/ચેટથી ખુલ્યો ₹2 કરોડના રામ મંદિર દાન ચોરીનો ભેદ! ચંપત રાયનો નજીકનો જ નીકળ્યો માસ્ટરમાઇન્ડ

Ram Mandir Donation Theft: રવિવારે અયોધ્યા રામ મંદિરમાં પ્રસાદ ચોરીની તપાસ કરી રહેલી પોલીસે જેલમાં ત્રણ આરોપીઓની લગભગ પાંચ કલાક પૂછપરછ કરી હતી. આ દરમિયાન, આરોપીઓની ચેટમાં ખુલાસો થયો કે સમગ્ર યોજના પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર ચંપત રાયનો નજીકનો સાથી ટીનુ યાદવ હતો અને આશરે બે કરોડ રૂપિયાનું દાન ચોરી ગયા હતા. કોર્ટની પરવાનગીથી, પોલીસ આરોપીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. નવી માહિતીના આધારે, પોલીસ આગામી દિવસોમાં ટિનુ યાદવના કસ્ટડી રિમાન્ડની વિનંતી કરી શકે છે. પોલીસને આશા છે કે પૂછપરછ દરમિયાન ટિનુ ઘણા મહત્વપૂર્ણ રહસ્યો ખોલશે.
અનુકુલ, લવકુશ અને કરુણેશની પૂછપરછ
પોલીસ સાયબર સેલે રામ મંદિરમાં દાન ચોરીના આરોપીઓનો ગયા વર્ષના મોબાઇલ ચેટ ડેટા મેળવ્યો છે. તેના આધારે, તપાસ અધિકારીએ રવિવારે જેલમાં આરોપીઓની અનેક મુદ્દાઓ પર પૂછપરછ કરી. તપાસ અધિકારી આશુતોષ તિવારી સવારે 11:30 વાગ્યાની આસપાસ જેલમાં પહોંચ્યા અને લગભગ 4:15 વાગ્યા સુધી રોકાયા.
અવિનાશની પૂછપરછ દરમિયાન, પોલીસે અનેક નવા તથ્યો શોધી કાઢ્યા, જેની તેમણે જેલમાં ચેકિંગ કરી. પૂછપરછ દરમિયાન, પોલીસે દરેકના લેખિત નિવેદનો નોંધ્યા હતા. આ નિવેદનો હવે કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તેના આધારે, પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ માંગી શકે છે.
પહેલા, વ્યક્તિગત, પછી રૂબરૂ
રવિવારે, પોલીસે અનુકુલ મિશ્રા, લવકુશ મિશ્રા અને કરુણેશ પાંડેની પૂછપરછ કરી. તપાસ અધિકારીએ પહેલા ત્રણેયની અલગથી પૂછપરછ કરી, પછી એકસાથે પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસે અવિનાશને બાદ કરતાં અન્ય સાત આરોપીઓની પૂછપરછ કરવાની પરવાનગી મેળવી છે. પોલીસ ભવિષ્યમાં બાકીના ચાર આરોપીઓ, રામાશંકર મિશ્રા, તિનુ યાદવ, મનીષ યાદવ અને સુભાષ શ્રીવાસ્તવની પૂછપરછ કરી શકે છે. કોની પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને ક્યારે કરવામાં આવશે તેની વિગતો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.
અનુકુલ અને લવકુશની ચેટમાંથી ઘણા સંકેતો બહાર આવ્યા
રામ મંદિર ચોરી કેસમાં આરોપીઓના મોબાઇલ ચેટમાં 2 કરોડ રૂપિયાની ચોરીનો ખુલાસો થવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓ એકબીજા સાથે ચેટ વાતચીત દ્વારા જોડાયેલા છે. અનુકુલ અને લવકુશના મોબાઇલ ચેટમાં પોલીસને ઘણા સંકેતો મળ્યા છે. ફેબ્રુઆરીમાં પૈસાની વહેંચણીને લઈને બંને વચ્ચે વિવાદ થયો હોવાના અહેવાલ પણ મળી રહ્યા છે. પોલીસે આરોપીના મોબાઇલ ચેટમાંથી પણ આ માહિતી મેળવી હતી.
રોકડ કેવી રીતે કાઢવામાં આવી રહી હતી?
તપાસમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન એ છે કે રામ મંદિર સંકુલમાંથી રોકડ કેવી રીતે કાઢવામાં આવી. સંગઠિત ગેંગ વિના આ અશક્ય છે. પોલીસ અન્ય વ્યક્તિઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે, જેઓ સંડોવાયેલા હોઈ શકે છે, જેમાં ભૂલો અથવા સંડોવણીનો સમાવેશ થાય છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગણતરી દરમિયાન વાઉચર તૈયાર કરવા માટે અનુકુલ જવાબદાર હતો. તેણે નોંધપાત્ર હેરાફેરી કરવામાં મદદ કરી હતી. પોલીસ આરોપીની સમગ્ર યોજના અંગે પુરાવા એકત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જેને કોર્ટમાં વધુ અસરકારક રીતે રજૂ કરી શકાય.