વર્ષો બાદ મુંબઈ આતંકી હુમલા પર કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા ચિદમ્બરમે કરી મોટી કબૂલાત, કહ્યું-અમેરિકાએ રોક્યા

Mumbai Terror Attack: વર્ષ 2008માં મુંબઈમાં થયેલા ઘાતકી આતંકી હુમલા વખતે કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ચિદમ્બરમ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી હતા. તેમણે હવે આ હુમલા મુદ્દે એક અત્યંત ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Sep 30, 2025, 12:14 PM IST

કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી પી ચિદમ્બરમે ખુલાસો  કર્યો છે કે તત્કાલિન યુપીએ સરકારે 2008ના મુંબઈ આતંકી હુમલા બાદ ભારે આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ અને વિદેશ મંત્રાલયના વલણના કારણે પાકિસ્તાન પર જવાબી કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાએ સ્વીકાર્યું કે "મારા મનમાં બદલો લેવાનો વિચાર આવ્યો હતો". પરંતુ સરકારે સૈન્ય કાર્યવાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. 

અમેરિકી વિદેશમંત્રી આવ્યા હતા દિલ્હી
તેમના નિવેદનોની ભાજપના નેતાઓએ આકરી ટીકા કરી છે અને કહ્યું કે આ કબૂલાતનામું બહુ ઓછું અને મોડેથી આવ્યું છે. એક ન્યૂઝ ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં ચિદમ્બરમે કહ્યું કે સમગ્ર દુનિયા એ કહેવા માટે દિલ્હી આવી હતી કે યુદ્ધ શરૂ ન કરો. તેમણે આતંકી હુમલાના ગણતરીના દિવસો બાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનો પદભાર સંભાળ્યો હતો. આ હુમલામાં 175 લોકોના જીવ ગયા હતા. 

તેમણે સ્વીકાર્યું કે "કોન્ડોલીઝા રાઈસ જે તે સમયે અમેરિકાના વિદેશમંત્રી હતા તેઓ મારો કાર્યભાર સંભાળ્યાના બે-ત્રણ દિવસ બાદ મને અને પ્રધાનમંત્રીને મળવા માટે આવ્યા હતા અને કહ્યું કે, 'કૃપા કરીને પ્રતિક્રિયા ન આપો'. મે કહ્યું કે, આ એક એવો નિર્ણય છે જે સરકાર લેશે. કોઈ પણ અધિકૃત રાઝ જણાવ્યા વગર, મારા મનમાં એ વિચાર આવ્યો કે આપણે કાર્યવાહી કરવી જોઈએ." ચિદમ્બરમે વધુમાં કહ્યું કે તેમણે પ્રધાનમંત્રી અને 'અન્ય મહત્વના લોકો' સાથે સંભવિત જવાબી કાર્યવાહી પર ચર્ચા  કરી. 

પાકિસ્તાની આતંકીઓએ કર્યો હતો હુમલો
તેમણે યાદ કરતા કહ્યું કે "જ્યારે હુમલો થઈ રહ્યો હતો ત્યારે પણ પ્રધાનમંત્રીએ તેના પર ચર્ચા કરી હતી અને તારણ એ હતું કે જે મહદઅંશે વિદેશ મંત્રાલય અને આઈએફએસથી પ્રભાવિત હતું, આપણે સ્થિતિ પર શારીરિક પ્રતિક્રિયા ન કરવી જોઈએ."

26 નવેમ્બર 2008ના રોજ લશ્કર એ તૈયબા સાથે જોડાયેલા 10 પાકિસ્તાની આતંકીઓના એક ગ્રુપે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ રેલવે સ્ટેશન, ઓબેરોય ટ્રાઈડેન્ટ, તાજ મહેલ પેલેસ એન્ડ ટાવર હોટલ, લિયોપોર્ડ કાફે, કામા હોસ્પિટલ, અને નરીમન હાઉસ પર હુમલા કર્યા હતા. મુંબઈ પોલીસ દ્વારા પકડાયેલા એક આતંકી અજમલ કસાબને 2012માં ફાંસી અપાઈ હતી. 

ભાજપનો પલટવાર
વરિષ્ઠ કોંગ્રેસી નેતાની આ ટિપ્પણી પર ભાજપના નેતાઓએ પલટવાર કર્યો. તેમણે આ કબૂલાતનામા પર આકરી ટીકા કરી. કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહ્લાદ જોશીએ કહ્યું કે પૂર્વ ગૃહમંત્રીએ સ્વીકાર્યું છે કે દેશ પહેલેથી જ જાણતો હતો કે "મુંબઈ હુમલાને વિદેશી તાકાતોના દબાણના કારણે ખોટી રીતે સંભાળવામાં આવ્યો હતો."

ટિપ્પણી પર પ્રતિક્રિયા આપતા ભાજપના પ્રવક્તા શહજાદ પૂનાવાલાએ આરોપ લગાવ્યો કે ચિદમ્બરમ મુંબઈ હુમલાને પગલે શરૂઆતમાં ગૃહમંત્રી તરીકે પદભાર સંભાળવા તૈયાર નહતા. તેઓ પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ સૈન્ય કાર્યવાહી ઈચ્છતા હતા, પરંતુ  'અન્યોનો દબદબો રહ્યો.'

તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે શું વરિષ્ઠ કોંગ્રેસી નેતા સોનિયા ગાંધી કે તત્કાલિન પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહે આ પગલાંને રોક્યો હતો, અને દાવો કર્યો કે એવું લાગે છે કે યુપીએ સરકાર કોન્ડોલીઝા રાઈસના પ્રભાવમાં કામ કરી રહી હતી. પૂનાવાલાએ પૂછ્યું કે યુપીએ તેમની પાસેથી આદેશ કેમ લઈ રહ્યા હતા? સોનિયા ગાંધી ગૃહમંત્રી પર કેમ હાવી થયા?

તેમણે કોંગ્રેસ પર મુંબઈ હુમલા અને 2007 સમજોતા એક્સપ્રેસ બોમ્બ ધડાકા પર પાકિસ્તાનને ક્લિન ચીટ આપવા અને આ સાથે જ  હિન્દુ આતંકવાદની કહાનીને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે વારંવાર આતંકી હુમલા છતાં પાકિસ્તાનને મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન (MFN) નો દરજ્જો આપવા બદલ યુપીએ સરકારની ટીકા કરી અને આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસને પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ભારતની સૈન્ય કાર્યવાહી અંગે હજુ પણ શક છે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

