી શકે છે. કેટલાક ફેરફારથી સામાન્ય માણસોના ખિસ્સા પર અસર પડી શકે છે. એસબીઆઈના ક્રેડિટ કાર્ડ યૂઝર્સ માટે પણ આજથી ફેરફાર લાગૂ થયા છે. 1 મેથી કયા કયા નિયમો બદલાયા તે જાણો.
ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધ્યા
ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દર મહિનાની પહેલી તારીખે ઘરેલુ અને કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડર (19 કિલો) ના ભાવમાં ફેરફાર કરે છે. આજે 1 મેના રોજ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો વધારો ઝીંકાયો છે. જો કે રાહતની વાત એ છે કે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર (14.2 કિલો)ના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી.
ATF ફ્યૂલ
સરકારે ઓઈલ કંપનીઓને રાહત આપતા એવિએશન ટર્બાઈન ફ્યૂલ (ATF) અને ડીઝલ એક્સપોર્ટ ડ્યૂટી ઘટાડી છે. જો કે ઘરેલુ બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. સરકારી નોટિફિકેશન મુજબ ડીઝલ પર એક્સપોર્ટ ડ્યૂટી 55.5 રૂપિયાથી ઘટાડીને 23 રૂપિયા પ્રતિ લીટર થઈ છે. એટીએફની નિકાસ પર હવે તે ઘટીને 33 રૂપિયા રહી ગઈ છે. પેટ્રોલ પર પહેલાની જેમ કોઈ પણ પ્રકારની એક્સપોર્ટ ડ્યૂટી લાગશે નહીં.
એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડ
એસબીઆઈ કાર્ડ હોલ્ડર્સ માટે 1 મેથી નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે. 100 રૂપિયાથી લઈને 500 રૂપિયા સુધીના બાકી લેણા પર Late Payment Charge ubs 100 રૂપિયા ફિક્સ કરાયો છે. આ ઉપરાંત 500થી લઈને 1000 રૂપિયા સુધીની બાકી રકમ પર આ ચાર્જ 500 રૂપિયા હશે. બીપીસીએલ એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડની એન્યુઅલ ફી 499 રૂપિયા હવે એક લાખના વાર્ષિક ખર્ચ પર પાછી મળશે. પહેલા તે 50,000 રૂપિયા વપરાશ પર પાછી મળતી હતી.
ઓનલાઈન ગેમિંગ
1 મે 2026થી દેશમાં ઓનલાઈન ગેમિંગને રેગ્યુલેટ કરવા માટે ઓનલાઈન ગેમિંગ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (OGAI)ની રચના કરાશે. નવા નિયમો મુજબ ઓનલાઈન ગેમ્સને ત્રણ કેટેગરીમાં વહેંચવામાં આવશે. Online Money Games, Online Social Games અને E-Sports. પેસા સંલગ્ન ગેમ્સવાળા પ્લેટફોર્મને ફરજિયાત રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે અને યૂઝર્સના ફાઈનાન્શિયલ લેવડદેવડ પર નજર રાખવી પડશે.
બેંક હોલિડે
મે મહિનો બેંકિંગ કામકાજની રીતે મુશ્કેલ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે આ મહિનામાં બધુ મળીને 12 દિવસ બેંક હોલિડે છે. મહારાષ્ટ્ર દિવસ, લેબર ડે, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જયંતી, ઈદ ઉલ અજહા, વગેરે ઉપરાંત બીજા અને ચોથા શનિવાર તથા રવિવારની રજાઓ મળીને કુલ 12 દિવસ બેંક બંધ રહેશે. આથી જરૂરી બેંકિંગ કામકાજ વહેલા પૂરા કરી લેવા અથવા તો ઓનલાઈન બેંકિંગનો સહારો લેવો.
