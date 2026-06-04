/આવી રહ્યું છે સસ્તુ પેટ્રોલ, રેગ્યુલર પેટ્રોલ કરતા સસ્તુ હશે, પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ કહી મોટી વાત

What is E85 flex fuel : પેટ્રોલના વધતા ખર્ચથી લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે. આવનારા સમયમાં હજી પેટ્રોલના ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. સરકાર હવે એવુ ફ્યુઅલ માર્કેટમાં લાવી રહી છે કે, જે પેટ્રોલ કરતા સસ્તુ હશે અને દેશમાં ઈથેનોલ ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપશે. E85 ફ્યુઅલ, જેમાં 85 ટકા ઈથેનોલ મિક્સ કરવામાં આવે છે. સરકાર તેની કિંમત ઘટાડવા, દેશભરમાં ફ્યુઅલ સ્ટેશન વધારવા અને ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવાની તૈયારીમાં લાગી છે. હીરોની નવી ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ બાઈક અને મારુતિની ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ વેગનઆર આ બદલાવની દિશામાં મોટું પગલું છે.
E85 ફ્યુઅલ સામાન્ય પેટ્રોલની સરખામણીમાં બહુ જ સસ્તુ હશે
હકીકતમા, કેન્દ્ર સરકાર E85 ફ્યુઅલે લઈને મોટા સ્તર પર લાગુ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. આજે મારુતિ સુઝુકીએ પોતાની ફેમસ ફેમિલી કાર Maruti Wagon R ના નવા ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ (Flex Fuel) વર્ઝન રજૂ કર્યું છે. આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ કહ્યું કે, E85 ફ્યુઅલ સામાન્ય પેટ્રોલની સરખામણીમાં બહુ જ સસ્તુ હશે. આ ફ્યુઅલ માત્ર એ વાહનોમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે જે E85 ને અનુકૂળ હશે. સરકાર જલ્દી જ એવા નિયમો લાવવા પર કામ કરી રહી છે, જેનાથી લોકોને આ નવા ફ્યુઅલ અપનાવવું સરળ અને સસ્તુ બની રહેશે.
ઓઈલના ઈમ્પોર્ટમાં ઘટાડો કરી શકાય છે
પુરીએ આગળ કહ્યું કે, આજે દેશમાં અંદાજે 30 કરોડ ટુવ્હીલર અને અંદાજે 37 લાખ પેસેન્જર વાહનો ફરે છે. જ્યારે ફ્લેક્સ ફ્યુઅલનો ઉપયોગ બંને વાહનોમાં મોટાપાયે થશે તો તેની સીધી અસર મોટાપાયે દેખાશે. ફ્લેક્સ ફયુઅલ વાહનોના વધતા ઉપયોગથી દેશમાં ઈથેનોલના વપરાશમાં વધારો થઈ શકે છે. કેન્દ્રીય મંત્રીના અનુસાર, નવા વેચાનારા વાહનોમાંથી 50 ટકા વાહન ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ ટેકનિકતી લેસ થઈ જાય છે. તો ઈથેનોલની માંગમાં અંદાજે 400 કરોડ લીટર સુધી વધારો થઈ શકે છે. તેનાથી ન માત્ર વૈકલ્પિક બળતણને પ્રોત્સાહન મળશે, પરંતું દેશની ફ્યુઅલ ઈમ્પોર્ટ પર નિર્ભરતા ઓછી કરવામાં મદદ મળશે.
E85 ફ્યુઅલ શું છે અને તે કેમ ખાસ છે
E85 એક ખાસ પ્રકારનું ફ્યુઅલ છે, જેમાં 85 ટકા ઈથેનોલ અને 15 ટકા પેટ્રોલનું મિશ્રણ હોય છે. આ ફ્યુઅલ માત્ર ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ વાહનોમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. જેને વધુ ઈથેનોલ બ્લેન્ડીંગ પર ચાલવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવ્યા છે. સરકાર જલ્દી જ E85 થી જોડાયેલ ડ્રાફ્ટ નિયમ જાહેર કરી શકે છે. તો રસ્તા પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રાલય પહેલા જ E85, E100, બાયોડીઝલ અને હાઈડ્રોજન-સીએનજી જેવા વૈકલ્પિક ઈંધનના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નિયમોમાં બદલાવ કરવાો પ્રસ્તાવ આપ્યો છે.
સરકાર E85 ફ્યુઅલની ઉપલબ્ધતા વધારવાની યોજના બનાવી રહી છે. શરૂઆતમાં દિલ્હી-એનસીઆર અને મુંબઈ-પૂણે-નાગપુર કોરિડોરમાં 50 થી 100 E85 ફ્યુઅલ સ્ટેશન શરૂ કરવામાં આવશે. તેના બાદ આ વર્ષે ડિસેમ્બર સુધી તેની સંખ્યા વધારીને લગભગ 500 સ્ટેશન સુધી કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. સરકારની યોજના છે કે, વર્ષ 2027 ના અંત સુધી દેશના પ્રમુખ શહેરોમાં અંદાજે 5000 E85 ફ્યુઅલ સ્ટેશન શરૂ કરવામાં આવશે.
ફ્લેક્સ ફ્યૂઅલ વાહનોની એન્ટ્રી
સરકારની આ પહેલની સાથે વાહન નિર્માતા કંપનીઓ પણ ફ્લેક્સ ફ્યૂઅલ મોડલ લોન્ચ કરવામાં લાગી છે. હીરો મોટોકોર્પે હાલમાં જ સ્પ્લેન્ડર પ્લસ અને એચએફ ડીલક્સના ફ્લેક્સ ફ્યુઅલ વર્ઝન રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ મોટરસાઈકલ E20 થી લઈને E85 સુધીના ઈથેનોલ બ્લેન્ડીંગ પર ચાલી શકે છે. HF Deluxe Flex Fuel ની કિંમત 72,792 રૂપિયા રાખવામા આવી છે. જ્યારે કે, Splendor+ Flex Fuel ની કિંમત 82,710 રૂપિયા (એક્સ શો રૂમ) નક્કી કરવામાં આવી છે.