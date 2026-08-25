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7 પેઢી ભોગવશે, આ મારો શ્રાપ...કુણાલની માતાએ કોના પર લગાવ્યો હતો બરબાદ કર્યાનો આરોપ?

મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરના કુણાલ અને તેના માતાપિતાના મોતના કેસમાં જે પરત દર પરત ખુલી રહી છે તે શોકિંગ છે. કુણાલે આઈફોનના કારણે આ પગલું ભર્યું એવું નથી પરંતુ પાછળ કારણ કઈક બીજુ છે. આખરે  કોણ છે એ મહિલા? જેના વિશે કુણાલની માતાએ વીડિયોમાં વાત કરી છે.  

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:12 PM IST
7 પેઢી ભોગવશે, આ મારો શ્રાપ...કુણાલની માતાએ કોના પર લગાવ્યો હતો બરબાદ કર્યાનો આરોપ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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