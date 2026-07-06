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ચેટથી ખુલ્યો ₹2 કરોડના રામ મંદિર દાન ચોરીનો ભેદ! ચંપત રાયનો નજીકનો જ નીકળ્યો માસ્ટરમાઇન્ડ

Ram Mandir Donation Theft: અયોધ્યા રામ મંદિરના દાન ચોરીની તપાસ કરી રહેલી પોલીસે એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે. એક ચેટમાં બે કરોડ રૂપિયાના દાનની ચોરીનો ખુલાસો થયો છે. ચંપત રાયનો નજીકનો સાથી ટીનુ યાદવ આ સમગ્ર કેસ પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 06, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:53 AM IST
ચેટથી ખુલ્યો ₹2 કરોડના રામ મંદિર દાન ચોરીનો ભેદ! ચંપત રાયનો નજીકનો જ નીકળ્યો માસ્ટરમાઇન્ડ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ચેટથી ખુલ્યો ₹2 કરોડના રામ મંદિર દાન ચોરીનો ભેદ! ચંપત રાયનો નજીકનો જ નિકળ્યો મેઈન
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