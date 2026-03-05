Nitish Kumar Rajya Sabha Nomination: રાજ્યસભામાં જવાની અટકળો વચ્ચે નીતિશ કુમારની પહેલી પ્રતિક્રિયા, કહ્યું- મારી ઈચ્છા...
Bihar Rajya Sabha Election: બિહારથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર રાજ્યસભાના સાંસદ બની શકે છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરી આ વાતની જાણકારી આપી છે.
- બિહારના મુખ્યમંત્રીનું પદ છોડશે નીતિશ કુમાર
- રાજ્યસભા સાંસદ બનવાની વ્યક્ત કરી ઈચ્છા
- નીતિશની જાહેરાત બાદ બિહારમાં પાર્ટી કાર્યકર્તાઓ નારાજ
Bihar Rajya Sabha Election News: બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર રાજ્યસભા સાંસદ બને તેવી અટકળો ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે નીતિશ કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી તેની પુષ્ટિ કરી છે. બિહારમાં મુખ્યમંત્રી નિવાસ્થાન પર મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. નીતિશ કુમારના આ નિર્ણયથી પાર્ટીના કાર્યકર્તા નારાજ થયા છે અને હોબાળો મચાવી રહ્યાં છે. આ વચ્ચે નીતિશ કુમારે સોશિયલ મીડિયા પર સંકેત આપી દીધો કે તેમની ઈચ્છા રાજ્યસભા સાંસદ બનવાની છે.
નીતિશ કુમારની પોસ્ટ
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારે લખ્યુ કે- છેલ્લા બે દાયકા કરતા વધુ સમયથી તમે તમારો વિશ્વાસ અને સમર્થન મારી સાથે સતત બનાવી રાખ્યું છે. તથા તેના બળ પર અમે બિહારની અને તમારા બધા લોકોની નિષ્ઠા સાથે સેવા કરી ચે. તમારા વિશ્વાસ અને સમર્થની તાકાતથી બિહાર આજે વિકાસ અને સન્માન મેળવી રહ્યું છે. તે માટે મેં પૂર્વમાં પણ તમારા પ્રત્યે ઘણીવાર આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. સંસદીય જીવન શરૂ કરવા સમયે મારા મનમાં એક ઈચ્છા હતી કે હું બિહાર વિધાન મંડળના બંને ગૃહની સાથે સંસદના પણ બંને ગૃહનો સભ્ય બન. આ ક્રમમાં આ વખતે યોજાઈ રહેલી ચૂંટણીમાં રાજ્યસભાનો સભ્ય બનવા ઈચ્છી રહ્યો છું. હું તમને ઈમાનદારીથી વિશ્વાસ અપાવું છે કે તમારી સાથે મારો આ સંબંધ ભવિષ્યમાં પણ બન્યો રહેશે તથા તમારી સાથે મળી એક વિકસિત બિહાર બનાવવાનો સંકલ્પ યથાવત રહેશે. જે નવી સરકાર બનશે તેને મારો સહયોગ અને માર્ગદર્શન રહેશે.
पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) March 5, 2026
આજે ફોર્મ ભરવાનો છેલ્લો દિવસ
બિહારમાં પાંચ સીટો પર રાજ્યસભાની ચૂંટણી યોજાઈ રહી છે. જેમાં ફોર્મ ભરવા માટે આજે છેલ્લો દિવસ છે. ભાજપે પોતાના બે ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે. જ્યારે જેડીયુ તરફથી બે સીટો પર ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવાની બાકી છે. નીતિશ કુમાર આજે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ફોર્મ ભરી શકે છે.
ભાજપમાંથી નીતિન નવીન ઉમેદવાર
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બિહારથી રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે પોતાના બંને ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેમાંથી એક નીતિન નવીન છે, જ્યારે બીજા શિવેશ કુમાર છે. નીતિન નવીને તાજેતરમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું પદ સંભાળ્યું છે. એનડીએએ રાષ્ટ્રીય લોક મોર્ચાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉપેન્દ્ર કુશવાહાને પણ રાજ્યસભા માટે પોતાના પાંચમાં ઉમેદવાર બનાવવા માટે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. તેઓ પણ આજે ઉમેદવારી નોંધાવશે.
ચૂંટણી પંચના કાર્યક્રમ પ્રમાણે બિહારમાં રાજ્યસભાની પાંચ સીટો માટે ઉમેદવારી નોંધાવવાની છેલ્લી તારીખ આજે 5 માર્ચ છે. જો જરૂર પડી તો 16 માર્ચે મતદાન થશે. સંખ્યા પ્રમાણે બિહાર વિધાનસભાની કુલ 243 સીટમાંથી એક રાજ્યસભા સીટ જીતવા માટે 41 સભ્યોના સમર્થનની જરૂર પડશે. 202 સીટો સાથે જેડીયુ-ભાજપને ચાર સીટ જીતવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડશે નહીં. પરંતુ પાંચમી સીટ જીતવા માટે ત્રણ મતની વ્યવસ્થા કરવી પડશે. બીજીતરફ મહાગઠબંધનને એક સીટ જીતવા માટે 6 ધારાસભ્યોની જરૂર પડશે.
