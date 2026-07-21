"તે ખૂબ કેરિંગ અને દયાળુ છે": સગાઈના દિવસે કેતનના ગુણગાન ગાતી સિયાનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો, જોઈને લોકો દંગ રહી ગયા!

પુણેમાં રિયલ એસ્ટેટ કારોબારી કેતન વિશાલ અગ્રવાલ હત્યા કેસના પડઘા દેશભરમાં પડ્યા હતા. સોશિયલ મીડિયા પર કેતન અગ્રવાલ અને તેની મંગેતર સિયા ગોયલની એવી તસવીરો અને વીડિયો હતા, જેને જોઈને તે અંદાજ ન લગાવી શકાય કે સિયા ષડયંત્ર રચી કેતનની હત્યા કરી શકે છે. હવે કેતન અને સિયાનો સગાઈના દિવસનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં સિયા કેતનની પ્રશંસા કરતી જોવા મળી રહી છે. લોકો આ વીડિયો જોઈને ચોંકી ગયા છે.
મહત્વનું છે કે 18 જૂને સિયા ગોયલે કેતનને લોહાગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો હતો. આ ષડયંત્રમાં તેનો પ્રેમી ચેતન ચૌધરી પણ સામેલ હતો. આ પહેલા સિયા અને કેતને આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં સગાઈ થઈ હતી અને નવેમ્બરમાં લગ્ન નક્કી હતા. લગ્નની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ આ પહેલા સિયાએ પ્રેમી સાથે મળી કેતનની હત્યા કરી દીધી. પોલીસ પ્રમાણે સિયાનું ચેતન ચૌધરી સાથે અફેર હતું અને કેતન બંનેના પ્રેમમાં કાંટો બની રહ્યો હતો.
સગાઈના દિવસનો વીડિયો
સોશિયલ મીડિયા પર કેતન અને સિયાની સગાઈનો એક વીડિયો સામે આવ્યો છે. વાયરલ ક્લિકમાં કેતન અને સિયા ગોયલ પોતાની સગાઈના મંચ પર સાથે ઉભા છે અને ઈવેન્ટની એન્કર તેની સાથે વાતચીત કરી રહી છે. આ દરમિયાન એન્કર સિયાને પૂછે છે 'તમારા થનારા પતિ તરીકે કેતનની કઈ વાત સૌથી સારી લાગે છે, જે તેને હીરો નંબર વન બનાવે છે' તેના પર સિયા હસીને જવાબ આપે છે, તે ખુબ કેયરિંગ અને દયાળુ છે. આ કહી કોઈ દુલ્હનની જેમ હસવા લાગે છે. તો પોતાની પ્રશંસા સાંભળી કેતન પણ હસે છે. ત્યારે એન્કર તેને 'Aww મોમેન્ટ કહે છે અને લોકો તાળીઓ પાડે છે.'
'Ketan Agarwal Is Caring & Kind,' Said Siya Goyal During Engagement Ceremony #ketan #siya #punenews #crimenews pic.twitter.com/PhB2TExpZ1
— @Rationalviews (@pramod_writes) July 20, 2026
વીડિયો જોઈ ચોંકી ગયા લોકો
સગાઈના સમયે સિયા ગોયલનું આ રૂપ જોઈ લોકો ચોંકી ગયા છે. ઘણા લોકો સિયા પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. એક યુઝરે લખ્યું- બેસ્ટ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ સિયા ગોયલને જાય છે. શું એક્સપ્રેશન્સ છે, શું સ્માઇલ છે. કોઈ વિશ્વાસ નહીં કરી શકે કે તે કેતન અગ્રવાલ સાથે લગ્ન કે સગાઈ કરવા ઈચ્છતી નહોતી. કેતન અને તેના પરિવાર માટે દુખ લાગી રહ્યું છે.
પિતાએ કરી ન્યાયની માગ
આ વચ્ચે પાછલા સપ્તાહે કેતનના પિતાએ મામલાની જલ્દી સુનાવણીની માગ કરી, જેથી પરિવારને ન્યાય મળી શકે. તેમણે બંને આરોપીઓને કડક સજા આપવાની માગ કરી છે. તેમણે એક નિવેદનમાં કહ્યું 'મારા પુત્રને જલ્દી ન્યાય મળવો જોઈએ અને દોષિતોને સજા મળવી જોઈએ. તપાસ યોગ્ય દિશામાં ચાલી રહી છે અને કેસની સુનાવણી જલ્દી કોર્ટમાં થવી જોઈએ.' નોંધનીય છે કે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીની 23 જૂને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને હાલ બંને જેલમાં બંધ છે.