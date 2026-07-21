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"તે ખૂબ કેરિંગ અને દયાળુ છે": સગાઈના દિવસે કેતનના ગુણગાન ગાતી સિયાનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો, જોઈને લોકો દંગ રહી ગયા!

સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ 18 જૂને 26 વર્ષના કેતનની લોહાગઢ કિલ્લામાં ધક્કો મારી હત્યા કરી હતી. બંને આરોપી કસ્ટડીમાં છે અને તપાસ ચાલી રહી છે. આ વચ્ચે એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 21, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:07 AM IST
"તે ખૂબ કેરિંગ અને દયાળુ છે": સગાઈના દિવસે કેતનના ગુણગાન ગાતી સિયાનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો, જોઈને લોકો દંગ રહી ગયા!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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