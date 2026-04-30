દિલ્હીના આ માર્કેટમાં મળે છે સૌથી સસ્તું કાપડ, ડિઝાઈનર આઉટફિટ પણ બજેટમાં થઈ જશે તૈયાર
Delhi Katran Market: જો તમારે પણ બજેટમાં પોતાના માટે ડિઝાઈનર કપડાં જોઈએ છે, તો દિલ્હીનું આ માર્કેટ તમારા માટે બેસ્ટ છે. અહીં તમને દરેક પ્રકારનું ફેબ્રિક ખૂબ જ ઓછી કિંમતે મળી જશે. અહીંથી કાપડ ખરીદીને તમે તમારો આઉટફિટ જાતે તૈયાર કરી શકો છો, તે પણ તમારા બજેટમાં.
Trending Photos
Delhi Katran Market: લોકો માટે દિલ્હી શોપિંગ માટેનું મનપસંદ સ્થળ રહ્યું છે. ઘણા બધા વિકલ્પો અને તે પણ સારી કિંમતે અહીં સરળતાથી મળી રહે છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે લગ્નની સિઝન આવી ગઈ છે અને એવામાં જો તમે પણ ભીડથી અલગ દેખાવા માટે તમારા કપડાં જાતે ડિઝાઇન કરીને પહેરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આજે અમે તમને એક એવા માર્કેટ વિશે જણાવીશું જ્યાં તમને દરેક ફેબ્રિક ખૂબ જ સસ્તા ભાવે મળી જશે.
જ્યારે પણ સસ્તી શોપિંગની વાત આવે છે ત્યારે પાલિકા અને સરોજિની માર્કેટના નામ સામે આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દિલ્હીમાં એવા કેટલાક માર્કેટ પણ છે, જ્યાં તમે સસ્તા ભાવે સારી ગુણવત્તાનો સામાન ખરીદી શકો છો? જો તમારું બજેટ ઓછું હોય, તો આજે અમે તમને એક એવા માર્કેટ વિશે જણાવીશું જ્યાં તમે બેસ્ટ શોપિંગ કરી શકો છો. અહીં તમને માત્ર તૈયાર કપડાં જ નહીં, પરંતુ દરેક પ્રકારનું ફેબ્રિક અને ડિઝાઈનર મટિરિયલ પણ ખૂબ જ ઓછી કિંમતે મળી રહે છે. ચાલો જાણીએ દિલ્હીના આ સસ્તા અને શાનદાર માર્કેટ વિશે.
કતરન માર્કેટ
જો તમે સસ્તા ભાવે કાપડ ખરીદવા માંગો છો, તો કતરન માર્કેટ તમારા માટે સૌથી બેસ્ટ જગ્યા હોઈ શકે છે. આ માર્કેટમાં તમને દરેક પ્રકારનું ફેબ્રિક મળી જશે. કોટન, સિલ્ક, વેલ્વેટ અને ડિઝાઈનર મટિરિયલ પણ અહીં કિલોના ભાવે મળી જશે. જો તમારું પોતાનું બુટિક છે, તો તમારા માટે આ માર્કેટ કોઈ સ્વર્ગથી ઓછું નથી. આ સિવાય તમારા ઘર માટે પડદા બનાવવા માટેનું કાપડ પણ અહીં સરળતાથી મળી રહેશે.
માર્કેટ ખુલવાનો સમય
આ માર્કેટ સામાન્ય રીતે સવારે 9 વાગ્યે ખુલે છે અને સાંજે લગભગ 9 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે. આ સાથે જ દરેક મહિનાની 28 તારીખે આ માર્કેટ બંધ રહે છે.
કતરન માર્કેટ કેવી રીતે પહોંચવું?
કતરન માર્કેટ જવા માટે તમે પીરાગઢી મેટ્રો સ્ટેશન અથવા ઉદ્યોગ નગર આવી શકો છો. ગેટ નંબર 2થી બહાર નીકળીને તમને સરળતાથી રિક્ષા મળી જશે જે તમને સીધા કતરન માર્કેટના ચોક પર લઈ આવશે. મેટ્રો દ્વારા આવવા માટે પીરાગઢી સ્ટેશન અહીંનું સૌથી નજીકનું સ્ટેશન છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે