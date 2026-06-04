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આવી રહ્યું છે સસ્તુ પેટ્રોલ, રેગ્યુલર પેટ્રોલ કરતા સસ્તુ હશે, પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ કહી મોટી વાત

E85 fuel price India : કેન્દ્ર સરકાર E85 ફ્યુઅલને મોટા સ્તર પર લાગુ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આજે મારુતિ સુઝુકીને પહેલી ફ્લેક્સ કારના લોન્ચિંગ પ્રસંગે કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ કહ્યું કે, E85 ફ્યુઅલ સામાન્ય પેટ્રોલની સરખામણીમાં સસ્તુ હશે 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:44 PM IST
આવી રહ્યું છે સસ્તુ પેટ્રોલ, રેગ્યુલર પેટ્રોલ કરતા સસ્તુ હશે, પેટ્રોલિયમ મંત્રીએ કહી મોટી વાત

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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