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Passport Rules: ભારતમાં બદલી ગયો બાળકોના પાસપોર્ટનો આ મહત્વનો નિયમ, વિદેશ યાત્રા પહેલા મેળવી લો જાણકારી

Passport Rules for Children in India: બાળકોના પાસપોર્ટ સંબંધિત એક મહત્વના નિયમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જો તમે પણ તમારા બાળકોના પાસપોર્ટ કઢાવ્યા છે તો આ ફેરફાર વિશે જાણવું તમારા માટે જરૂરી છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:00 AM IST
Passport Rules: ભારતમાં બદલી ગયો બાળકોના પાસપોર્ટનો આ મહત્વનો નિયમ, વિદેશ યાત્રા પહેલા મેળવી લો જાણકારી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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