'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' પર ચીફ જસ્ટિસનું લેટેસ્ટ નિવેદન, જાણો હવે CJI સૂર્યકાંતે શું કહ્યું

CJI Surya Kant Latest Statement: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP), જેણે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) સૂર્યકાંતના નિવેદનથી સોશિયલ મીડિયા પર ફોલોઅર્સ શરૂ કર્યા હતા, તેના હવે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 20 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર્સ છે. હવે, CJI સૂર્યકાંતે ફરી એકવાર કોકરોચ જનતા પાર્ટી અંગે એક નવું નિવેદન આપ્યું છે, જેનાથી CJP ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યા છે. CJP વિવાદ અંગેની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન, મુખ્ય ન્યાયાધીશે અરજદારને કહ્યું કે, તેને આટલી ભાવનાત્મક રીતે ન લો.
અરજદારે કોર્ટમાં અપીલ કરી
અરજદારે તાત્કાલિક સુનાવણીની વિનંતી કરી હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ ટ્રેન્ડના કથિત દુરુપયોગની તપાસની માંગ કરી હતી. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે CJIની અગાઉની સ્પષ્ટતા છતાં, એક "દુર્ભાવનાપૂર્ણ" વાર્તા ફેલાવવામાં આવી રહી છે, જે ન્યાયિક સંસ્થાની વિશ્વસનીયતાને નુકસાન પહોંચાડે છે. વકીલે કોર્ટને વિનંતી કરી કે કોર્ટરૂમમાં થતી વાતચીતોના વ્યાપારી ઉપયોગ અથવા પસંદગીયુક્ત પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો આદેશ આપે, જેનાથી ન્યાયિક કાર્યવાહી વિકૃત થાય.
"આવી કોઈ ગંભીર કટોકટી નથી"
આ અરજીમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયાના અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાની સીબીઆઈ તપાસની પણ માંગ કરવામાં આવી છે કે 35થી 40 ટકા કાયદાની ડિગ્રીઓ નકલી છે. સુનાવણી દરમિયાન, સીજેઆઈ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે, આવી કોઈ ગંભીર કટોકટી નથી, અમે તેની તપાસ કરીશું. તેમણે એમ પણ સૂચવ્યું કે તાત્કાલિક કાર્યવાહીની જરૂર છે, પરંતુ હકીકતોની સંપૂર્ણ તપાસ પણ જરૂરી છે. બેન્ચે સંકેત આપ્યો કે અરજીની વધુ તપાસ કરવામાં સમય લાગશે.
વિવાદ પછી સીજેઆઈએ સ્પષ્ટતા જાહેર કરી
નોંધનીય છે કે 16 મેના રોજ સીજેઆઈની ટિપ્પણી પછી કોકરોચ જનતા પાર્ટીનો મુદ્દો ઉભો થયો હતો, જ્યારે તેમણે મીડિયા અહેવાલો પર તીવ્ર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેમના શબ્દોનું કેટલાક વર્ગો દ્વારા ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું છે. સીજેઆઈએ જણાવ્યું હતું કે તેમનું લક્ષ્ય યુવાનો નથી, પરંતુ બનાવટી અને નકલી ડિગ્રીઓ સાથે કાયદાકીય વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરનારા લોકો હતા.