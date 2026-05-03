'જ્યારે હું PM બનીશ તો ઉનાળામાં સ્કૂલે જવાનું બંધ કરાવી દઈશ', ગરમીમાં શાળાએ જવાથી ભડક્યું બાળક
School Boy Viral Video Heatwave: ઉત્તર પ્રદેશ સહિત દેશના અન્ય ભાગોમાં પડી રહેલી ભીષણ ગરમીએ મોટાઓની સાથે બાળકોનું જીવવું પણ મુશ્કેલ કરી દીધું છે. આ દરમિયાન એક નાના બાળકનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જે કાળઝાળ તડકામાં શાળાએ જવાથી એટલો પરેશાન છે કે તેણે સીધી જ ગરમીમાં શાળાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની માંગ કરી દીધી છે.
School Boy Viral Video Heatwave: ઉત્તર ભારતમાં સૂરજ દાદા અત્યારે આગ ઓકી રહ્યા છે. પારો 42 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે, લૂના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે અને આવા સમયે મોટા-મોટા ગજાના લોકોના પણ પરસેવા છૂટી રહ્યા છે. પરંતુ અસલી 'જંગ' તો તે ભૂલકાઓની છે, જેમને ભારે બેગ ઊંચકીને આ કાળઝાળ તડકામાં શાળાએ જવું પડી રહ્યું છે. આ દરમિયાન એક સ્કૂલના બાળકનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહ્યો છે, જેમાં તેણે ઉનાળાની રજાઓને લઈને એવી દલીલો કરી છે કે તમે તમારું હસવું રોકી નહીં શકો. આ નાના બાળકે સીધી રીતે પ્રશાસન પાસે માંગ કરી છે કે આ ભીષણ ગરમીમાં શાળાઓ પર બેન મૂકવામાં આવે અથવા તાત્કાલિક રજાઓ જાહેર કરવામાં આવે.
ગરમીમાં શાળાએ જવું બન્યું પડકાર
વાયરલ વીડિયોમાં બાળક સ્પષ્ટપણે કહેતો જોવા મળે છે કે આટલી ભારે ગરમીમાં શાળાએ જવું અત્યંત મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તેણે જણાવ્યું કે તડકો એટલો તેજ હોય છે કે બહાર નીકળવું પણ ભારે લાગે છે, આવા સંજોગોમાં દરરોજ શાળાએ જવું બાળકો માટે મુસીબત બની ગયું છે. હાલમાં ઘણા રાજ્યોમાં તાપમાન 40 થી 44 ડિગ્રીની વચ્ચે પહોંચી ગયું છે, જેનાથી સ્થિતિ વધુ કઠિન બની છે.
Little Hero 🫡😂 pic.twitter.com/qNuA9a1byn
— Rosy (@rose_k01) April 30, 2026
બાળકની અપીલે દિલ જીતી લીધું
વીડિયોમાં બાળક રમુજી અને માસૂમ અંદાજમાં કહે છે કે આટલા તડકામાં અમે પરસેવે રેબઝેબ થઈને રોજ શાળાએ જઈએ છીએ. તે કહે છે કે"જ્યારે હું વડાપ્રધાન બનીશ, ત્યારે ઉનાળામાં શાળામાં જવાનું બેન કરી દઈશ." તેની આ સીધી અને સાચી વાત લોકોને ખૂબ પસંદ આવી રહી છે. ઘણા લોકો આ વીડિયો શેર કરતા લખી રહ્યા છે કે બાળકોની તકલીફ સમજવી જરૂરી છે. બાળકના અવાજમાં જે સચ્ચાઈ છે, તે જ આ વીડિયોને ખાસ બનાવી રહી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર છેડાઈ ચર્ચા
વીડિયો સામે આવ્યા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. કેટલાક લોકો બાળકની વાતનું સમર્થન કરી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આટલી ગરમીમાં શાળાઓ બંધ કરી દેવી જોઈએ. તો વળી કેટલાક લોકો માને છે કે શાળા પૂરી રીતે બંધ કરવાને બદલે સમય બદલવો વધુ સારો રહેશે. ઘણી જગ્યાએ પહેલેથી જ શાળાઓ વહેલી સવારે ખોલવામાં આવી રહી છે, જેથી બાળકોને બપોરના આકરા તડકાથી બચાવી શકાય.
સરકાર અને શાળાઓ પણ સતર્ક
ગરમીને જોતા ઘણા રાજ્યોમાં પહેલેથી જ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. ક્યાંક શાળાની રજાઓ વહેલી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે, તો ક્યાંક સમય બદલી દેવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી જેવા શહેરોમાં તો બાળકો માટે 'વોટર બેલ' પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેથી તેઓ સમયાંતરે પાણી પીતા રહે અને ડિહાઈડ્રેશનથી બચી શકાય.
સ્વાસ્થ્ય પર પડી રહી છે અસર
ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે વધુ પડતી ગરમી બાળકો માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. તેનાથી ડિહાઈડ્રેશન, ચક્કર આવવા અને થાક જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. નાના બાળકો માટે તેજ તડકામાં રોજ શાળાએ આવવા-જવાનું વધુ મુશ્કેલ હોય છે. આ જ કારણ છે કે નિષ્ણાતો પણ ગરમીમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી રહ્યા છે.
નાનકડો અવાજ, મોટો મુદ્દો
આ વીડિયો ભલે એક બાળકનો હોય, પરંતુ તેણે એક મોટો સવાલ ઊભો કર્યો છે. શું બાળકોના ભણતર કરતા તેમનું સ્વાસ્થ્ય વધુ જરૂરી નથી? બાળકની આ માસૂમ અપીલ હવે લાખો લોકો સુધી પહોંચી ચૂકી છે અને દરેક વ્યક્તિ આ બાબતે પોતાનો અભિપ્રાય આપી રહી છે. આ વાયરસ વીડિયોએ બતાવી દીધું કે ક્યારેક નાના બાળકો પણ મોટી વાત કહી જાય છે. તેમની વાતોમાં કોઈ રાજનીતિ નથી હોતી, ફક્ત સચ્ચાઈ હોય છે. આ ઘટના માત્ર એક વીડિયો નથી, પરંતુ એક સંદેશ છે કે બાળકોની સુવિધા અને સુરક્ષાને નજરઅંદાજ કરી શકાય નહીં.
Disclaimer: આ અહેવાલ ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ વિગતોને એકત્રિત કરીને બનાવવામાં આવ્યા છે. અમે તેની સત્યતા કે દાવાઓની પુષ્ટિ કરતા નથી. કોઈપણ નિર્ણય લેતા પહેલા સંબંધિત સત્તાવાર વિભાગનો સંપર્ક કરવો.
