/7 પેઢી ભોગવશે, આ મારો શ્રાપ...કુણાલની માતાએ કોના પર લગાવ્યો હતો બરબાદ કર્યાનો આરોપ?

મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં 21 ઓગસ્ટના રોજ જે બન્યું તેણે માત્ર મહારાષ્ટ્ર જ નહીં પરંતુ આખા દેશમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો. 19 વર્ષના એક યુવક કુણાલ ચાંદગુડે અને તેના માતા પિતા બંનેનું પહાડ પરથી ખીણમાં ખાબકતા મોત નિપજ્યું. કુણાલને બચાવવામાં તેના પિતા મુરલીધર ચાંદગુડેનું બેલેન્સ બગડ્યું અને પિતા પુત્ર 300 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં પડ્યા. જ્યારે માતા આ જોઈને એવી આઘાતમાં સરી પડી કે તેણે પણ પુત્ર અને પતિની પાછળ પાછળ ખાઈમાં છલાંગ લગાવી દીધી. એક સાથે પરિવારના ત્રણેય સભ્યોના મોતથી વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે.
આ મામલે પહેલા એવા રિપોર્ટ્સ હતા કે આઈફોનના કારણે બધુ થયું પરંતુ હવે આ કેસમાં એક નવો વળાંક આવ્યો છે. કુણાલની માતાનો એક વીડિયો ખુબ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં માતા સંગીતાએ કૌટુંબિક કંકાસનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. આથી હવે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ રહી છે કે કુણાલે કૌટુંબિક કંકાસના કારણે આ પગલું ભર્યું હોઈ શકે છે. અત્રે જણાવવાનું કે કુણાલના માતા સંગીતા એક યુટ્યુબર હતા અને ચેનલ પર સારા એવા ફોલોઅર્સ પણ છે.
...મારો શ્રાપ છે!
એક વીડિયોમાં સંગીતાએ ઘરના ઝઘડા પર વાત કરી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ વીડિયોમાં કહ્યું કે, "તમે મારા અને મારા પુત્રના સંપત્તિ સંલગ્ન તમામ અધિકાર છીનવી લીધા. તમે ભાઈઓ અને માતા પિતાને પણ એક સાથે રહેવા દીધા નહીં. મારો સુખી પરિવાર બરબાદ કરી નાખ્યો. મારા પરિવારમાં ઝેર ઘોળી દીધુ. મારા પુત્રને તેના માતા પિતાથી અલગ કરી નાખ્યો. તમારી આવનારી સાત પેઢીઓ ભોગવશે. આ મારો શ્રાપ છે."
કોને સંબોધીને બનાવ્યો વીડિયો?
સંગીતાએ આ વીડિયો કોના માટે બનાવ્યો તેનું નામ જાણવા મળ્યું નથી. મળતી માહિતી મુજબ સંગીતા અને મુરલીધરનો કુણાલ સિવાય બીજો પણ એક પુત્ર હતો. પરંતુ થોડા વર્ષો પહેલા એક બીમારીના કારણે તેનું મોત નિપજ્યું હતું. ત્યારથી ચાંદગુડે પરિવારમાં વિવાદ હતો. ઘરમાં કોઈ વિવાદના કારણે મુરલીધર પણ પરિવારથી દૂર રહેતા હતા. તેમણે પોતાને કામમાં એટલા વ્યસ્ત કર્યા હતા કે તે મહિનાઓ સુધી ઘરે આવતા નહતા. આ ઘટનાના ત્રણ દિવસ પહેલા જ તેઓ ત્રણ મહિના પછી ઘરે પાછા ફર્યા હતા.
કઈ મહિલાનો કર્યો હતો ઉલ્લેખ
સંગીતા ચાંદગુડેએ પોતાના વીડિયોમાં દાવો કર્યો હતો કે તેમના અને તેમના પતિ મુરલીધર ચાંગગુડેના લગ્નજીવનમાં એક અજાણી મહિલા સંબંધીના કથિત હસ્તક્ષેપને કારણે વિવાદ પેદા થઈ રહ્યો હતો.
કુણાલને તો બનવું હતું ડોક્ટર
કુણાલ તેના માતા પિતાને સાથે જોવા માંગતો હતો. આથી તે પહાડી પર ગયો હતો. સંગીતાના પિતા બબનરાવે જણાવ્યું કે કુણાલ અભ્યાસમાં ખુબ સારો હતો. તેણે આ વર્ષે 10માં ધોરણમાં 82 ટકા માર્ક્સ મેળવ્યા હતા. પરિવારનું એવું કહેવું છે કે આગળ જઈને તે MBBS કરવા માંગતો હતો. પોલીસ તપાસ ચાલુ છે. પરંતુ ધીરે ધીરે મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જે ખુલાસા થઈ રહ્યા છે તે ખરેખર ચોંકાવનારા છે.