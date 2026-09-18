/Passport Rules: ભારતમાં બદલી ગયો બાળકોના પાસપોર્ટનો આ મહત્વનો નિયમ, વિદેશ યાત્રા પહેલા મેળવી લો જાણકારી

Passport Rules for Children in India: જો તમે આગામી સમયમાં પોતાના બાળકનો પાસપોર્ટ બનાવવાના હોય અથવા તો બાળકનો પાસપોર્ટ બનાવેલો હોય તો તમારા માટે આ જાણકારી મહત્વની છે. ભારતમાં બાળકોના પાસપોર્ટ સંબંધિત મહત્વના નિયમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય વિદેશ મંત્રાલય એ 15 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકો માટે કઢાવવામાં આવતા સાધારણ પાસપોર્ટની વેલીડીટી અને ફીમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ નવો નિયમ શું છે ચાલો સમજીએ વિસ્તાર પૂર્વક.
5 વર્ષ કે 18 વર્ષની ઉંમર સુધી જ પાસપોર્ટ માન્ય
પાસપોર્ટ સંબંધિત કેન્દ્ર સરકારે જે અધિ સૂચના જાહેર કરી છે અને નિયમમાં જે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે તે અનુસાર 15 વર્ષથી નાની વયના કોઈપણ બાળક માટે જે 36 પેજનો સાધારણ પાસપોર્ટ આપવામાં આવે છે તે પાસપોર્ટ આપ્યાની તારીખથી 5 વર્ષની સમય મર્યાદા સુધી માન્ય રહેશે. એટલે કે પાસપોર્ટ ઈસ્યૂ થાય તેની તારીખથી પાંચ વર્ષની સમય મર્યાદા સુધી પાસપોર્ટ માન્ય રહેશે. જો બાળક આ 5 વર્ષની સમય મર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલા 18 વર્ષનું થઈ જાય તો પાસપોર્ટની માન્યતા સમાપ્ત થઈ જશે. આ નિયમ 15 વર્ષથી નાની વયના બાળકોના પાસપોર્ટ પર લાગુ પડશે.
આઈડેન્ટિફિકેશનની પ્રક્રિયા
પાસપોર્ટના નિયમ સંબંધિત સરકારી નોટિફિકેશન અનુસાર પાસપોર્ટના નિયમમાં આ ફેરફાર બાળકોના ચહેરા અને શારીરિક બનાવટમાં ઝડપથી થતા ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રા અને આઈડેન્ટિફિકેશનની પ્રક્રિયામાં કોઈપણ પ્રકારની અસુવિધા ન થાય
પાસપોર્ટ વેલીડીટીમાં ફેરફારની સાથે પાસપોર્ટ માટેની ફી સંબંધિત નિયમમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. સંશોધિત નિયમ 8 અંતર્ગત હવે વિવિધ શ્રેણીના પાસપોર્ટ માટેના શૂલ્ક પણ બદલી દેવામાં આવ્યા છે. સરકારે જે નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે તે 17 સપ્ટેમ્બર થી લાગુ થઈ ગયા છે.
પાસપોર્ટના નિયમ ક્યારે બદલ્યા ?
સરકારે મૂળ પાસપોર્ટ ના નિયમ 1980 માં પહેલી વખત પ્રકાશિત કર્યા હતા. આ નિયમોમાં સમયે સમયે જરૂરિયાત અનુસાર ફેરફાર કરવામાં આવે છે. છેલ્લે આ સંશોધનમાં 20 જૂન 2026 ના રોજ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી હવે 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ બાળકોના પાસપોર્ટની માન્યતાની પ્રક્રિયા સંબંધિત નિયમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે.