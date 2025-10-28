Prev
છત્તરપુરમાં એક યુવકના લગ્ન નહોતા થઈ રહ્યાં. પિતાએ 50 હજાર રૂપિયા સંબંધીને આપી દીકરા માટે દુલ્ગન ખરીદી. પરંતુ સુહાગરાત પર જ્યારે સત્યન સામે આવ્યું તો દુલ્હાના રૂવાંડા ઉભા થઈ ગયા હતા.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:48 AM IST

પુત્ર માટે 50 હજારમાં ખરીદી દુલ્હન, સુહાગરાત પર યુવકને જાણવા મળ્યું ખતરનાક સત્ય, ઉડી ગયા હોશ

નવી દિલ્હીઃ દરેક વ્યક્તિ પોતાની માટે એક સારા પાર્ટનરની શોધમાં હોય છે, જેનું સપનું તે હંમેશા જુએ છે. એટલે કે સપનાનો રાજકુમાર કે સપનાની રાજકુમારી. પરંતુ જ્યારે લગ્ન બાદ ખબર પડે કે જેની સાથે તમે સાત ફેરા લીધા છે, તે એક કિન્નર છે. જરૂર તેનાથી ઝટકો જરૂર લાગશે. મધ્યપ્રદેશના છતરપુરમાં રહેનાર એક દુલ્હા સાથે હકીકતમાં આવું થયું છે. તેણે મોટી આશાઓ સાથે પોતાની દુલ્હન સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેને ખરીદી હતી. પરંતુ જ્યારે દુલ્હનની હકીકત સામે આવી તો દુલ્હા સાથે તેના પરિવારજનોના પગ નીચેથી ધરતી સરકી ગઈ હતી.

છતરપુરના એક ગામમાં શુકરૂ અહિરવાર પોતાના પરિવાર સાથે રહે છે. તેના પુત્રના લગ્ન થઈ રહ્યાં નહોતા. તમામ પ્રયાસો બાદ તેને એક સંબંધીએ જણાવ્યું કે તે તેના માટે છત્તીસગઢથી એક દુલ્હન લાવી શકે છે. પરંતુ તે માટે તેણે 50 હજાર રૂપિયા આપવા પડશે. એટલે કે દુલ્હન ખરીદવી પડશે. શુકરૂ અહિરવારની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી. પરંતુ વાત દીકરાના લગ્નની હતી. તેથી તેણે પોતાની ત્રણ વીઘા જમીન ગિરવે રાખી 50 હજારની વ્યવસ્થા કરી હતી. સાથે લગ્નમાં 80 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ અલગથી કર્યો હતો.

સુહાગરાત પર ખુલી દુલ્હનની પોલ
પરંતુ સુહાગરાત પહેલા યુવતી યુવકથી દૂર રહેવા લાગી. યુવકને જ્યારે ખબર પડી કે તેની પત્ની કિન્નર છે તો તેના હોંશ ઉડી ગયા હતા. પરંતુ પરિવાર મૌન રહ્યો. પછી બીજા દિવસે દુલ્હન ઘરેથી જવાની જિદ કરવા લાગી. ત્યાં સુધી કે તે એક દિવસ કોઈને જણાવ્યા વગર ઘરેથી ભાગી ગઈ હતી. પછી રાતભર ગામની એક ટેકરીમાં છુપાવેલી રહી. બાદમાં તે મળી આવી હતી. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે પરિવાર બદનામીના ડરથી પહેલા આ વાત છુપાવી રહ્યો હતો. પરંતુ ગામના લોકોને તેના પર શંકા ગઈ હતી. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી તો સામે આવ્યું કે તે કિન્નર છે અને સગીર પણ છે. આ સાંભળતા બધાના હોંશ ઉડી ગયા અને પોલીસ બોલાવવામાં આવી હતી.

પોલીસ કરી રહી છે તપાસ
પોલીસ હાલ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. પરંતુ આ લગ્ન સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયા છે. યુવકના પિતાએ જણાવ્યું- અમારા મોટા દીકરાના લગ્ન થઈ  ગયા છે અને તે અલગ રહે છે. નાના દીકરા માટે જમીન ગિરવે રાખી પૈસાની વ્યવસ્થા કરી. પરંતુ દુલ્હન કિન્નર નીકળી છે. હવે અમારી સમાજ અને ગામમાં બદનામી થઈ રહી છે.
 

